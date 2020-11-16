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14 11月
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WEC / Bahrain II / 比赛报告

巴林8小时：丰田7号车组奏凯并加冕世界冠军，成龙DC车队LMP2组获胜

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本赛季WEC巴林收官站中，丰田7号车组的小林可梦伟、麦克·康威和乔斯·马利亚·洛佩兹以超过1分钟的优势击败8号姐妹车组锁定世界冠军。

在LMP1组的成绩障碍规则下，丰田8号车组因为受到0.54秒的性能处罚而彻底“告别”了冠军。若非比赛过半，安全车的出动令7号赛车的优势消失殆尽，原本两辆TS050混合动力赛车之间的差距本还不止一圈。

在第五小时早些时候重新获得驾驶权后，塞巴斯蒂安·布耶米看起来似乎有能力发起挑战。但在第二节换上全新的米其林轮胎后，瑞士人再次被康威甩开。

在LMP1时代步入尾声之际，小林可梦伟和中岛一贵驾驶各自的赛车冲向了格子旗。最终两人以1分0.4秒的差距为TS050赛车的最后一场比赛画上了句号。

康威表示：“我的感觉很好。这一年世界上发生了好多事，所以这是一个漫长的赛季。获得这个冠军对我的队友来说是巨大的荣誉，他们让我看起来很棒。这是一场艰苦的比赛，但我们做了我们必须做的。”

LMP2组别：JOTA一二带回终结United神话

在LMP2组别中，JOTA Sport车队包揽一二。成龙DC车队的37号Oreca 07赛车在一场与38号姐妹车组的激动人心的斗争中最终脱颖而出。

在基本是成龙DC车队在WEC的最后一场比赛里，威尔·史蒂文斯、董荷斌的队友加布里埃尔·奥布瑞在比赛进入最后10分钟时，超过了安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔后锁定了胜局。

与安东尼·戴维森和罗伯托·冈萨雷斯搭档的达科斯塔在最后一次进站后超越了姐妹赛车，但未能甩开奥布瑞。当这位FE卫冕冠军被一辆GTE Am阻挡时，奥布瑞在10号弯做出了大胆的超车举动，随后在11弯占锁定了领先位置。

#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens

#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens

Photo by: JEP / Motorsport Images

尼克·德弗瑞、吉耶多·范德加德、弗里茨·范厄尔德组成的The Nederland车队以第三名完赛。United Autosports车队在9月的勒芒24小时后已经由Filipe Albuquerque和Phil Hanson提前赢得LMP2组总冠军。本场经过前五个小时的追击后，最终以落后近半分钟的差距屈居第四。

保罗·迪雷斯塔进站时遭遇了原因不明的燃油问题，同时还执行了此前由Albuquerque引发碰撞而给车组带来的5秒处罚，无缘在收官战争夺胜利。

GTE组别：保时捷获胜，阿斯顿·马丁赢得总冠军

保时捷在GTE Pro组别中包揽了前二名。阿斯顿·马丁的Nicki Thiim 和Marco Sorensen则在锁定车手总冠军后，为拿下今年勒芒24小时胜利的英国制造商又赢得了制造商总冠军。

在比赛的大部分时间领跑之后，凯文·埃斯特尔和迈克尔·克里斯滕森以2.8秒的优势击败了驾驶保时捷911RSR姐妹赛车的Gianmaria Bruni和Richard Lietz。AF Corse车队的David Rigon和 Miguel Molina取得第三，但与保时捷的差距超过了1分钟。

Thiim和Sorensen从比赛开始时便努力追击，直到因全赛道黄旗和虚拟安全车损失了时间。本场比赛里四辆Vantage GTEs赛车的刹车都出现了故障而，也使得两人最终丧失了竞争力。他们最终以落后两圈的成绩排在第五。不过，这足以让他们在车手积分榜上超越Maxime Martin和Richard Westbrook负责的另一辆阿斯顿·马丁姊妹赛车，尽管后两者本场获得第四。

James Calado则由于队友Daniel Serra负责驾驶法拉利488 GTE Evo赛车时与一辆GTE Am发生碰撞而损坏了车轮，丧失了赢得总冠军的机会。

GTE Am组别的总冠军最终花落Emmanuel Collard、Nicklas Nielsen和Francois Perrodo。赛前，三人在积分上落后8分。虽然他们在本场比赛里不敌Jorg Bergmeister、Larry ten Voorde和Egidio Perfetti的保时捷Project 1车组，但第二名的成绩帮助他们在积分榜上反超Jonny Adam、Charlie Eastwood和 Salih Yoluc。

负责90号赛车的阿斯顿·马丁车手在最后一小时开始时，因为更换前刹车而耽误了时间，最终以第八名完赛。

翻译/小飞侠

比赛结果:

Cla # Drivers 赛车 Class 圈数 Gap
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 263  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 263  
3 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 247 16 Laps
4 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 247 16 Laps
5 29 Netherlands Frits van Eerd
Netherlands Giedo van der Garde
Netherlands Nyck de Vries 		Oreca 07 LMP2 247 16 Laps
6 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul di Resta 		Oreca 07 LMP2 247 16 Laps
7 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 246 17 Laps
8 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 235 28 Laps
9 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 235 28 Laps
10 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 235 28 Laps
11 97 United Kingdom Richard Westbrook
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 234 29 Laps
12 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 233 30 Laps
13 56 Egidio Perfetti
Larry ten
Germany Jörg Bergmeister 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 31 Laps
14 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 31 Laps
15 88 United Arab Emirates Khaled Al Qubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 31 Laps
16 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 31 Laps
17 86 United Kingdom Michael Wainwright
Belgium Alessio Picarello
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 31 Laps
18 57 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 231 32 Laps
19 51 United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 231 32 Laps
20 77 Germany Christian Ried
Riccardo Pera
Dennis Olsen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 231 32 Laps
21 90 Turkey Salih Yoluc
Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 231 32 Laps
22 98 Canada Paul Dalla Lana
Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 231 32 Laps
23 62 Bonamy Grimes
Japan Kei Cozzolino
United Kingdom Colin Noble Jr. 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 231 32 Laps
24 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 231 32 Laps
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Series WEC
Event Bahrain II
车手 Jose Maria Lopez , Mike Conway , Kamui Kobayashi
车队 丰田Gazoo Racing车队
Author Gary Watkins

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