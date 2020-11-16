巴林8小时：丰田7号车组奏凯并加冕世界冠军，成龙DC车队LMP2组获胜

在LMP1组的成绩障碍规则下，丰田8号车组因为受到0.54秒的性能处罚而彻底“告别”了冠军。若非比赛过半，安全车的出动令7号赛车的优势消失殆尽，原本两辆TS050混合动力赛车之间的差距本还不止一圈。

在第五小时早些时候重新获得驾驶权后，塞巴斯蒂安·布耶米看起来似乎有能力发起挑战。但在第二节换上全新的米其林轮胎后，瑞士人再次被康威甩开。

在LMP1时代步入尾声之际，小林可梦伟和中岛一贵驾驶各自的赛车冲向了格子旗。最终两人以1分0.4秒的差距为TS050赛车的最后一场比赛画上了句号。

康威表示：“我的感觉很好。这一年世界上发生了好多事，所以这是一个漫长的赛季。获得这个冠军对我的队友来说是巨大的荣誉，他们让我看起来很棒。这是一场艰苦的比赛，但我们做了我们必须做的。”

LMP2组别：JOTA一二带回终结United神话

在LMP2组别中，JOTA Sport车队包揽一二。成龙DC车队的37号Oreca 07赛车在一场与38号姐妹车组的激动人心的斗争中最终脱颖而出。

在基本是成龙DC车队在WEC的最后一场比赛里，威尔·史蒂文斯、董荷斌的队友加布里埃尔·奥布瑞在比赛进入最后10分钟时，超过了安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔后锁定了胜局。

与安东尼·戴维森和罗伯托·冈萨雷斯搭档的达科斯塔在最后一次进站后超越了姐妹赛车，但未能甩开奥布瑞。当这位FE卫冕冠军被一辆GTE Am阻挡时，奥布瑞在10号弯做出了大胆的超车举动，随后在11弯占锁定了领先位置。

#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

尼克·德弗瑞、吉耶多·范德加德、弗里茨·范厄尔德组成的The Nederland车队以第三名完赛。United Autosports车队在9月的勒芒24小时后已经由Filipe Albuquerque和Phil Hanson提前赢得LMP2组总冠军。本场经过前五个小时的追击后，最终以落后近半分钟的差距屈居第四。

保罗·迪雷斯塔进站时遭遇了原因不明的燃油问题，同时还执行了此前由Albuquerque引发碰撞而给车组带来的5秒处罚，无缘在收官战争夺胜利。

GTE组别：保时捷获胜，阿斯顿·马丁赢得总冠军

保时捷在GTE Pro组别中包揽了前二名。阿斯顿·马丁的Nicki Thiim 和Marco Sorensen则在锁定车手总冠军后，为拿下今年勒芒24小时胜利的英国制造商又赢得了制造商总冠军。

在比赛的大部分时间领跑之后，凯文·埃斯特尔和迈克尔·克里斯滕森以2.8秒的优势击败了驾驶保时捷911RSR姐妹赛车的Gianmaria Bruni和Richard Lietz。AF Corse车队的David Rigon和 Miguel Molina取得第三，但与保时捷的差距超过了1分钟。

Thiim和Sorensen从比赛开始时便努力追击，直到因全赛道黄旗和虚拟安全车损失了时间。本场比赛里四辆Vantage GTEs赛车的刹车都出现了故障而，也使得两人最终丧失了竞争力。他们最终以落后两圈的成绩排在第五。不过，这足以让他们在车手积分榜上超越Maxime Martin和Richard Westbrook负责的另一辆阿斯顿·马丁姊妹赛车，尽管后两者本场获得第四。

James Calado则由于队友Daniel Serra负责驾驶法拉利488 GTE Evo赛车时与一辆GTE Am发生碰撞而损坏了车轮，丧失了赢得总冠军的机会。

GTE Am组别的总冠军最终花落Emmanuel Collard、Nicklas Nielsen和Francois Perrodo。赛前，三人在积分上落后8分。虽然他们在本场比赛里不敌Jorg Bergmeister、Larry ten Voorde和Egidio Perfetti的保时捷Project 1车组，但第二名的成绩帮助他们在积分榜上反超Jonny Adam、Charlie Eastwood和 Salih Yoluc。

负责90号赛车的阿斯顿·马丁车手在最后一小时开始时，因为更换前刹车而耽误了时间，最终以第八名完赛。

翻译/小飞侠

比赛结果: