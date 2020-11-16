巴林8小时：丰田7号车组奏凯并加冕世界冠军，成龙DC车队LMP2组获胜
本赛季WEC巴林收官站中，丰田7号车组的小林可梦伟、麦克·康威和乔斯·马利亚·洛佩兹以超过1分钟的优势击败8号姐妹车组锁定世界冠军。
在LMP1组的成绩障碍规则下，丰田8号车组因为受到0.54秒的性能处罚而彻底“告别”了冠军。若非比赛过半，安全车的出动令7号赛车的优势消失殆尽，原本两辆TS050混合动力赛车之间的差距本还不止一圈。
在第五小时早些时候重新获得驾驶权后，塞巴斯蒂安·布耶米看起来似乎有能力发起挑战。但在第二节换上全新的米其林轮胎后，瑞士人再次被康威甩开。
在LMP1时代步入尾声之际，小林可梦伟和中岛一贵驾驶各自的赛车冲向了格子旗。最终两人以1分0.4秒的差距为TS050赛车的最后一场比赛画上了句号。
康威表示：“我的感觉很好。这一年世界上发生了好多事，所以这是一个漫长的赛季。获得这个冠军对我的队友来说是巨大的荣誉，他们让我看起来很棒。这是一场艰苦的比赛，但我们做了我们必须做的。”
LMP2组别：JOTA一二带回终结United神话
在LMP2组别中，JOTA Sport车队包揽一二。成龙DC车队的37号Oreca 07赛车在一场与38号姐妹车组的激动人心的斗争中最终脱颖而出。
在基本是成龙DC车队在WEC的最后一场比赛里，威尔·史蒂文斯、董荷斌的队友加布里埃尔·奥布瑞在比赛进入最后10分钟时，超过了安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔后锁定了胜局。
与安东尼·戴维森和罗伯托·冈萨雷斯搭档的达科斯塔在最后一次进站后超越了姐妹赛车，但未能甩开奥布瑞。当这位FE卫冕冠军被一辆GTE Am阻挡时，奥布瑞在10号弯做出了大胆的超车举动，随后在11弯占锁定了领先位置。
#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Will Stevens
Photo by: JEP / Motorsport Images
尼克·德弗瑞、吉耶多·范德加德、弗里茨·范厄尔德组成的The Nederland车队以第三名完赛。United Autosports车队在9月的勒芒24小时后已经由Filipe Albuquerque和Phil Hanson提前赢得LMP2组总冠军。本场经过前五个小时的追击后，最终以落后近半分钟的差距屈居第四。
保罗·迪雷斯塔进站时遭遇了原因不明的燃油问题，同时还执行了此前由Albuquerque引发碰撞而给车组带来的5秒处罚，无缘在收官战争夺胜利。
GTE组别：保时捷获胜，阿斯顿·马丁赢得总冠军
保时捷在GTE Pro组别中包揽了前二名。阿斯顿·马丁的Nicki Thiim 和Marco Sorensen则在锁定车手总冠军后，为拿下今年勒芒24小时胜利的英国制造商又赢得了制造商总冠军。
在比赛的大部分时间领跑之后，凯文·埃斯特尔和迈克尔·克里斯滕森以2.8秒的优势击败了驾驶保时捷911RSR姐妹赛车的Gianmaria Bruni和Richard Lietz。AF Corse车队的David Rigon和 Miguel Molina取得第三，但与保时捷的差距超过了1分钟。
Thiim和Sorensen从比赛开始时便努力追击，直到因全赛道黄旗和虚拟安全车损失了时间。本场比赛里四辆Vantage GTEs赛车的刹车都出现了故障而，也使得两人最终丧失了竞争力。他们最终以落后两圈的成绩排在第五。不过，这足以让他们在车手积分榜上超越Maxime Martin和Richard Westbrook负责的另一辆阿斯顿·马丁姊妹赛车，尽管后两者本场获得第四。
James Calado则由于队友Daniel Serra负责驾驶法拉利488 GTE Evo赛车时与一辆GTE Am发生碰撞而损坏了车轮，丧失了赢得总冠军的机会。
GTE Am组别的总冠军最终花落Emmanuel Collard、Nicklas Nielsen和Francois Perrodo。赛前，三人在积分上落后8分。虽然他们在本场比赛里不敌Jorg Bergmeister、Larry ten Voorde和Egidio Perfetti的保时捷Project 1车组，但第二名的成绩帮助他们在积分榜上反超Jonny Adam、Charlie Eastwood和 Salih Yoluc。
负责90号赛车的阿斯顿·马丁车手在最后一小时开始时，因为更换前刹车而耽误了时间，最终以第八名完赛。
翻译/小飞侠
比赛结果:
|Cla
|#
|Drivers
|赛车
|Class
|圈数
|Gap
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|263
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|263
|3
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|247
|16 Laps
|4
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|247
|16 Laps
|5
|29
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
Nyck de Vries
|Oreca 07
|LMP2
|247
|16 Laps
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|Oreca 07
|LMP2
|247
|16 Laps
|7
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|246
|17 Laps
|8
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|235
|28 Laps
|9
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|235
|28 Laps
|10
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|235
|28 Laps
|11
|97
| Richard Westbrook
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|234
|29 Laps
|12
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|233
|30 Laps
|13
|56
|Egidio Perfetti
Larry ten
Jörg Bergmeister
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|31 Laps
|14
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|31 Laps
|15
|88
| Khaled Al Qubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|31 Laps
|16
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|31 Laps
|17
|86
| Michael Wainwright
Alessio Picarello
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|31 Laps
|18
|57
| Ben Keating
Dylan Pereira
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|231
|32 Laps
|19
|51
| James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|231
|32 Laps
|20
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Dennis Olsen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|231
|32 Laps
|21
|90
| Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|231
|32 Laps
|22
|98
| Paul Dalla Lana
Pedro Lamy
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|231
|32 Laps
|23
|62
|Bonamy Grimes
Kei Cozzolino
Colin Noble Jr.
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|231
|32 Laps
|24
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|231
|32 Laps
About this article
|Series
|WEC
|Event
|Bahrain II
|车手
|Jose Maria Lopez , Mike Conway , Kamui Kobayashi
|车队
|丰田Gazoo Racing车队
|Author
|Gary Watkins