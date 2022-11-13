叶一飞2023年参加勒芒最高组别，加入保时捷客户车队JOTA

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去年，叶一飞与波兰老将罗伯特·库比卡、瑞士车手路易·地莱特拉兹组成的41号车组几乎在勒芒获胜，但在最后3分钟时，叶一飞驾驶下的赛车出现了电子系统故障，让他和两位搭档痛失眼看到手的胜利。

本次官宣意味着叶一飞将在明年第三次征战勒芒，而且参加最高级别的争夺，因此此前，JOTA车队已经达成在下赛季使用全新拥有500kW输出功率的保时捷963 LMDh赛车的协议。

“距离我成为保时捷亚太赛车运动官方车手已过去一年，未来我将驾驶保时捷963与Hertz Team JOTA一起出征2023赛季！”叶一飞在本周六于上海进行的保时捷亚太赛车运动“冠军之夜”活动上表示。

“对我来说，驾驶保时捷为勒芒全场冠军而战的梦想就要成真。能与在耐力赛中取得如此成功的车队合作，相信我们会有很好的机会去争夺最高荣誉。对于这次挑战我非常兴奋，已经迫不及待想要开始比赛了。非常感谢保时捷亚太赛车运动和保时捷赛车运动让这一切成为现实。”

Podium: #37 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Yifei Ye, Niklas Kruetten, Nicolas Lapierre Photo by: Eric Le Galliot

保时捷亚太赛车运动部门于 2017 年 4 月成立，以上海作为运作重心，助力这家德国汽车制造商广泛参与到区域内的赛车运动赛事当中，同时显示了保时捷在全球范围内提升赛车运动表现、加强赛车文化传承的决心。

对于叶一飞明年将踏上新的征途，保时捷亚太赛车运动负责人季博安（Alexandre Gibot）表示：“很高兴叶一飞将继续以保时捷亚太赛车运动官方车手的身份出战2023赛季，我们都对他将与Hertz Team JOTA一起参加LMDh组别的比赛感到兴奋。一飞与我们度过了非常积极的第一年，我们相信他会驾驶保时捷963在下个赛季的世界耐力锦标赛中取得更大的成功。一飞晋升LMDh组别的竞争，也是我们助力车手在赛车运动领域实现进阶的目标。我们已经等不及新赛季开始了。”

2015至2017年，保时捷厂队连续三年称雄勒芒，并且连续三个赛季以车手和制造商双料年度冠军统治WEC。2020年，该德国制造商宣布了将在明年重回耐力赛高级别组的较量，加入全新的Hypercar级别。届时，拥有500kW输出功率的保时捷963 LMDh将角逐包括勒芒24小时、赛百灵1000英里和戴通纳24小时。

Yifei Ye, Porsche Photo by: Porsche

保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈（Michael Kirsch）补充道：“叶一飞在耐力赛中的表现充分证明了他是一位出色的车手。我们很高兴他将继续作为保时捷大家庭的一员，并驾驶保时捷963与Hertz Team JOTA一起参赛，这是个振奋人心的好消息。我们也非常开心看到客户车队和保时捷亚太赛车运动官方车手的强强联合。祝愿一飞和车队在新赛季一切顺利，期待他们在赛道上的精彩表现。”

本周六刚刚结束的2022赛季WEC收官战巴林8小时里，安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、威尔·史蒂文斯、罗贝托·冈萨雷兹所在的JOTA车队38号车组继赢下今年的勒芒24小时LMP2组之后，成功获得本赛季WEC LMP2组总冠军。五年前，JOTA运作的成龙DC车队在勒芒包揽LMP2组冠亚军的同时，更是取得了惊人的全场第二三名。不过，当前英国车队没有公布明年叶一飞将加入哪个车组。

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

文/Vandy Dong