叶一飞成为2024法拉利厂商车手，预计为客户车队参加LMH组
叶一飞确认将在2024年成为法拉利厂商车手，预计将驾驶跃马Hypercar客户赛车参加世界耐力锦标赛。
这项任命使得现年23岁的叶一飞将成为第一位加入法拉利厂商车队的中国车手（2015至2018年期间现在成为F1车手的周冠宇之后曾是法拉利赛车学院的学员）。
2023年，他作为保时捷亚太赛车部门提名的“特选车手”，代表德国制造商的客户车队JOTA，驾驶保时捷963LMDh赛车参加WEC的Hypercar组较量。不过，由于赛车交付有所推迟，在七场比赛构成的赛季里，JOTA实际直到斯帕6小时——赛季的第三轮——才真正加入最高组的竞争。
在包括勒芒24小时在内的五轮比赛里，叶一飞、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、威尔·史蒂文斯组成的38号车组取得的最好成绩是巴林收官战的全场第四名。另外，叶一飞还在今年为保时捷FE车队完成了新秀出场。
明年WEC迎来重要改制，将自2012年这项锦标赛诞生以来首次没有LMP2组，而最高组别LMH进一步扩军至19辆赛车，除了今年已有的丰田、保时捷、法拉利、标致、凯迪拉克和Alpine之外，还将有宝马和兰博基尼的加入。尽管JOTA将在2024赛季以两辆保时捷赛车出战Hypercar组，但这位中国车手没有入选其车手阵容。
在2023年庆祝“百年勒芒”的里程碑时刻，法拉利第一次重返最高组便击败丰田夺得胜利。明年，该意大利制造商将派出三辆499P赛车，其中一辆作为AF Corse客户车队赛车比赛，而且已经确定其中一名车手为波兰前F1车手罗伯特·库比卡。
法拉利将在2024年早些时候宣布叶一飞的具体参赛项目。不出意外的话，他将驾驶AF Corse的第三辆499P赛车，因为预计厂商车队的两辆赛车——同样具体交给AF Corse运作——不会发生人员变动。那将意味着他将与库比卡再次合作，俩人曾在2021年与瑞士车手路易·德莱特拉兹搭档赢得了欧洲勒芒系列赛冠军。同年，该三人组首次携手参加勒芒24小时与LMP2组胜利失之交臂。当时比赛进入最后一圈时，叶一飞负责最后一棒，但赛车突然遭遇电子系统故障后停下。但是，这次他们很有可能与法拉利旗下年轻车手罗伯特·施瓦茨曼成为队友，后者在巴林的年轻车手测试中驾驶了跃马的LMH赛车。
法拉利耐力赛和客户赛车全球主管安东内罗·克莱塔表示：“非常高兴欢迎一飞加入法拉利，尽管他还很年轻，但已经成为世界耐力锦标赛中速度最快的车手之一。在一飞的耐力赛生涯中，他的优异成绩非常突出：在这个基础上，我们有信心我们可以在跃马大家庭中共同开辟一条积极的道路。”
2024赛季WEC将于3月2日在卡塔尔罗塞尔赛道揭开战幕，全年进行八轮比赛。
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