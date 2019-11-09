丰田自认“没能力”在上海与对手竞争

丰田车队承认其在世界耐力锦标赛里的统治地位非常有可能在本周末的上海4小时里被终结，尽管麦克·康威、小林可梦伟和乔斯·马利亚·洛佩斯所在的7号车组在排位赛前的最后一个练习阶段里名列榜首。
丰田在“超级赛季”以全胜——包括两次勒芒24小时胜利——摘下年度冠军后，又在2019/20赛季前二场比赛里包揽了前二名。康威、小林可梦伟、洛佩斯在银石胜出后，塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利的新组合在富士获胜。两个车组积分完全相同。
但是本赛季WEC针对LMP1组的技术平等规则（EoT）得到了收紧，使得丰田赛车的重量进一步增加，同时能量和燃油输出也受到更多限制。不仅如此，新启用的“成绩障碍”规则（每场比赛前会按照积分榜情况，依据预先设定的标准，迫使排名靠前的赛车降慢一定速度）意味着积分领先的两辆丰田TS050赛车在上海4小时里受到了最大的“处罚”，速度减慢到每圈时间被强制增加2.74秒。
“这是四小时的比赛，任何事情可能发生，但是在纯速度方面，我们没有一点与其他人战斗的机会，”在富士获得赛季首胜的布耶米在周四新闻发布会上说，“富士的比赛让我们很震惊，我感觉我们没有任何机会。”
“我们非常有可能从第四、第五位发车，而且有一场大战等着我们。但是现在看起来我们连战斗的能力也没有。”
周五上午的练习阶段，布鲁诺·塞纳、古斯塔沃·梅内塞斯和诺曼·纳托负责的1号Rebellion赛车以1分48.761秒占据榜首。下午的阶段里，查理·罗伯特森、迈克尔·辛普森和盖·史密斯组成的6号LNT赛车把标杆时间提高到1分48.127秒。
在两个阶段里，丰田只在下午有一辆赛车排入了前三。虽然周六上午的阶段，7号赛车提速整整一秒，但是两辆采用混合动力的TS050赛车的最高时速不仅明显落后LMP1组的对手和LMP2组赛车，而且对GT赛车只有微弱的优势。
“这会有困难，因为我们的动力和能量下降了那么多，我们现在连超越GT赛车也困难——极其困难，”布耶米在谈及直道上超越对手的难度时说。
“我们的研究表明这是受到处罚影响最大的赛道。如果我们在富士也背上这些处罚，影响会小很多。”
新规则下，Rebellion唯一的参赛车辆1号赛车减速0.89秒/圈，在银石以第三名完赛的LNT 5号赛车每圈减慢0.65秒，其姊妹赛车6号赛车因为在LMP1组积分榜上排名最后，没有任何处罚。而今天上午的练习阶段中，LNT 5号和6号赛车分列第二、三位。
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid: Sébastien Buemi
Photo by: Adrenal Media
About this article
|Series
|WEC
|Author
|Frankie Mao