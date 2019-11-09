丰田自认“没能力”在上海与对手竞争

丰田在“超级赛季”以全胜——包括两次勒芒24小时胜利——摘下年度冠军后，又在2019/20赛季前二场比赛里包揽了前二名。康威、小林可梦伟、洛佩斯在银石胜出后，塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利的新组合在富士获胜。两个车组积分完全相同。

但是本赛季WEC针对LMP1组的技术平等规则（EoT）得到了收紧，使得丰田赛车的重量进一步增加，同时能量和燃油输出也受到更多限制。不仅如此，新启用的“成绩障碍”规则（每场比赛前会按照积分榜情况，依据预先设定的标准，迫使排名靠前的赛车降慢一定速度）意味着积分领先的两辆丰田TS050赛车在上海4小时里受到了最大的“处罚”，速度减慢到每圈时间被强制增加2.74秒。

“这是四小时的比赛，任何事情可能发生，但是在纯速度方面，我们没有一点与其他人战斗的机会，”在富士获得赛季首胜的布耶米在周四新闻发布会上说，“富士的比赛让我们很震惊，我感觉我们没有任何机会。”

“我们非常有可能从第四、第五位发车，而且有一场大战等着我们。但是现在看起来我们连战斗的能力也没有。”

周五上午的练习阶段，布鲁诺·塞纳、古斯塔沃·梅内塞斯和诺曼·纳托负责的1号Rebellion赛车以1分48.761秒占据榜首。下午的阶段里，查理·罗伯特森、迈克尔·辛普森和盖·史密斯组成的6号LNT赛车把标杆时间提高到1分48.127秒。

在两个阶段里，丰田只在下午有一辆赛车排入了前三。虽然周六上午的阶段，7号赛车提速整整一秒，但是两辆采用混合动力的TS050赛车的最高时速不仅明显落后LMP1组的对手和LMP2组赛车，而且对GT赛车只有微弱的优势。

“这会有困难，因为我们的动力和能量下降了那么多，我们现在连超越GT赛车也困难——极其困难，”布耶米在谈及直道上超越对手的难度时说。

“我们的研究表明这是受到处罚影响最大的赛道。如果我们在富士也背上这些处罚，影响会小很多。”

新规则下，Rebellion唯一的参赛车辆1号赛车减速0.89秒/圈，在银石以第三名完赛的LNT 5号赛车每圈减慢0.65秒，其姊妹赛车6号赛车因为在LMP1组积分榜上排名最后，没有任何处罚。而今天上午的练习阶段中，LNT 5号和6号赛车分列第二、三位。