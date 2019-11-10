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WEC / 上海4小时 / 比赛报告

上海4小时：Rebellion挫败丰田获胜

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上海4小时：Rebellion挫败丰田获胜
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2019年11月10日 下午3:53

Rebellion车队1号车组在上海4小时里击败两辆丰田赛车，实现首次领跑获得国际汽联WEC分站胜利的壮举。

本场比赛，前两场过后并列积分榜第一的丰田7号和8号赛车受到最重的“成绩障碍”限制，混合能量输出被强制降低45%、燃油输出动力减少7.5%，无法完全发挥赛车的全部速度。

布鲁诺·塞纳、古斯塔沃·梅内塞斯、诺曼·纳托所在的1号车组在周六排位赛里强势地拿下杆位。不过，瑞士车队的比赛开局并不顺利。纳托驾驶的赛车在起步后连续被LNT和丰田的四辆赛车超过，甚至落到LMP2组的成龙DC车队37号赛车之后，而且在梅内塞斯接替纳托时也只处于第五名。 

但是随后的比赛里，1号车组凭借稳定的速度逐渐追近前车。不久后，两辆LNT赛车和丰田7号赛车被判定在比赛开始前违规超过了1号赛车，从而被罚通过维修区。这使得梅内塞斯轻松地上升到第二，并在进入第二个小时后不久，轻松地超过了塞巴斯蒂安·布耶米手中的丰田8号赛车。

4小时的比赛过半后，塞纳接手赛车时，1号车组已经拥有了半分钟的领先优势，虽然最后一个小时来到前赛道出现了全赛道黄旗，但是第二位的丰田8号赛车无法追近。最终，1号赛车以超过一分钟的优势，当仁不让地拿下胜利。

这成为Rebellion上赛季重返LMP1组以后收获的第二场胜利。不过，前一次是上赛季银石赛后得益于丰田被取消前二名，而这次瑞士车队全场第一个冲过终点线。与此同时，丰田也遭遇了自2017年奥斯汀之后，第一次被对手在赛道上击败。

考虑到单圈速度无法弥补，丰田在排位赛里让两辆赛车只用一套轮胎出场，为正赛节省了一套轮胎。布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利组成的8号赛车以第二名完赛，领先坐镇姊妹赛车的小林可梦伟、乔斯·马利亚·洛佩兹和迈克·康威。两辆LNT车队的Ginetta赛车完成比赛，但是5号赛车落后前三名一圈，6号赛车则少跑二圈。 

去年在上海主场获得LMP2组胜利的成龙DC车队取得完美开局。威尔·史蒂文斯驾驶37号赛车不仅超过了本组发车位置最靠前的Cool Racing 42号赛车，而且赶超了Rebellion赛车后上升到全场第五名。

当前勒芒24小时LMP2组冠军得主尼古拉斯·拉皮埃尔率领的42号车组在完成30圈后因机械故障返回车房后——最终就此退赛，本场胜利成为JOTA运作的两辆赛车和United Autosports 22号赛车之间的角逐。最终，安东尼奥·费利克斯·达科斯塔、安东尼·带文斯、罗贝托·冈萨雷斯坐镇的38号赛车，领先董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞和史蒂文斯的37号车组获得本赛季首胜。22号赛车则因为前半段碎片飞入散热口，不得不改变进站策略而损失了时间，以第三名完赛。

集结了法拉利、保时捷、阿斯顿·马丁三大厂商的GTE Pro组“三强争霸”中，AF Corse车队51号赛车原本为“跃马”在新赛季首次第一名完赛。但是赛后的车检中，51号赛车被查出违规，被取消了成绩。原先第二名的保时捷92号车组迈克尔·克里斯滕森和凯文·埃斯特雷的组合，“替补”获胜，而且姊妹赛车91号赛车的队友晋升到第二，帮助德国制造商包揽前二名。GTE Am组的第一名则被使用阿斯顿·马丁赛车的TF Sport车队90号赛车拿下，但是也受到赛后调查。

Cla # Drivers Car Class Laps Gap
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato		 Rebellion R13 LMP1 125  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 125 1'06.984
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 124 1 Lap
4 5 United Kingdom Jordan King
United Kingdom Ben Hanley
Russian Federation Egor Orudzhev		 Ginetta G60-LT-P1 LMP1 124 1 Lap
5 6 United Kingdom Charles Robertson
United Kingdom Michael Simpson
United Kingdom Guy Smith		 Ginetta G60-LT-P1 LMP1 123 2 Laps
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson		 Oreca 07 LMP2 121 4 Laps
7 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 121 4 Laps
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul di Resta		 Oreca 07 LMP2 121 4 Laps
9 36 France Thomas Laurent
Brazil Andre Negrao
France Pierre Ragues		 Alpine A470 LMP2 120 5 Laps
10 29 Netherlands Frits van Eerd
Netherlands Giedo van der Garde
Netherlands Nyck de Vries		 Oreca 07 LMP2 120 5 Laps
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach		 Oreca 07 LMP2 120 5 Laps
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto		 Dallara P217 LMP2 119 6 Laps
13 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro Pier Guidi		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 115 10 Laps
14 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 115 10 Laps
15 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 115 10 Laps
16 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 115 10 Laps
17 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 115 10 Laps
18 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 115 10 Laps
19 90 Turkey Salih Yoluc
Ireland Charles Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 113 12 Laps
20 57 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 113 12 Laps
21 98 Canada Paul Dalla Lana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 113 12 Laps
22 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 113 12 Laps
23 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 Laps
24 88 Italy Angelo Negro
New Zealand Will Bamber
Austria Thomas Preining		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 Laps
25 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 Laps
26 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 Laps
27 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Benjamin Barker		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 Laps
28 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 Laps
29 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 Laps
30 78 Monaco Philippe Prette
Monaco Louis Prette
France Vincent Abril		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 107 18 Laps
  42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny		 Oreca 07 LMP2 30 95 Laps
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Author Frankie Mao

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