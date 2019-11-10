上海4小时：Rebellion挫败丰田获胜

本场比赛，前两场过后并列积分榜第一的丰田7号和8号赛车受到最重的“成绩障碍”限制，混合能量输出被强制降低45%、燃油输出动力减少7.5%，无法完全发挥赛车的全部速度。

布鲁诺·塞纳、古斯塔沃·梅内塞斯、诺曼·纳托所在的1号车组在周六排位赛里强势地拿下杆位。不过，瑞士车队的比赛开局并不顺利。纳托驾驶的赛车在起步后连续被LNT和丰田的四辆赛车超过，甚至落到LMP2组的成龙DC车队37号赛车之后，而且在梅内塞斯接替纳托时也只处于第五名。

但是随后的比赛里，1号车组凭借稳定的速度逐渐追近前车。不久后，两辆LNT赛车和丰田7号赛车被判定在比赛开始前违规超过了1号赛车，从而被罚通过维修区。这使得梅内塞斯轻松地上升到第二，并在进入第二个小时后不久，轻松地超过了塞巴斯蒂安·布耶米手中的丰田8号赛车。

4小时的比赛过半后，塞纳接手赛车时，1号车组已经拥有了半分钟的领先优势，虽然最后一个小时来到前赛道出现了全赛道黄旗，但是第二位的丰田8号赛车无法追近。最终，1号赛车以超过一分钟的优势，当仁不让地拿下胜利。

这成为Rebellion上赛季重返LMP1组以后收获的第二场胜利。不过，前一次是上赛季银石赛后得益于丰田被取消前二名，而这次瑞士车队全场第一个冲过终点线。与此同时，丰田也遭遇了自2017年奥斯汀之后，第一次被对手在赛道上击败。

考虑到单圈速度无法弥补，丰田在排位赛里让两辆赛车只用一套轮胎出场，为正赛节省了一套轮胎。布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利组成的8号赛车以第二名完赛，领先坐镇姊妹赛车的小林可梦伟、乔斯·马利亚·洛佩兹和迈克·康威。两辆LNT车队的Ginetta赛车完成比赛，但是5号赛车落后前三名一圈，6号赛车则少跑二圈。

去年在上海主场获得LMP2组胜利的成龙DC车队取得完美开局。威尔·史蒂文斯驾驶37号赛车不仅超过了本组发车位置最靠前的Cool Racing 42号赛车，而且赶超了Rebellion赛车后上升到全场第五名。

当前勒芒24小时LMP2组冠军得主尼古拉斯·拉皮埃尔率领的42号车组在完成30圈后因机械故障返回车房后——最终就此退赛，本场胜利成为JOTA运作的两辆赛车和United Autosports 22号赛车之间的角逐。最终，安东尼奥·费利克斯·达科斯塔、安东尼·带文斯、罗贝托·冈萨雷斯坐镇的38号赛车，领先董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞和史蒂文斯的37号车组获得本赛季首胜。22号赛车则因为前半段碎片飞入散热口，不得不改变进站策略而损失了时间，以第三名完赛。

集结了法拉利、保时捷、阿斯顿·马丁三大厂商的GTE Pro组“三强争霸”中，AF Corse车队51号赛车原本为“跃马”在新赛季首次第一名完赛。但是赛后的车检中，51号赛车被查出违规，被取消了成绩。原先第二名的保时捷92号车组迈克尔·克里斯滕森和凯文·埃斯特雷的组合，“替补”获胜，而且姊妹赛车91号赛车的队友晋升到第二，帮助德国制造商包揽前二名。GTE Am组的第一名则被使用阿斯顿·马丁赛车的TF Sport车队90号赛车拿下，但是也受到赛后调查。