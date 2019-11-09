上海4小时排位赛：丰田速度严重受限后，Rebellion强势摘杆位

卫冕冠军丰田车队的两辆采用混合动力的赛车，受到技术平等规则（EoT）和“成绩障碍”规则的影响，明显在单圈纯速度方面无法与同组的另外三辆非混合动力赛车展开较量。

最终，古斯塔沃·梅内塞斯和布鲁诺·塞纳先后驾驶Rebellion 车队1号赛车做出1:46.006和1:45.778的单圈时间，以1:45.892的平均时间领先第二名赛车1.2秒，强势地拿下本届WEC上海4小时赛的杆位。这是WEC上海站自2012年举行以来，第一次出现非混合动力赛车摘下杆位的情况。

来自LNT车队的两辆赛车获得第二、三名。其中6号赛车的查理·罗伯特森、迈克尔·辛普森击败了5号赛车的队友埃格尔·奥鲁德泽夫、本·汉利。丰田7号、8号赛车分别名列第四、五位，将在比赛里从三辆非混合动力赛车之后投入战斗。

同时进行的LMP2组排位赛同样扣人心弦。尼古拉斯·拉皮埃尔与安东宁·博尔加搭档合力做出平均时间1:48.649，帮助Cool Racing车队42号赛车锁定了本组杆位。主场作战的成龙DC车队由英国车手威尔·史蒂文斯与加布里埃尔·奥布瑞上阵，以0.126秒之差名列第二，将从LMP2组靠前位置向组别胜利发起冲击。United Autosports车队22号赛车则获得本组排位赛第三名。

在GTE Pro和GTE Am组排位赛里，驾驶保时捷92号赛车的迈克尔·克里斯滕森、凯文·埃斯特雷做出1:59.579的平均时间，以0.018秒的微弱优势击败阿斯顿·马丁阵营的95号和97号赛车，惊险地获得GTE Pro组杆位。

GTE Am组方面， Team Project 1车队56号赛车由马泰奥·凯罗利和埃吉迪奥·佩尔菲特联手做出平均时间2:00.824，战胜了阿斯顿·马丁车队98号赛车和Dempsey-Proton车队77号赛车，为总长4小时的正赛抢下先机。