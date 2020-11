W系列赛将在2021年加入8个F1周末，汉密尔顿表示力挺

2021赛季F1临时赛历上有23个比赛周末。而F2和F3的赛程制度改革后,不再同时于大奖赛周末进行,两者将各占据8个和7个周末。这为W系列赛的加入,敞开大门。

W系列赛在2019年成立,致力于为女车手积累比赛经验创造条件,终极目标是向F1输送首位能够参赛的女车手。虽然今年的赛事因新冠肺炎疫情而取消,但是计划在明年回归。

今天,W系列赛宣布与F1达成协议,将获得8个周末同台比赛的机会,不过具体的赛程还有待敲定。

W系列赛CEO凯瑟琳·邦德·穆尔对终于与F1就“2021年及以后”成为合作伙伴感到高兴。

“F1肯定是世界顶级的汽车系列赛,当我们承诺W系列赛会在未来更壮大、更优秀时,与F1合作一直是我们的终极目标。既然W系列赛将与F1合作,毫无疑问,我们的全球延伸、作用和影响会明显增长。”

邦德·穆尔进一步表示W系列赛要在保持“观赏性”的同时,成为“对于想开启职业赛车生涯的女车手的至关重要的踏脚石”,因此加入F1比赛周末将提升其效果。

苏茜·沃尔夫是最后一位在F1大奖赛周末驾驶过赛车出场的女车手,在2014和2015赛季作为威廉姆斯试车手参加过4次周五自由练习。

加冕“七冠王”在望的梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿对W系列赛能够在F1周末进行,表达了绝对支持的态度。

“我认为这绝对非常非常重要,他们在这里可以达到全球曝光度,”英国人表示。“当我们谈起多元化的时候,人们经常认为我们说的是有色人种。不光是这样,也要有更多女性参与。”

“当前这是一个男性主导的运动,那需要改变。我记得从卡丁车一路走来,只见到过不到5个年轻女孩子。我跟她们中的几个人交流过,知道那有多么困难。”

不仅如此,汉密尔顿敦促整个赛车圈应该从卡丁车级别就为女孩子创造更多机会。

“这项运动需要多做一点。我认为这是向正确的方向迈出良好的一步。但是我认为这需要彻底往下传递到卡丁车,”他继续道。

“我不知道卡丁车是什么情况,但是需要有更多女孩子参加,给她们更多机会,让她们升级。男孩子和男车手有许多机会从卡丁车进入单座方程式。我们需要多做一点,确保女孩子们知道这是可能的职业生涯之路。希望,这会有帮助。”

首届W系列赛总冠军被杰米·查德维克获得,而她也成为了本赛季威廉姆斯车队的研发车手之一。这项全女子车手参加的系列赛被纳入了最新的F1超级驾照申领积分系统,锦标赛冠军将获得15分、亚军12分、季军10分。

Beitske Visser, Catherine Bond Muir, CEO, Jamie Chadwick and Alice Powell celebrate on the podium with the trophy

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images