赛车传奇布洛克在雪地摩托事故中丧生

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1月3日，肯·布洛克的拉力车队Hooligan Racing Division确认这位55岁的车手在犹他的一场事故中不幸丧生。

“带着我们最深切的遗憾，我们可以确认肯·布洛克今天在一场雪地摩托事故中丧生，”车队在Instagram上发布了这样一则声明，“肯是一位有远见的人、一位先锋、一位偶像。最重要的是，一位父亲和丈夫。我们将深深地怀念他。在其家人的悲痛时刻，请尊重他们的隐私。”

当时抵达事故现场的沃萨奇县治安官办公室稍后也发表了一份声明。

“2023年1月2日下午约2点，沃萨奇县911中心接报称米尔山谷地区发生了一起雪地摩托事故，”声明表示，“搜救队，以及来自沃萨奇县治安官办公室、犹他州立公园、美国林务局的执法人员接警。驾驶人是肯·布洛克，55岁，来自犹他州帕克城，当时在一个陡坡上驾驶雪地摩托，雪地摩托翻倒，并砸在他身上。他因事故中的伤势被当场宣布死亡。布洛克先生和一群人一起驾驶雪地摩托，不过事故发生时他是一个人。州法医办公室将会确定他的死因。听到肯尼斯去世的消息我们十分悲痛，我们的心将与他处在巨大悲伤中的家人和朋友同在。感谢所有第一时间救援人员的努力。”

布洛克身后留下了妻子露西和三个孩子。

布洛克是DC Shoes联合创始人，2005年起在祖国美国开始了自己的拉力赛生涯，最早参加的是美国拉力赛。不到两年时间，他就去世界拉力锦标赛（WRC）跑了几场。2010年他和福特签约，代表当时还叫Monster世界拉力车队的队伍参加了WRC更多比赛。他与福特的合作让他又代表车队参加了环球跨界拉力锦标赛，2012年车队更名为Hooligan Racing Division。

2015年，布洛克在环球跨界拉力锦标赛获得第二，并于次年转去了FIA的世界跨界拉力锦标赛。近年来，他继续参加美国拉力赛，2022年以微弱劣势将冠军头衔输给了布兰登·森姆尼克。妻子露西和女儿莉亚作为Hooligan团队成员，本赛季在美国也参与了国家级别的比赛。

不过，让布洛克在全球范围内爆火的是他那一系列金卡纳视频。这些视频拍摄于世界各地，内容包含了狂野的车辆和高速特技，自从2008年第一支发布以来，已经累计获得超过5亿次观看记录。

2021年初，布洛克宣布Hoonigan将与福特分手，之后他确认已签约奥迪，专注于高性能电动车领域。去年10月，他发布了第一支电动卡纳视频，视频中布洛克驾驶着 “Hoonitron”——一辆电动概念S1拉力赛车——穿越拉斯维加斯大道。