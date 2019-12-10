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博塔斯以拉力赛胜利告别2019赛季

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博塔斯以拉力赛胜利告别2019赛季
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2019年12月10日 上午6:59

瓦尔特利·博塔斯对于以一场拉力赛胜利结束个人2019赛季全部赛事感到高兴，并且表示他将在明年一月再次参加北极拉力赛。

上周末，博塔斯参加了在保罗·里卡德举行的蔚蓝海岸场地拉力赛。他驾驶WRC规格的雪铁龙DS3 WRC赛车，在九个赛段里做出最快时间，毫无争议地赢得胜利，领先第二名Robert Consani驾驶的斯柯达Fabia R5赛车50多秒。

“以这样的方式结束一年的比赛真是太好了，”获得胜利的博塔斯对芬兰媒体说，“这是我的第二场拉力赛，也是第一场胜利。我非常享受每个路段。一些真实赛道和一些弯曲的普通道路形成了很好的结合。”

为博塔斯担任领航员的，是今年上半年搭档 Teemu Suninen 代表 M-Sport Ford WRT。

参加WRC的Marko Salminen。对于博塔斯在比赛中的发挥，他评价道：“看到瓦尔特利驾驶WRC赛车的信心不断提升很不错。他在开赛时就表现很好，随后每个阶段都有小幅度的进步，一直到比赛结束。”

因为备战上周末的比赛，以及法国境内公共交通大罢工，博塔斯没有赶上国际汽联年度颁奖前的新闻发布会。不过他及时赶到巴黎，出席了颁奖典礼，并驾驶夺得今年世界冠军的梅赛德斯W10赛车登场亮相。

2019赛季开始时，博塔斯表现抢眼，与刘易斯·汉密尔顿势均力敌。但是进入中盘之后，他没能延续状态，最终被队友建立了巨大的积分优势。阿布扎比的收官战期间上，博塔斯公布了自己同埃米莉已经离婚的消息，但是他非常坚定地表示会在2020年重振旗鼓，再次为世界冠军而战。

“我的目标是在明年提高个人表现，”博塔斯在保罗·里卡德的比赛后说，“今年最失望的两个地方就是在发车时延误，以及在减速弯前因为速度太快而冲出去。”

“现在我要回到英格兰的（梅赛德斯）工厂，在回芬兰过圣诞之前，我们还有很多工作要做。圣诞之后，我会去沙滩边度个假。之后在一月份会回芬兰参加北极拉力。”

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Photo by: Morgan Mathurin

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Author Frankie Mao

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