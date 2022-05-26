F1前世界冠军莱科宁将于八月重返赛场参加NASCAR

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科宁在2021赛季结束之后，为他的F1生涯画上句号。不过休息了五个月之后，他决定与Trackhouse Racing车队参加8月21日在沃金斯峡谷的公路赛，届时将驾驶雪弗兰科迈罗ZL1赛车，与Daniel Suarez和Ross Chastain搭档。

这并非将是莱科宁第一次参加NASCAR赛事。在他短暂告别F1的两年里，2011年他作为Kyle Busch Motorsports车队的车手，在当时还National Series——如今更名为Xfinity series——卡车比赛中亮相。

在谈起回到赛车比赛的决定时，莱科宁表示他此前没有认真地考虑过任何赛事，只不过与Trackhouse Racing的洽谈进行得非常投机，促成了他打算参加在沃金斯峡谷的比赛。

“我们对此事进行了更多的讨论，关于如何开展、比赛将在哪里进行，以及各种其他事情，"芬兰人说道。"这涉及很多事情，而且对我非常合理。这只是一场比赛，所以对我们整个家庭来说是合理的。我（在美国）参加的那几场比赛，我总是很愉快。”

“希望我们有一场美好的比赛和很多乐趣。显然那是一辆新赛车，而且我从来没有去过那条赛道。但我相信我们能想出办法。”

沃金斯峡谷的比赛将是莱科宁自去年的阿布扎比大奖赛之后参加的第一场正式比赛。虽然他承认有自己会提前回归赛场，但他希望给自己足够的准备时间。

“今年显然可以选择做更多事情，但我认为这一切来得有点太快了，要在各方面尽可能做好，"莱科宁道。“我认为最好等到这场比赛，这样我们能对一切做好准备，至少把把工作100%完成。比赛结果怎样，没有人会知道。我们将至少会给自己最好的机会。”

“之后会怎样？我不知道，没人知道。我们会试着在那里跑好一场比赛，并且享受它，看一看未来会发生什么。我没有其他计划。那（沃金斯峡谷）是我现在的安排，以后的事情到那之后再说。"

莱科宁代表Trackhouse Racing在NASCAR比赛，是该车队Project91项目的一部分——旨在帮助NASCAR扩大市场，因此把91的号码留给来自于其他领域的国际赛车手。对于沃金斯峡谷的比赛，Trackhouse的三名车手分别来自三个国家。

车队老板贾斯汀·马克斯是莱科宁的忠实车迷，从2001年他在索伯初次参加F1起就已经关注。他声称自己“很酷的时刻之一”就是2011年在夏洛特与莱科宁在比赛里同场竞技。他亲自前往这位F1前世界冠军位于瑞士的家拜访，向他解释来龙去脉。而用莱科宁的话来说，马克斯“成功地推销了整件事”。

离开F1之后，莱科宁把更多的时间留给自己的家人。不过，今年一月，他成为了自己当初成立的越野摩托车队的领队，而该车队如今是川崎在MXGP里的厂商车队。