MotoGP™和Motorsport Network公布了有史以来最大全球车迷调查的主要结果

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意大利米萨诺（2022年9月1日） Dorna Sports S.L和Motorsport Network今天公布了2022年全球MotoGP™车迷调查的主要结果。

全球MotoGP™车迷调查于6月启动，由MotoGP™委托，Motorsport Network主办和管理，并由全球信息、数据和测量专家Nielsen Sports进行分析。本次调查以14种语言在Motorsport.com平台上进行，收到来自179个国家的109,676名车迷的反馈，是迄今为止MotoGP™所进行的最大的车迷调查。

结果显示，MotoGP™已经建立了一个非常忠诚的车迷群体，超过82%的车迷关注这项运动超过6年，是Motorsport Network全球车迷调查项目所研究的所有系列中最高的，超过82%的车迷每个赛季观看超过15场比赛。车迷们总共投入了27,300个小时来完成调查，平均每人花费近15分钟。

数据显示，MotoGP™正在吸引新的女性车迷，其中三分之一的车迷关注这项运动的时间不到五年。女性受访者也明显比男性年轻，56%的女性车迷年龄在16-34岁之间，而男性车迷的比例为40%。然而，相当大比例（66%）的球迷认为，这项运动需要做更多工作来吸引新球迷。

Dorna Sports首席执行官Carmelo Ezpeleta表示 : “与Motorsport Network合作开展的全球MotoGP™车迷调查名副其实，来自179个国家的109,000多名车迷投入了他们的时间。我们为这一反响，以及他们所给出的许多回馈感到非常自豪。我们有一个真正的全球和热情的车迷群体。简单地说，我们提出了要求，我们的车迷也提供了帮助。

“我们很自豪地看到车迷们对我们的比赛如此积极，他们支持我们已经开展的重要举措，例如在2027年开始全球零碳燃料新时代。我们也很高兴看到关键人群有如此坚定的兴趣，例如MotoGP™的女性车迷群体在不断增加——而且很专注。我们的目标是尽可能广泛地开放我们的运动，在赛道上有‘通往MotoGP™之路’项目；在赛道外，我们继续履行我们的使命，在全世界所有观众和国家发展这项运动。

”我们非常高兴，因为调查结果显示了明显的潜力，并为我们提供了目标，我们可以用它来确定我们的下一步，因为我们的目标是使这项运动壮大起来。 我们所学到的一切将对我们今后的决策和方向起到无价的作用。“

意大利、法国、英国、西班牙和美国在反响方面处于领先地位。欧洲观众占总数的65%，19%来自亚洲，13%来自美洲。 MotoGP™拥有非常忠实的观众，特别是在欧洲和亚太地区，超过65%的车迷关注这项运动超过10年，超过80%的车迷关注了至少6年。

卫冕世界冠军法比奥·夸塔纳罗被21.8%的车迷评为最受欢迎的MotoGP™车手。这位法国人在近一半（49%）的车迷中名列前三，在女性车迷中上升到56%。他在女性车迷和16-34岁的车迷中支持率最高。

马克·马奎斯是人气第二高的车手。虽然所有受访者中只有32%的人把他列入前三名，但这些车迷中也有很高比例的人将他作为他们的最爱。在全球范围内，19.8%的车迷们票选他为最受欢迎的摩托车手。与夸塔拉罗一样，他在女车迷心目中的支持率更高，也是在24-35岁的车迷中排名第一的摩托车手。

意大利的Francesco Bagnaia在全球车迷中的人气排名第三，澳大利亚的Jack Miller排名第四。Bagnaia是所有受访者中11%的最爱，是意大利最受欢迎的车手。与其他系列赛相比，值得注意的是MotoGP™车迷绝大多数都是 "运动至上"，超过75%的人支持一些车队和车手，而不是单个车手。

魔抓饮料雅马哈MotoGP™车队和杜卡迪联想车队被选为车迷最喜爱的车队，尽管它们之间只有1.4%的微小差距。雷普索尔-本田是第三大人气车队，是女性受访者的首选。

车迷们在调查中确定了MotoGP™的五大品牌属性：刺激性、竞争性、娱乐性、世界级和不可预测。94%的车迷认为这项运动提供了激动人心的比赛，79%的车迷称其为世界上最激动人心的比赛，71%的车迷称其具有开拓性的技术。

Motorsport Network总裁詹姆斯·艾伦表示：“如此大规模的MotoGP™车迷调查以前从未做过，继我们最近为F1和INDYCAR进行的非常成功的全球调查之后，参与这个巨大的项目确实很吸引人。MotoGP™是全球最主要的摩托车锦标赛，我从小就喜欢看Barry Sheene和Kenny Roberts在银石赛道上的较量。这个系列赛有很多强大的基本要素，有一批忠实的观众，他们在女性车迷中和在世界新的地区不断增长。显然，这项运动有一个巨大的机会，可以为这项最激动人心和不可预测的赛车运动释放新的观众。“

MotoGP™ and Motorsport Network reveal key findings from largest ever Global Fan Survey Photo by: Motorsport.com

其他关键结果：

MotoGP™车迷热衷于现场观看比赛，超过40%的车迷在过去五年中参加过现场比赛。令人印象深刻的是，24%的车迷曾前往体验一场非国内的比赛。超过60%的MotoGP™车迷认为在穆杰罗举行的意大利大奖赛对赛程至关重要，使其成为车迷中排名第一的比赛；阿森（48%）和菲利普岛（37%）的得分也很高。荷兰的车迷是最活跃的比赛观众；近四分之三（73%）的荷兰车迷在过去五年中参加过一场比赛。近四分之三的车迷（74%）认为MotoGP™在一个赛季中应该有19场以上的比赛。

该调查还对媒体平台和车迷如何消费这项运动进行了深入的研究。在全球范围内，超过82%的MotoGP™车迷每年观看15场或更多的比赛，而电视仍然处于领先地位，90%的车迷更愿意选择电视作为观看直播比赛的平台，超过60%的车迷在比赛周末观看电视。

全球车迷对MotoGP™官方应用程序的使用率很高，为41%，在美洲地区上升到57%。在比赛周末之外，社交媒体和专门的赛车运动网站成为使用最多的信息平台。在周末比赛期间，Instagram是使用最多的社交媒体平台，在女性车迷和16-24岁人群中的使用率尤其高（75%以上）。

在运动形式和未来可能的变化方面，车迷强烈赞同引入规则以平衡竞争力较弱的制造商的表现（净赞同率+60%），特别是年轻车迷（16-34岁）。引入可持续燃料被认为是MotoGP™的一个积极举措（净支持率+46%），女性受访者和16-34岁的年轻车迷对此表示强烈支持。至于比赛时间，85%的车迷希望比赛时间在40分钟到1小时之间；70%的车迷喜欢40-50分钟的比赛距离，即目前MotoGP™比赛的长度。

本次调查结果是在米萨诺的圣马力诺和里米尼里维埃拉大奖赛上披露的。

完整调查结果

查看完整调查，可以下载PDF文档 https://global-motogp-fan-survey-2022.motorsportnetwork.com/

欲了解详情，请联系：

Fran Wyld, Dorna Sports – franceswyld@dorna.com

Ravi Pankhania, Motorsport Network - ravi.pankhania@motorsport.com

关于MotoGP ™ 和=Dorna Sports

MotoGP™ 是世界上第一个赛车运动世界锦标赛，于1949年开始举办。世界上最优秀的车手驾驶着原型的专用摩托车在五大洲每年的20场比赛中竞争，创造了地球上一些最接近的比赛。这项运动每年在赛道上迎接数以百万计的车迷进门，并在200多个国家的近5亿个家庭中传播，享有真正的全球车迷群体。

Dorna Sports成立于1988年，于1991年成为国际摩联世界锦标赛大奖赛（MotoGP™）的组织者，并从那时起一直是独家商业和电视权利持有人。公司总部设在西班牙马德里，在巴塞罗那设有办事处，并在罗马设有子公司，是体育管理、营销和媒体领域的领导者，多年来持续增长；其重点从单纯的MotoGP™扩展到全球其他领先的摩托车锦标赛。

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