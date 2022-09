MotoGP™和Motorsport Network公布了有史以来最大全球车迷调查的主要结果

意大利米萨诺(2022年9月1日) Dorna Sports S.L和Motorsport Network今天公布了2022年全球MotoGP™车迷调查的主要结果。

全球MotoGP™车迷调查于6月启动,由MotoGP™委托,Motorsport Network主办和管理,并由全球信息、数据和测量专家Nielsen Sports进行分析。本次调查以14种语言在Motorsport.com平台上进行,收到来自179个国家的109,676名车迷的反馈,是迄今为止MotoGP™所进行的最大的车迷调查。

结果显示,MotoGP™已经建立了一个非常忠诚的车迷群体,超过82%的车迷关注这项运动超过6年,是Motorsport Network全球车迷调查项目所研究的所有系列中最高的,超过82%的车迷每个赛季观看超过15场比赛。车迷们总共投入了27,300个小时来完成调查,平均每人花费近15分钟。

数据显示,MotoGP™正在吸引新的女性车迷,其中三分之一的车迷关注这项运动的时间不到五年。女性受访者也明显比男性年轻,56%的女性车迷年龄在16-34岁之间,而男性车迷的比例为40%。然而,相当大比例(66%)的球迷认为,这项运动需要做更多工作来吸引新球迷。

Dorna Sports首席执行官Carmelo Ezpeleta表示 : “与Motorsport Network合作开展的全球MotoGP™车迷调查名副其实,来自179个国家的109,000多名车迷投入了他们的时间。我们为这一反响,以及他们所给出的许多回馈感到非常自豪。我们有一个真正的全球和热情的车迷群体。简单地说,我们提出了要求,我们的车迷也提供了帮助。

“我们很自豪地看到车迷们对我们的比赛如此积极,他们支持我们已经开展的重要举措,例如在2027年开始全球零碳燃料新时代。我们也很高兴看到关键人群有如此坚定的兴趣,例如MotoGP™的女性车迷群体在不断增加——而且很专注。我们的目标是尽可能广泛地开放我们的运动,在赛道上有‘通往MotoGP™之路’项目;在赛道外,我们继续履行我们的使命,在全世界所有观众和国家发展这项运动。

”我们非常高兴,因为调查结果显示了明显的潜力,并为我们提供了目标,我们可以用它来确定我们的下一步,因为我们的目标是使这项运动壮大起来。 我们所学到的一切将对我们今后的决策和方向起到无价的作用。“

意大利、法国、英国、西班牙和美国在反响方面处于领先地位。欧洲观众占总数的65%,19%来自亚洲,13%来自美洲。 MotoGP™拥有非常忠实的观众,特别是在欧洲和亚太地区,超过65%的车迷关注这项运动超过10年,超过80%的车迷关注了至少6年。

卫冕世界冠军法比奥·夸塔纳罗被21.8%的车迷评为最受欢迎的MotoGP™车手。这位法国人在近一半(49%)的车迷中名列前三,在女性车迷中上升到56%。他在女性车迷和16-34岁的车迷中支持率最高。

马克·马奎斯是人气第二高的车手。虽然所有受访者中只有32%的人把他列入前三名,但这些车迷中也有很高比例的人将他作为他们的最爱。在全球范围内,19.8%的车迷们票选他为最受欢迎的摩托车手。与夸塔拉罗一样,他在女车迷心目中的支持率更高,也是在24-35岁的车迷中排名第一的摩托车手。

意大利的Francesco Bagnaia在全球车迷中的人气排名第三,澳大利亚的Jack Miller排名第四。Bagnaia是所有受访者中11%的最爱,是意大利最受欢迎的车手。与其他系列赛相比,值得注意的是MotoGP™车迷绝大多数都是 "运动至上",超过75%的人支持一些车队和车手,而不是单个车手。

魔抓饮料雅马哈MotoGP™车队和杜卡迪联想车队被选为车迷最喜爱的车队,尽管它们之间只有1.4%的微小差距。雷普索尔-本田是第三大人气车队,是女性受访者的首选。

车迷们在调查中确定了MotoGP™的五大品牌属性:刺激性、竞争性、娱乐性、世界级和不可预测。94%的车迷认为这项运动提供了激动人心的比赛,79%的车迷称其为世界上最激动人心的比赛,71%的车迷称其具有开拓性的技术。

Motorsport Network总裁詹姆斯·艾伦表示:“如此大规模的MotoGP™车迷调查以前从未做过,继我们最近为F1和INDYCAR进行的非常成功的全球调查之后,参与这个巨大的项目确实很吸引人。MotoGP™是全球最主要的摩托车锦标赛,我从小就喜欢看Barry Sheene和Kenny Roberts在银石赛道上的较量。这个系列赛有很多强大的基本要素,有一批忠实的观众,他们在女性车迷中和在世界新的地区不断增长。显然,这项运动有一个巨大的机会,可以为这项最激动人心和不可预测的赛车运动释放新的观众。“

