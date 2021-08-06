MotoGP传奇车手瓦伦蒂诺·罗西宣布退役

罗西是赛车运动历史上斩获殊荣最多的传奇车手之一。在征战MotoGP、 250cc和125cc组别的26个赛季中，意大利人共获得了九个世界冠军，包括七个最高级别的总冠军，是赛车界最高夺冠纪录的保持者之一。

在发车的414场比赛中，罗西共获得了115场大奖赛胜利，包括89场最高级别的赛事。截止至2021年的荷兰TT大奖赛，他的总领奖台数量已达到235场。

2021赛季在离开雅马哈厂队后，罗西选择以加盟雅马哈Petronas SRT车队继续延续自己的职业生涯。但到目前为止，意大利人经历了最糟糕的一个赛季，在前9场比赛中仅获得了19分。

因此自暑假以来，这位世界冠军的退役似乎已成为“定局”——尽管此前有消息称罗西或将在2022年代表自己创立的VR46车队驾驶杜卡迪赛车出战，特别是在车队与沙特石油巨头沙特阿美之间并不存在赞助关系。

周四，在施蒂利亚大奖赛上，罗西宣布了自己将从MotoGP退役的消息。追溯到1996年，当时在125CC组别初出茅庐的罗西正是在这条赛道首次登上大奖赛领奖台。

“大家好，我感到有那么点尴尬，起码我需要有张桌子放在这里，”在宣布退役消息时罗西说道。 “在赛季中我就曾说过，我会在暑假后为明年做决定。我决定在赛季结束后停止比赛，所以很不幸，这将是我作为MotoGP车手的最后一个赛季。”

“这很艰难，这是一个非常难过的时刻。因为这很难说出口，也很难接受，明年我不会再跨上摩托车继续参加比赛了。我已经干这行或多或少有30年了，所以明年我的生活将在斟酌一些观点后有所改变。”

“但无论如何，这段经历都很美好。我非常享受其中，这是一段漫长的旅程，真的，真的非常有趣。我参加世界锦标赛已经有25或26年了。这真是太棒了，我和我的团队以及所有为我付出的伙计们一起度过了难忘的时刻。”

“所以我没有太多的话要说，就这些了。”

罗西退役播客

这位如今41岁的车手于1996年在125cc组别中首次亮相，并在第二年获得了该级别的世界冠军。随后他在1998年晋级至250cc，并在次年又一次征服了这一组别。

Valentino Rossi Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2000年，罗西与本田车队签约，并驾驶由日本厂队打造的NSR500赛车统治了2001赛季，同时也赢得了自己七个顶级赛事桂冠中的首个。

2002年，在MotoGP迎来四冲程的全新时代后，罗西又代表Repsol本田车队赢得了2002年和2003年的年度冠军。然而在2004年与HRC车队的关系恶化后，他破天荒过地转投到了雅马哈车队麾下。

然而雅马哈在整个2003赛季一场未赢。但在2004年南非的首场比赛中，罗西驾驶改进过的M1赛车战胜了马克斯·比亚吉赢得胜利，并成功加冕了该年度的冠军。

2005年，罗西再度斩获世界冠军头衔。但在2006年和2007年的艰难竞争中，他在和本田的尼基·海顿以及杜卡迪的凯西·斯通纳的对决中接连败下阵来。

2008年和2009年，罗西的总冠军榜上又增添了两座冠军奖杯。但雅马哈的形势正在转变，2008年豪尔赫·洛伦佐的到来令紧张的争冠局势再度升级。

2010年，由于在意大利大奖赛的练习中摔断了腿，意大利人的夺冠希望因此破灭。洛伦佐成为了该赛季的赢家。

2011年，杜卡迪大手笔地邀得罗西加盟。但在灾难性的2011和2012赛季，意大利人只获得了三个领奖台。次年，他再度回归雅马哈。

那一年，罗西在阿森赛道再次尝到了久违的胜利滋味，并于2014年赢得了两场胜利。2015年，在与雅马哈队友豪尔赫·洛伦佐展开的水火不容的争冠大战中，意大利人屈居第二。

在指控马克·马奎兹和洛伦佐密谋破坏他在澳大利亚夺冠的希望之后，罗西的夺冠愿望在马来西亚破灭了。与马奎兹一起具有争议的事故令他在瓦伦西亚的收官站中被罚从末尾发车。

罗西一路奋战至第四名，然而洛伦佐最终笑到了最后。这标志着罗西职业生涯的一个转折点，他的胜场数从2015年的4场减少到了2016年的2场和2017年的1场。

Race winner Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

自2017年荷兰TT站以来，罗西在MotoGP始终未有冠军入账，他的领奖台数量也从2018年的5次减少到了2019年的2次和2020年的1次，而本赛季更是 “颗粒无收”。

但凭借超凡脱俗的个性和与比亚吉、塞特·吉伯诺、凯西·斯通纳和洛伦佐等著名对手的经典对决，罗西无疑是推动MotoGP成为了赛车界主流焦点的重要功臣。

这位意大利车手的传奇也将通过他的VR46骑手学院和VR46车队继续延续和传承。VR46车队将于2022年首次亮相MotoGP，帮助培养年轻且具有天赋的意大利车手参与摩托车运动。

2000年初，罗西曾多次跨界试驾F1，并参加了多场赛车赛事。此前他也曾表示，希望在MotoGP职业生涯结束后参加GT3的比赛，并有可能尝试挑战勒芒24小时

翻译/小飞侠