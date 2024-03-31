F1拥有者自由传媒将敲定收购MotoGP事宜

这笔交易可能会在定于4月12-14日举行的2024赛季MotoGP第三站美洲大奖赛之前宣布。

据Autosport了解，自由传与Dorna体育（MotoGP、WorldSBK 和 MotoE 世界锦标赛的推广方）的高层在几周前敲定了这笔交易。事实上，双方原本打算在卡塔尔的赛季揭幕战之前正式签约。然而，当时由于担心欧盟委员会监管竞争市场的机构会进行干预，一方主张继续前进，而另一方则倾向于等待事态发展，最终没有按计划进行。

据《金融时报》周三下午报道，这项收购几乎板上钉钉。不过该商业日报也指出，如果负责实施竞争法的机构不对此案进行分析，就会非常奇怪。

就这一点来说，值得注意的是，总部位于卢森堡的投资基金CVC Capital Partners过去曾同时拥有F1和MotoGP，但在2006年被欧洲反垄断机构强制剥离了其中一项——即MotoGP被出售。

虽然自由传媒一直是 Dorna 高层首选的竞购对象，但卡塔尔主权财富基金Qatar Sports Investments和拥有UFC锦标赛版权的媒体娱乐集团TKO近来也有所行动。

2006年，Bridgepoint从CVC手中购得Dorna约40%股份后成为该公司的股东，而加拿大养老基金（CPPIB）则管理着 38% 的股份。去年，出售Dorna成为Bridgepoint和CPPIB的优先事项之一。

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

这两家公司都以卢森堡公司Global Racing LX2为核心。剩下的股份（22%）由自1992年以来一直负责运营的Dorna首席执行官卡梅罗·埃兹佩莱塔（Carmelo Ezpeleta）和一小群经理人分享。

2022年，Dorna体育的营业额为4.748亿欧元，比上一年增长了 33%，但由于新冠疫情的影响，年终亏损了780万欧元。

2022年初，这家总部位于马德里的公司对9.75亿欧元的债务进行了再融资，从而加强了流动性，并向股东分配了价值3.9亿欧元的红利。

自由传媒自2016年完成对F1收购后进行的改革，使得这项锦标赛的受欢迎程度达到了前所未有的高度。尤其是Netflix的纪录片系列《Drive to Survive》碰巧赶上新冠疫情，其势头之火爆，让这项先前仍被认为是小众的体育运动飞速地全球化发展。

与此同时，赛历的不断扩充（2024 年将达到 24 个赛历）也使利润飙升。如今，进军F1收获丰富的自由传媒现在MotoGP复制这一成功。

翻译/Vandy DONG