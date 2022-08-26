阿隆索对Aprilia车队在MotoGP的成就感到“非常自豪”

载入语音播放

在2022年的MotoGP赛事中，Aprilia车队取得了突破性的进步。Aleix Espargaro在阿根廷大奖赛上一举夺魁，为车队赢得了自2002年MotoGP时代开启以来的首场胜利。

经过前13场比赛的较量后，目前Espargaro在MotoGP积分榜上排名第二，落后于世界冠军Fabio Quartararo 32分。并且本赛季两位Aprilia车手均登上了领奖台。

自2015年回归MotoGP以来，Aprilia的位置几乎一直处于发车区的后半段。但从2021年开始，车队成功利用规则所允许的特权，通过打造全新的RS-GP赛车取得了长足进展。此外，帮助Aprilia表现突飞猛进的另一个关键在于2019年，Massimo Rivola出任首席执行官。

阿隆索口中“如亲兄弟般”的Rivola在加入MotoGP之前，曾担任法拉利F1车队的运动总监，也曾服务于Toro Rosso和米纳尔迪——那里也正是他与阿隆索初次共事的地方。

“Massimo就像我的兄弟一样，我们已经认识很长时间了，”在上周末的MotoGP奥地利站上，作为来宾的阿隆索在聊到Aprilia车队时说道。“早在2001年我们在米纳尔迪就开始共事了，我们已经在赛车界合作21年了。在过去的一年半里，Aprilia取得了令人难以置信的成就，我们都为Massimo和Aprilia感到骄傲。”

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

同时在奥地利的周末期间，MotoGP宣布将在2023年的大奖赛上引入冲刺赛。这一举措也是受到了F1自2021年以来在部分赛事中采用的冲刺赛赛制的启发。对此，阿隆索表达了对这一想法的支持，同时指出“MotoGP所做的一切都是对其他系列赛的启发”。

“我认为这是一个很棒的想法，我认为它会给周六带来不少看点，”西班牙人在谈到MotoGP的冲刺赛计划时说。“所以，周六我们都将坐在电视机前，而不仅仅只是周日。“

”也许就发车位置而言，这不会搅乱周日的结果。考虑到车手们不会对周日的位置妥协，我认为他们将会更愿意冒险。所以，我认为这是一个很棒的主意，Carmelo （Dorna Sports首席执行官）和MotoGP所做的一切都是对其他赛事的启发，我认为这也将是其中之一。”

翻译/小飞侠