自由媒体对于收购MotoGP将通过监管程序“非常有信心”

F1 所有者自由媒体在4月1日宣布以42亿欧元的价格，从 Bridgepoint Capital手中收购MotoGP和母公司 Dorna Sports。

这笔交易原先计划在MotoGP 2024赛季开始前敲定，但反垄断委员会（尤其是欧盟反垄断委员会）的审批放缓了这一进程。

由于MotoGP前所有者CVC Capital在2006年收购F1时，被迫出售了MotoGP，人们一度怀疑自由媒体的计划如何才能避免相同的命运。

自由媒体首席执行官格雷格·马菲在投资者电话会议中表示，他相信这笔交易将获得监管部门的批准，而且两个实体之间不会产生杠杆。

"我们非常有信心能够通过监管机构的审批，因为我们相信体育和娱乐产业市场广阔，F1和MotoGP只是其中的一小部分，而且与之前主要的审查方式相比，市场在不断地发生变化，”他说。

"我们不会把它们捆绑在一起，也不会在市场上进行整合。它们都是独立的产业，我们想要带来的东西绝不是在利用两者。”

"我认为这是对（运营）模式的一种认可，也可以利用我们从F1学到的东西，以及我们在MotoGP中看到的一些机会，而绝对不是利用两者的杠杆。因此，我非常有信心能（通过）监管。"

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

自由媒体首席法务官Renee Wilm指出，该公司"将向欧盟提出申请，还将向英国、巴西和澳大利亚申请反垄断许可。”

"其次，我们还将向西班牙和意大利提交FDI（外商直接投资）申请。我们认为这些工作应该很快就能完成，反垄断审查应该会在今年年底前完成，这样我们就能在第四季度完成交易。”

马菲指出，受限于收购F1的最后期限，CVC在2006年没有时间通过监管程序，这增加了他对MotoGP交易通过审批的信心。

"我还想补充一点，我曾与CVC管理层交流过，他们当时收购 F1的时间紧迫 。所以他们没有时间去完成监管程序，”他说。

"他们是一家 PE（私募）公司，在一种产品上获得了巨大收益，在有合同需要执行的时候着手收购另一种产品。我们的情况则截然不同。作为一个集团，我们绝对会齐心协力，迎接一个变化的市场。”

"我们没有那种时间压力。我们相信监管程序会快速、顺利地进行，但也会花费所需的时间，这笔交易一定会完成"。

翻译/Chloe