罗西检测结果呈阳性，将缺席阿拉贡比赛

这位九届世界冠军成为MotoGP在疫情下举行以来，第一位因核酸检测结果呈阳性而缺席比赛的顶级组车手。

在过去三场比赛连续退赛之后，罗西仅仅在积分榜上排名第13位。于法国勒芒进行的比赛结束后，他回到自己位于意大利Tavullia的家中。本周二，他接受了常规的标准并毒检测，得到阴性的结果。

本周三，他依然没有感到有任何不适。但是昨天，当他醒来后感到身体不适，立即做了快速的核酸检测和标准的检测。结果，前一次结果仍为阴性，但后一次则为阳性。

“不幸的是，今天早上醒来之后，我感觉不舒服，”罗西表示，“我觉得骨头酸并且有低烧，所以我立即找来医生，给我做了两次检测。”

“我非常失望，因为我将缺席在阿拉贡的比赛。我想保持乐观、有信心，但是我预计在阿拉贡的第二场比赛也无法参加。

“我既难过又生气，因为我全力遵守章程。尽管本周二我的检测结果为阴性，但是我从勒芒回来后一直自我隔离。无论如何，事已至此，我无法改变这个情况。我会尽遵医嘱，我只是希望我会尽快康复。”

意大利人效力的雅马哈车队在勒芒站之前就受到了新冠肺炎病毒的侵袭。在一名成员确诊之后，又有五名同一圈子的成员被迫隔离，导致车队损失六人。

雅马哈方面强调，罗西在返回家中之后，没有与任何当前在阿拉贡备战比赛的人员有过接触。

由于卫冕冠军马克·马奎兹仍然受伤未愈，阿拉贡周末的顶级组别将没有世界冠军车手参加。而当前雅马哈没有公布是否会寻找替补车手代替罗西。41岁的意大利人将在2021赛季转投马石油雅马哈SRT车队。