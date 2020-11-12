罗西历经多次病毒检测，终获准在瓦伦西亚出赛

罗西在10月份的阿拉贡大奖赛前被检测出首次感染新冠病毒，并因此缺席了在那里的双连赛，直至两周前才首次检测为阴性。

上周二，意大利人在家中接受检测后再次得到阳性的结果。不过，他通过了两天后的另一次检测，得以前往瓦伦西亚，并在那里接受了另一项PCR测试，并且第二天得到了阴性的结果。

这意味着罗西虽然错过了两节自由练习，但是从周六起参加比赛。只是由于机械故障，他在周日比赛仅跑了五圈便黯然退赛，同时自从艾米利亚-罗马涅大奖赛之后，始终未能完成比赛。

然而令人意想不到的是，本周二回到意大利家中的罗西再次没能通过检测，结果为 “非常低病毒量的阳性”，让他能否参加本周末的瓦伦西亚大奖赛立即被打上问号。由于2020赛季的收官站将于一周后在葡萄牙举行，如果在接下来的测试中没有过关，他很可能会错过作为雅马哈工厂队车手参加的最后一场比赛。

不过在医生的建议下，意大利人又连续在周三和周四接受了两次检测，而反应都为阴性，让他又能参加瓦伦西亚大奖赛。

欧洲大奖赛期间，雅马哈征召了参加世界超级摩托车锦标赛的Garrett Gerloff，代替罗西参加了两节自由练习。但是本周，这位美国车手没有被列为替补。

罗西在本周二的阳性检测结果，引起了人们对于他上周通过PCR检测的质疑。特别是，他究竟何时又在不知情的情况下感染了病毒。

事实上，近期雅马哈受到了新冠病毒的严重侵袭。先是法国大奖赛前，在一名成员的检测呈阳性结果后，另有六名成员被迫隔离。上周末，另一位雅马哈车手Maverick Vinales的一名团队成员被确诊感染病毒后，又牵连了五名人员被迫隔离。

事后来说，若现在罗西确定又感染病毒，那么雅马哈或将有更多成员被迫隔离，参赛人员数量也将进一步缩减。

翻译/小飞侠