三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

洛伦佐于2019年加入本田车队。但由于伤病和难以适应RC213V赛车，他在瓦伦西亚的收官战前甚至未曾挤进前十。

在与杜卡迪探讨回归的可能性后，洛伦佐最终于本赛季加盟本田。但状态的持续下滑，也导致了他将在本赛季结束后退役的谣言流出。

周四在瓦伦西亚，Dorna为洛伦佐召开了一场特别的新闻发布会。本田车手也证实了本周末的比赛将是他作为MotoGP车手的最后一场比赛。

“我一直认为一位车手的一生有四个重要的日子：第一个是你的第一场比赛，第二个是你的第一场胜利，然后第三个是你的第一个世界冠军。不是每个人都能赢得世界冠军，但我们中的一些人做到了,”洛伦佐表示。

“然后就是你退役的那一天。正如你们所想象的，我在这里宣布，这一天对我来说已经到来。这将是我在MotoGP的最后一场比赛，在比赛结束后，我将作为一名职业车手退役。”

2002年，年仅15岁的洛伦佐首次在大奖赛的125cc组别中亮相，并于次年在巴西首次夺冠。在2005年晋级250cc组别之前，他已经在排行榜上以三场胜利飞跃至第四。虽然赢得了6次领奖台，但洛伦佐经常狂野的性情导致他被禁止参加了该年的马来西亚大奖赛。

洛伦佐在2006年和2007年连续赢得了250cc组别的冠军，并于2008年与雅马哈签约两年加入了MotoGP组别。在卡塔尔的处子秀中，洛伦佐获得了杆位，并在经历饱受伤病困扰的赛季后在葡萄牙赢得了个人首胜。

2009年，他向队友瓦伦蒂诺·罗西发起了争夺冠军的挑战。两人的竞争成为了头条新闻，洛伦佐看似将打破既定的规则。

2010年，他与罗西再次交手。赛季早些时候，意大利人的腿伤给予了洛伦佐绝佳的机会，令他在赛季还剩余一场比赛的情况下，在马来西亚赢得了职业生涯的第一个MotoGP冠军。

2012年，他击败了丹尼尔·佩德罗萨再次赢得了MotoGP冠军，并在15年再度与罗西进行了长达一个赛季的战斗，最终囊括了自己的第三个世界冠军。这也使他成为了自马奎兹2013年加入MotoGP以来唯一一位将这位卫冕冠军击败的车手。

在雅马哈效力了9年后，洛伦佐于17年转会到杜卡迪。尽管第一年他很难适应Desmosedici赛车，但他仍在18年赢得了三场比赛。如果不是因为季末的手腕受伤，他的战绩或将不止于此。

翻译/小飞侠