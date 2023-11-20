Schandorff/Au组合与Bonduel赢得PRO/PRO-AM组总冠军
兰博基尼世界总决赛第2回合比赛中，Luca Segù凭借最后三圈惊人的表现赢得PRO/PRO-AM组胜利，而Bonduel加冕PRO组世界冠军，Schandorff和Au在PRO-AM组折桂。
当地时间周日下午，在座无虚席的观众面前，2023 年兰博基尼世界总决赛决出了PRO组和 PRO-AM组世界冠军。 在罗马郊外的瓦莱伦加赛道上进行的第2回合比赛一度显得波澜不惊，直到距离比赛结束还剩6分钟时的重新发车。当时的场面十分疯狂，意大利人Luca Segù成为这段时期内速度最快、发挥最好的车手。
这位来自兰博基尼罗马 by DL Racing车队的车手连续多圈表现神勇，先后超越Amaury Bonduel、Andrzey Lewandowski、Oliver Söderström和Alex Au； 他在距离终点仅几公里处做出了大胆的超越动作，并最终在这场50分钟的比赛里取得当之无愧的胜利。
在Segù身后取得第二名的是Söderström，而他领先新科兰博基尼PRO组世界冠军Amaury Bonduel。Söderström试图挫败法国车手的夺冠野心，在最后几圈超越了他，但领奖台的最后一个位置足以帮助这位 24 岁的车手赢得总冠军。
Artem Petrov非常接近领奖台，他险些超越Leipert Motorsport车队的Brendon Leitch。 就在Segù冲过终点线前，Leitch曾有机会在比赛的最后几圈超越 Bonduel，但事实证明这位BDR Competition车手本周末的表现过于出色。
Mattia Michelotto获得第六名，但运气不佳，因为他在还剩两圈时犯错，导致他的VDS队友Andrzej Lewandowski退赛。当时波兰人以及意大利人Loris Spinelli，正与Frederik Schandorff和Alex Au争夺PRO-AM组总冠军头衔，但与Michelotto的碰撞让他的希望葬送。
最终，Target Racing车组在周六取得第1回合比赛的杆位和胜利后，夺得了总冠军。考虑到在瓦莱伦加为期两天比赛中的表现，最快、发挥最稳定的Au和Schandorff组合获得组别冠军是实至名归的结果。
Ugo De Wilde和Rodrigo Testa（Iron Lynx）获得第九名，领先于年轻车手Riccardo Ianniello（DL Consulting），而Sebastian Balthasar和Marzio Moretti（Team Oregon）也在前十名完赛。
值得注意的是，Slade Stewart在第一圈后发生事故。 这位Flying Lizards车队车手被撞后又撞到护墙，导致了他的Huracan赛车前部受损，并且导致了本场比赛总共两次安全车中的第一次。
第二次安全车出现在Lorenzo Pegoraro（Enrico Bettera的Oregon车队队友）在10号弯撞上护栏退赛之后。
随着2023年兰博基尼世界总决赛比赛周末的落幕，该圣亚加塔·博洛尼亚制造商的单一品牌Super Trofeo系列赛2024年世界总决赛确定将于明年11月21日至24日在西班牙赫雷兹·德拉弗伦特拉赛道举行。
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