兰博基尼| 世界总决赛PRO/PRO-AM组：Bonduel和Au/Schandorff分别获胜
Amaury Bonduel在兰博基尼世界总决赛第一回合比赛中以统治级表现获得PRO组胜利，Alex Au Frederik Schandorff则在PRO-AM组胜出。
BDR Competition by Grupo Prom车队的Bonduel在比赛开始后就取得领先，随后牢牢保持着优势直到比赛结束，而 PRO-AM组第一名被Schandorff拿下。
发车阶段，波兰车手没有给Riccardo Iannello任何机会，稳健地守在第一位。中游集团的争夺中，Nicolas Jamin与Mattia Michelotto在11号弯发生碰撞。意大利人丢失了多个位置，而法国车手被裁定需要为事故负责，收到了10秒处罚。
不久之后，Brendon Leitch超越意大利车手后上升到第二位。第9圈，正当进站窗口打开时，Giacomo Pollini因碰撞导致的赛车受损而在赛道上停车，由此引发了安全车。
比赛重新开始时，Bonduel和Loris Cabirou在套圈Johannes van Overbeek的168号赛车时遇到麻烦，被PRO组冠军Leitch追上。
此后Gilles Stadsbader因为在安全车期间车速过快，被罚通过维修区。这位比利时车手在开场阶段与队友Michelotto发生了碰撞，但他设法追回一圈并且达到第五位。
离比赛结束只剩几分钟时，Leitch与Cabirou为第二名展开激战。最终，澳大利亚车手脱颖而出，而CMR车队车手只能接受第三名。第一个The first of the Italians to the flag was Iannello在一场精彩的比赛中取得第四名，也成为全场排名最高的意大利车手。
在PRO-AM组的竞争中，丹麦车手Schandorff笑到最后。他经过一场追击后，全场第九个完赛。他的队友Au从第28位发车。
Edgar Maloigne非常不走运，在第2圈陷入砂石区使得他的比赛提前结束。而Daan Arrow因两次引发碰撞，总共被罚20秒。
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