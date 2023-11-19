兰博基尼｜世界总决赛PRO/PRO-AM组：Bonduel、Cecotto和Schandorff分别摘得杆位
在瓦莱伦加赛道进行的兰博基尼世界总决赛里，Amaury Bonduel、Johnny Cecotto 和 Frederik Schandorff将分享PRO/PRO-AM组第1回合和第2回合场比赛的杆位。
周六上午还举行了兰博基尼世界总决赛PRO/PRO-AM组第1回合和第2回合比赛的排位赛。
在第一场排位赛中，Amaury Bonduel跑出一圈1分32.133 秒后获得杆位。并且，这位来自BDR Competition车队的法国车手优势相当明显，他的杆位圈事件遥遥领先其竞争对手。
DL Consulting车队的Riccardo Ianniello驾驶Huracan赛车以0.4秒之差屈居第二。这充分说明了这一来自圣亚加塔博洛尼亚品牌的2023年世界总决赛，其最具有竞争力车手组别第一场排位赛的激烈程度。
前一天收获Super Trofeo总冠军的Brendon Leitch取得第三名，仅比第二名的单圈时间慢了0.046秒。排在他身后发车的将是另一位DL Consulting车队车手、意大利人Luca Segù，俩人相差0.066秒。CMR车队的法国车手Stéphane Tribaudini进入前五名。
在PRO-AM组别中，Jonathan 'Johnny' Cecotto的个人最佳时间1 分32.932 秒落后Bonduel0.8秒，但足以他获得自己组别的杆位。Emanuele Zonzini（Iron Lynx车队）位居第二，落后他的对手0.2秒，第三位则是Jim Pla（Villorba Corse车队）。
在兰博基尼世界总决赛PRO/PRO-AM组的第二场排位赛中，Target Racing 车队Frederik Schandorff状态极佳，做出标杆时间1 分 32.715 秒，超过了积分榜排名第一的意大利人Loris Spinelli。
这位意大利VSR车队车手仅仅以0.024秒之差错失杆位。 Amaury Bonduel（BDR Competition车队）排在Schandorff和Spinelli身后，他相差Target Racing车队的丹麦车手0.053秒。前三名之间十分胶着，差距仅在0.05秒之内。
俄罗斯车手Egor Orudzhev名列第四。这位参加过雷诺方程式Alps和雷诺方程式V8 3.5等单座赛事的前单座车手落后杆位手的时间0.3秒，但领先Target Racing车队的Largim Ali不到0.1秒。CMR车队的Loris Cabirou排名第六，位于 Brendon Leitch和Artem Petrov身前。
Federico Scionti（DL Consulting车队）和 Karol Basz（Micanek Motorsport ACCR车队）进入前十名，刚好挤掉Daan Arrow、Riccardo Ianniello、Chris van der Drift 和 Edoardo Liberati。
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