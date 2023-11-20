兰博基尼｜世界总决赛AM-LC组：McGee/McIntosh组合及Wilgus赢下第1回合
在兰博基尼Super Trofeo欧洲系列赛世界总决赛跌宕起伏的第1回合比赛中，PPM车队车手Glenn McGee和Anthony McIntosh以出色的发挥赢下AM组胜利，而Mark Wilgus在兰博基尼杯获胜.
本周六，兰博基尼Super Trofeo欧洲系列赛世界总决赛在瓦莱伦加进行。McGee/McIntosh组合以及Wilgus在第1回合比赛里笑到最后，分别在AM组和LC组胜出。
比赛开始后，Julien Piguet一直保持领先，而中游集团的康志龙失去了对赛车的控制，撞上了Serge Doms的17号兰博基尼赛车，并且导致安全车出动。
比赛重新开始时，McGee超过Ibrahim Badawy，并且很快超越了Autoviesse车队的车手。当时埃及车手试图超越Piquet，但在尝试的过程中造成了碰撞，导致杆位得主排名急剧下滑，而他为此被罚时10秒。
比赛还剩16 分钟时，Wilfried Cazablon车队车手Nigel Bailly陷入砂石区，导致安全车再次出动。比赛恢复时，Gabriel Rindone超越Wesley Simp升至第三（实际第二位），落在 Badawy之后。
第20圈，Holger Harmsen同样陷在砂石区，并被Jean-François Brunot追尾。安全车因此第三次进入赛道，而Jurgen Krebs失去对他的兰博基尼赛车的控制后，也冲出赛道并被迫退赛。
当比赛重新开始时，Petar Matic a和Johnson Huang发生碰擦，导致塞尔维亚车手打转。当比赛时间耗尽时，PPM车队的美国车手脱颖而出获胜，Gabriel Rindone和Giovanni Anapoli 紧随其后。 而Badawy由于受到处罚，排名滑落至第十。
LC组中，Shota Abkhazava第一个冲过终点，但由于身背10秒罚时，他无缘胜利。Blake McDonald原本可以递补获胜，但他在最后一弯打转，将胜利拱手让给了Wilgus。
对于Oliver Freymuth和jJason Keats来说，本场比赛并不走运。前者在编队圈后返回维修区，未能参加正赛，后者则在第一圈停下赛车。
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