兰博基尼｜McGee/McIntosh和Abkhazava分获AM组和LC组冠军

第2回合比赛中，尽管McGee/McIntosh在Piguet/Varutti、Anapoli/Randazzo之后完赛，但登上领奖台的结果足以这对美国组合在AM组夺冠；当Doyle经过白热化的较量赢得LC组的比赛胜利时，来自格鲁吉亚的车手获得同组别冠军。

在AM-LC组的竞争中，直到后半段才掀起波澜，当时一系列的碰撞事故使得赛道上形势大乱，不仅改变了比赛的结果，还有这项单一品牌系列赛的世界冠军归属。

在此之前，Gabriel Rindone稳居前三并且夺得AM组冠军在望。但是，他在“Semaforo”路段跑大，然后打滑并撞上了无辜的Grzegorz Moczulski（GT3 Poland），把第三位拱手让给了McGee。

此后不久，中游集团的Ofir Levy（USRT）和Kurt Wagner（Micanek Motorsport）在“Campagnano”路段发生碰撞，Mark Wilgus（USRT）也被殃及后退赛。这起事故导致安全车出动，而且直到还剩三分钟时才离开，但为最后的对决留下了足够的时间。

不过，对Varutti/Piguet（Autovitesse）组合来说，这样的混乱没有对其带来任何影响，他们从一开场就取得领先并掌控了局面。他们领先Anapoli/Randazzo完赛，后者帮助VSR车队去的AM组领奖台的成绩。McIntosh/McGee以第三名完赛后，与PPR一起收获AM组世界冠军。

Graham Doyle（WTR）在一场艰苦的对决中获得全场第四名，他成功超越Moczulski/Lewandowski，以及只需要在LC组拿到第二名就可以获得个人第一个兰博基尼世界冠军的Abkhazava。

Rindone在事故发生后设法继续比赛，并且将McDonald（USRT）牢牢挡在身后，最终获得第七名并登上了LC组领奖台。而 Walker（PPM）和H.Kwong/E.Kwong（Triple Ace Racing） 以前十名完赛。

埃及年轻车手Ibrahim Badawy提前退赛。他在比赛开始时就向Varutti发起冲击，但几圈后就因变速箱故障而停在赛道上。