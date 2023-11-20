兰博基尼｜McGee/McIntosh和Abkhazava分获AM组和LC组冠军
本周日，在瓦莱伦加赛道举行的2023年兰博基尼世界总决赛中，Glenn McGee与Anthony McIntosh夺得兰博基尼Super Trofeo总冠军，而Shota Abkhazava收获兰博基尼杯组冠军头衔。
第2回合比赛中，尽管McGee/McIntosh在Piguet/Varutti、Anapoli/Randazzo之后完赛，但登上领奖台的结果足以这对美国组合在AM组夺冠；当Doyle经过白热化的较量赢得LC组的比赛胜利时，来自格鲁吉亚的车手获得同组别冠军。
在AM-LC组的竞争中，直到后半段才掀起波澜，当时一系列的碰撞事故使得赛道上形势大乱，不仅改变了比赛的结果，还有这项单一品牌系列赛的世界冠军归属。
在此之前，Gabriel Rindone稳居前三并且夺得AM组冠军在望。但是，他在“Semaforo”路段跑大，然后打滑并撞上了无辜的Grzegorz Moczulski（GT3 Poland），把第三位拱手让给了McGee。
此后不久，中游集团的Ofir Levy（USRT）和Kurt Wagner（Micanek Motorsport）在“Campagnano”路段发生碰撞，Mark Wilgus（USRT）也被殃及后退赛。这起事故导致安全车出动，而且直到还剩三分钟时才离开，但为最后的对决留下了足够的时间。
不过，对Varutti/Piguet（Autovitesse）组合来说，这样的混乱没有对其带来任何影响，他们从一开场就取得领先并掌控了局面。他们领先Anapoli/Randazzo完赛，后者帮助VSR车队去的AM组领奖台的成绩。McIntosh/McGee以第三名完赛后，与PPR一起收获AM组世界冠军。
Graham Doyle（WTR）在一场艰苦的对决中获得全场第四名，他成功超越Moczulski/Lewandowski，以及只需要在LC组拿到第二名就可以获得个人第一个兰博基尼世界冠军的Abkhazava。
Rindone在事故发生后设法继续比赛，并且将McDonald（USRT）牢牢挡在身后，最终获得第七名并登上了LC组领奖台。而 Walker（PPM）和H.Kwong/E.Kwong（Triple Ace Racing） 以前十名完赛。
埃及年轻车手Ibrahim Badawy提前退赛。他在比赛开始时就向Varutti发起冲击，但几圈后就因变速箱故障而停在赛道上。
Latest news
兰博基尼｜世界总决赛AM-LC组：McGee/McIntosh组合及Wilgus赢下第1回合
兰博基尼｜世界总决赛AM-LC组：McGee/McIntosh组合及Wilgus赢下第1回合 兰博基尼｜世界总决赛AM-LC组：McGee/McIntosh组合及Wilgus赢下第1回合
兰博基尼｜2024年世界总决赛定于赫雷兹举行
兰博基尼｜2024年世界总决赛定于赫雷兹举行 兰博基尼｜2024年世界总决赛定于赫雷兹举行
兰博基尼｜McGee/McIntosh和Abkhazava分获AM组和LC组冠军
兰博基尼｜McGee/McIntosh和Abkhazava分获AM组和LC组冠军 兰博基尼｜McGee/McIntosh和Abkhazava分获AM组和LC组冠军
Schandorff/Au组合与Bonduel赢得PRO/PRO-AM组总冠军
Schandorff/Au组合与Bonduel赢得PRO/PRO-AM组总冠军 Schandorff/Au组合与Bonduel赢得PRO/PRO-AM组总冠军
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.