兰博基尼｜2024年世界总决赛定于赫雷兹举行
2024年兰博基尼Super Trofeo系列赛欧洲、亚洲和北美系列赛的收官站，将于11月21至24日集中在赫雷兹德拉弗伦特拉赛道举行，并为世界冠军头衔归属上演巅峰对决。
这条以Angel Nieto名字命名的赛道将再次回归，举办Super Trofeo系列赛的总决赛。与2019 年时一样，这项单一品牌系列赛的欧洲、亚洲和北美系列赛，将汇聚在西班牙进行最后一轮的较量。
在各自的最后一轮比赛结束后，各项锦标赛的车手们将齐聚一堂，争夺PRO、PRO/AM、AM 和兰博基尼杯四个组别的冠军头衔。
2023年世界总决赛在位于罗马郊区的瓦莱伦加的皮耶罗·塔鲁菲赛道举行。赛后，在三项系列赛的冠军颁奖典礼上，赛事方宣布了上述消息。
明年，Super Trofeo欧洲系列赛将见证Huracan ST EVO2赛车将在伊莫拉、斯帕和勒芒作为国际汽联世界耐力锦标赛的垫场赛，并且也将在纽博格林和巴塞罗那的GT世界挑战赛欧洲赛里登场。对于北美地区的赛事来说，除了在奥斯汀举行的国际汽联WEC分站之外，还将加入赛百灵、拉古纳塞卡、沃金斯·格伦和印第安纳波利斯的IMSA跑车锦标赛。Super Trofeo压轴系列赛将覆盖五个不同的国家，分别在雪邦（马来西亚）、本德（澳大利亚）、仁济（韩国）、富士（日本）和上海（中国）举行比赛。
十一月，这三个系列赛将齐聚赫雷兹，举行最后两场比赛，然后进入年终决赛。
“明年，我们的全新SC63 LMDh赛车将首次在WEC和IMSA锦标赛中亮相。因此，令我们非常自豪的是，我们的Super Trofeo将为这些赛事提供支持，而我们将为所有参赛者提供现场观摩原型车比赛的机会，“兰博基尼赛车运动主管Giorgio Sanna说道。
和在本次颁奖典礼中上台，明年他们将
颁奖典礼上，Andrea Caldarelli确认成为兰博基尼首位IMSA车手，丹尼尔·科维亚特（Daniil Kvyat）正式作为WEC车组成员亮相。明年，他们将与罗曼·格罗斯让、Mirko Bortolotti一起驾驶SC63赛车。当晚，科维亚特和Caldarelli都走上颁奖舞台。
兰博基尼Super Trofeo欧洲
伊莫拉（意大利），4月19-21日 - FIA WEC
斯帕-弗朗克尚帕（比利时），5月9-11日 - FIA WEC
勒芒（法国），6月11-15日 - FIA WEC勒芒24小时
纽博格林（德国），7月26-28日 - GT世界挑战赛欧洲赛
巴塞罗那（西班牙），10月11-13日 - GT世界挑战赛欧洲赛
赫雷兹（西班牙），11月21-24日
兰博基尼Super Trofeo北美
赛百灵（弗罗里达），3月13-16日 - IMSA
拉古纳塞卡（加利福尼亚），5月10-12日 - IMSA
沃金斯·格伦（纽约），6月21-23日 - IMSA
美洲赛道（得克萨斯），8月31日-9月1日 - FIA WEC
印第安纳波利斯（印第安纳），9月20-22日 - IMSA
赫雷兹（西班牙），11月21-24日
兰博基尼Super Trofeo亚洲
雪邦（马来西亚），5月3-5
本德（澳大利亚），6月7-9日
仁济（韩国），7月19-21日
富士（日本），8月16-18日
上海（中国），9月
赫雷兹（西班牙），11月21-24日
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