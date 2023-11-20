兰博基尼｜2024年世界总决赛定于赫雷兹举行

这条以Angel Nieto名字命名的赛道将再次回归，举办Super Trofeo系列赛的总决赛。与2019 年时一样，这项单一品牌系列赛的欧洲、亚洲和北美系列赛，将汇聚在西班牙进行最后一轮的较量。

在各自的最后一轮比赛结束后，各项锦标赛的车手们将齐聚一堂，争夺PRO、PRO/AM、AM 和兰博基尼杯四个组别的冠军头衔。

2023年世界总决赛在位于罗马郊区的瓦莱伦加的皮耶罗·塔鲁菲赛道举行。赛后，在三项系列赛的冠军颁奖典礼上，赛事方宣布了上述消息。

明年，Super Trofeo欧洲系列赛将见证Huracan ST EVO2赛车将在伊莫拉、斯帕和勒芒作为国际汽联世界耐力锦标赛的垫场赛，并且也将在纽博格林和巴塞罗那的GT世界挑战赛欧洲赛里登场。对于北美地区的赛事来说，除了在奥斯汀举行的国际汽联WEC分站之外，还将加入赛百灵、拉古纳塞卡、沃金斯·格伦和印第安纳波利斯的IMSA跑车锦标赛。Super Trofeo压轴系列赛将覆盖五个不同的国家，分别在雪邦（马来西亚）、本德（澳大利亚）、仁济（韩国）、富士（日本）和上海（中国）举行比赛。

十一月，这三个系列赛将齐聚赫雷兹，举行最后两场比赛，然后进入年终决赛。

“明年，我们的全新SC63 LMDh赛车将首次在WEC和IMSA锦标赛中亮相。因此，令我们非常自豪的是，我们的Super Trofeo将为这些赛事提供支持，而我们将为所有参赛者提供现场观摩原型车比赛的机会，“兰博基尼赛车运动主管Giorgio Sanna说道。

和在本次颁奖典礼中上台，明年他们将

颁奖典礼上，Andrea Caldarelli确认成为兰博基尼首位IMSA车手，丹尼尔·科维亚特（Daniil Kvyat）正式作为WEC车组成员亮相。明年，他们将与罗曼·格罗斯让、Mirko Bortolotti一起驾驶SC63赛车。当晚，科维亚特和Caldarelli都走上颁奖舞台。

兰博基尼Super Trofeo欧洲

伊莫拉（意大利），4月19-21日 - FIA WEC

斯帕-弗朗克尚帕（比利时），5月9-11日 - FIA WEC

勒芒（法国），6月11-15日 - FIA WEC勒芒24小时

纽博格林（德国），7月26-28日 - GT世界挑战赛欧洲赛

巴塞罗那（西班牙），10月11-13日 - GT世界挑战赛欧洲赛

赫雷兹（西班牙），11月21-24日

兰博基尼Super Trofeo北美

赛百灵（弗罗里达），3月13-16日 - IMSA

拉古纳塞卡（加利福尼亚），5月10-12日 - IMSA

沃金斯·格伦（纽约），6月21-23日 - IMSA

美洲赛道（得克萨斯），8月31日-9月1日 - FIA WEC

印第安纳波利斯（印第安纳），9月20-22日 - IMSA

赫雷兹（西班牙），11月21-24日

兰博基尼Super Trofeo亚洲

雪邦（马来西亚），5月3-5

本德（澳大利亚），6月7-9日

仁济（韩国），7月19-21日

富士（日本），8月16-18日

上海（中国），9月

赫雷兹（西班牙），11月21-24日