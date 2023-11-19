兰博基尼｜世界总决赛AM-LC组：McGee和Varutti收获杆位
本周六于瓦勒伦举行的兰博基尼Super Trofeo世界总决赛中，-Glen McGee 在第1回合比赛中获得杆位，而Alban Varutti将在第2回合从第一排发车。
PPM车队车手McGee以 1 分 33.628 秒的单圈夺得第1回合比赛的杆位。Ibrahim Badawy以0.1秒之差屈居第二。做出1分33.763秒的意大利车手Giovanni Anapoli名列第三，周五第2回合比赛里获胜的Julien Piguet列第四，相差前者0.376秒。
AM组别冠军车手Gabriel Rindone跑出1分34.599 秒，将在今天的第1回合比赛中从第六位发车，位于博基尼杯组别第一名、意大利同胞Paolo Leonardo Biglieri身后。LC冠军Donovan Privitelio以 1分35.124 秒排在第13位。
在第2回合比赛的排位赛中，Autovitesse车队车手Varutti以1分33.333秒一马当先。Badawy和Changwoo Lee分列第二和第三，分别落后法国人0.426秒和0.717秒。LC组的第一名由布Blake McDonald拿到，他的1分35.111秒在总时间榜上排名第九。
排位赛进入最后10分钟，Luciano Privitelio在10号弯出弯时陷入砂石区，导致了红旗。他将只能从第36位发车。
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