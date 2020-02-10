2020年2月10日 下午7:02
克里斯蒂安·贝尔和马特·达蒙主演的电影《福特大战法拉利》，向全世界讲述了1996年肯·迈尔斯、卡洛尔·谢尔比和福特GT40赛车在勒芒击败法拉利的故事。但是在那之后发生了什么？
迈尔斯在几个月后的测试中去世之后，法拉利以新的330 P4赛车在1967年戴通纳24小时中大败GT40赛车，轻松地包揽前三名，令福特又一次遭受打击。
但是，谢尔比以美国人制造的、名为“Mark 4”的赛车还以颜色。与传奇车手丹·格尔尼和“AJ”·福伊特一起，福特在勒芒报仇雪恨。这场神奇的比赛中上演了两名领先车手在赛道上停车的一幕，成为赛车历史上最离奇的僵持！
跟随九届勒芒24小时耐力赛冠军汤姆·克里斯滕森的讲解、Motorsport.tv独有的勒芒影像档案和Motorsport Images拥有的图片，我们来讲述接下来发生的故事。我们采访了几位赛车专家和迈尔斯的儿子皮特，后者惊悚地详细叙述了他父亲去世的那一天。
请访问Motorsport.tv，观看世界上最著名的运动车赛事——勒芒24小时耐力赛——八十多年的存档录像。
Next article
Load comments
About this article
|Series
|勒芒24小时耐力赛
《福特大战法拉利》：后来的故事
shares
comments
勒芒24小时耐力赛 Next session
14 6月 - 15 6月
Trending
Slide show