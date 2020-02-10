《福特大战法拉利》：后来的故事

迈尔斯在几个月后的测试中去世之后，法拉利以新的330 P4赛车在1967年戴通纳24小时中大败GT40赛车，轻松地包揽前三名，令福特又一次遭受打击。

但是，谢尔比以美国人制造的、名为“Mark 4”的赛车还以颜色。与传奇车手丹·格尔尼和“AJ”·福伊特一起，福特在勒芒报仇雪恨。这场神奇的比赛中上演了两名领先车手在赛道上停车的一幕，成为赛车历史上最离奇的僵持！

跟随九届勒芒24小时耐力赛冠军汤姆·克里斯滕森的讲解、Motorsport.tv独有的勒芒影像档案和Motorsport Images拥有的图片，我们来讲述接下来发生的故事。我们采访了几位赛车专家和迈尔斯的儿子皮特，后者惊悚地详细叙述了他父亲去世的那一天。

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