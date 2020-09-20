勒芒24小时：8号车组力助丰田实现三连冠

小林可梦伟在全新的两轮制排位赛后，帮助他与迈克·康威、乔斯·马利亚·洛佩兹负责的7号赛车拿下杆位。然而连续第三年，7号车组冲击首个勒芒胜利的愿望受到打击。

事实上，率先遭遇问题的是8号车组，因为右前角损坏而需要维修，落后了7号一圈。然而进入午夜的阶段，处于领先位置的7号赛车，由于涡轮故障不得不回到车房进行维修。而耽搁的大约30分钟，使其在返回赛道后相差8号车组6圈，并且落在两辆Rebellion赛车之后，此外赛车的底板受损也增加了回追的难度。

最后一次参加勒芒的Rebellion力争圆满谢幕，但也遇到不同的问题。布诺托·塞纳、诺曼·纳托、古斯塔沃·梅内塞斯的1号赛车一度鼻子脱落，使其无法对8号车组构成威胁，最终落后5圈完赛。

中岛一贵和布耶米继前两次与费尔南多·阿隆索搭档后，完成了个人勒芒三连冠，而哈特利则自2017年代表保时捷成雄厚，第二次登上勒芒最高领奖台。

罗曼·杜马、路易·德莱特拉兹和内森奈尔·贝尔森所在的3号车组曾经处于第二位。但先是进入最后3个小时后，德莱特拉兹在接手赛车后无法顺利启动，被1号赛车抢去了第二。之后，又在还剩1个小时左右时，瑞士人在印第安纳波利斯路段冲出赛道后，尾部蹭到轮胎墙，不得不进站维修，浪费了6分钟时间。结果，疯狂追赶的洛佩兹驾驶7号赛车成功追回了领奖台的名次。

本届赛事LMP1组只有5辆赛车，而唯一的ByKolles赛车，在周六晚间首次参赛的布鲁诺·斯潘格勒在Esses弯撞墙后，就退出了竞争。

Race winners #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: Rainier Ehrhardt

在多达24辆赛车参加的LMP2组里，保罗·迪雷斯塔、菲利普·阿尔布奎尔克、菲尔·汉森组成的22号United Autosports赛车，力压新科FE总冠军安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、安东尼·戴维森、罗贝托·冈萨雷斯的38号JOTA车组，赢得胜利。

由JOTA运作的37号成龙DC车组（董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞、威尔·史蒂文斯）在前几个小时里领先。但是夜幕降下后，加布里埃尔·奥布瑞在安全车时段下进站后，却在返回赛道后突然失去了动力。虽然法国人在几经努力后返回维修区，但是被认定借助外力重新启动赛车而被取消了资格。

此后，LMP2组的胜利就集中在22号、38号和两届FE总冠军得主让-埃里克·维尔恩领先的26号G-Drive车组之间。然而凌晨时段里，电子系统故障令26号赛车需要维修而告别了胜利的机会。

相比LMP1组，本组的争夺持续到了整个24小时的尾声时刻。在安全车下，负责最后一棒的汉森仅仅领先戴维森6秒不到。英国人奋力缩小差距，但还是不得不在还剩两圈时进站进行短加油。不过，这足以减轻对手的压力，令汉森驾驶22号赛车第一个冲过终点线。

眼看26号车组只能尝试保住前三名，但就在最后一个小时里，维尔恩驾驶的赛车右前侧悬挂受损，令他排名下滑到了第五。这使得1996年赢得F1摩纳哥大奖赛获胜者奥利维尔·潘尼斯组建的车队，由其31号赛车获得本组别第三。

8辆赛车进行争夺的GTE Pro组的争夺，变为了51号法拉利和97号阿斯顿·马丁之间的较量。最终，前GP3冠军阿莱克斯·林恩在最后一节坐镇97号赛车，以一分钟以上的优势，领先法拉利车手詹姆斯·克拉多，帮助英国跑车制造商自2017年后第一次在勒芒拿下跑车组桂冠。第三名则被95号阿斯顿·马丁赛车获得。

与此同时，90号阿斯顿·马丁（萨里·尤鲁奇、查理·伊斯特伍德、乔纳森·亚当）在GTE Am组以40多秒的优势率先冲线，帮助阿斯顿·马丁在第88届勒芒大获全胜。

比赛结果：