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勒芒24小时耐力赛 / 勒芒24小时 / 比赛报告

勒芒24小时：8号车组力助丰田实现三连冠

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勒芒24小时：8号车组力助丰田实现三连冠
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中岛一贵、塞巴斯蒂安·布耶米、布兰登·哈特利组成的8号丰田车组赢得2020年勒芒24小时胜利，也成就了丰田Gazoo Racing车队在这项皇冠级耐力赛中实现三连冠。

小林可梦伟在全新的两轮制排位赛后，帮助他与迈克·康威、乔斯·马利亚·洛佩兹负责的7号赛车拿下杆位。然而连续第三年，7号车组冲击首个勒芒胜利的愿望受到打击。

事实上，率先遭遇问题的是8号车组，因为右前角损坏而需要维修，落后了7号一圈。然而进入午夜的阶段，处于领先位置的7号赛车，由于涡轮故障不得不回到车房进行维修。而耽搁的大约30分钟，使其在返回赛道后相差8号车组6圈，并且落在两辆Rebellion赛车之后，此外赛车的底板受损也增加了回追的难度。

最后一次参加勒芒的Rebellion力争圆满谢幕，但也遇到不同的问题。布诺托·塞纳、诺曼·纳托、古斯塔沃·梅内塞斯的1号赛车一度鼻子脱落，使其无法对8号车组构成威胁，最终落后5圈完赛。

中岛一贵和布耶米继前两次与费尔南多·阿隆索搭档后，完成了个人勒芒三连冠，而哈特利则自2017年代表保时捷成雄厚，第二次登上勒芒最高领奖台。

罗曼·杜马、路易·德莱特拉兹和内森奈尔·贝尔森所在的3号车组曾经处于第二位。但先是进入最后3个小时后，德莱特拉兹在接手赛车后无法顺利启动，被1号赛车抢去了第二。之后，又在还剩1个小时左右时，瑞士人在印第安纳波利斯路段冲出赛道后，尾部蹭到轮胎墙，不得不进站维修，浪费了6分钟时间。结果，疯狂追赶的洛佩兹驾驶7号赛车成功追回了领奖台的名次。

本届赛事LMP1组只有5辆赛车，而唯一的ByKolles赛车，在周六晚间首次参赛的布鲁诺·斯潘格勒在Esses弯撞墙后，就退出了竞争。

Race winners #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Race winners #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Photo by: Rainier Ehrhardt

在多达24辆赛车参加的LMP2组里，保罗·迪雷斯塔、菲利普·阿尔布奎尔克、菲尔·汉森组成的22号United Autosports赛车，力压新科FE总冠军安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、安东尼·戴维森、罗贝托·冈萨雷斯的38号JOTA车组，赢得胜利。

由JOTA运作的37号成龙DC车组（董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞、威尔·史蒂文斯）在前几个小时里领先。但是夜幕降下后，加布里埃尔·奥布瑞在安全车时段下进站后，却在返回赛道后突然失去了动力。虽然法国人在几经努力后返回维修区，但是被认定借助外力重新启动赛车而被取消了资格。

此后，LMP2组的胜利就集中在22号、38号和两届FE总冠军得主让-埃里克·维尔恩领先的26号G-Drive车组之间。然而凌晨时段里，电子系统故障令26号赛车需要维修而告别了胜利的机会。

相比LMP1组，本组的争夺持续到了整个24小时的尾声时刻。在安全车下，负责最后一棒的汉森仅仅领先戴维森6秒不到。英国人奋力缩小差距，但还是不得不在还剩两圈时进站进行短加油。不过，这足以减轻对手的压力，令汉森驾驶22号赛车第一个冲过终点线。

眼看26号车组只能尝试保住前三名，但就在最后一个小时里，维尔恩驾驶的赛车右前侧悬挂受损，令他排名下滑到了第五。这使得1996年赢得F1摩纳哥大奖赛获胜者奥利维尔·潘尼斯组建的车队，由其31号赛车获得本组别第三。

8辆赛车进行争夺的GTE Pro组的争夺，变为了51号法拉利和97号阿斯顿·马丁之间的较量。最终，前GP3冠军阿莱克斯·林恩在最后一节坐镇97号赛车，以一分钟以上的优势，领先法拉利车手詹姆斯·克拉多，帮助英国跑车制造商自2017年后第一次在勒芒拿下跑车组桂冠。第三名则被95号阿斯顿·马丁赛车获得。

与此同时，90号阿斯顿·马丁（萨里·尤鲁奇、查理·伊斯特伍德、乔纳森·亚当）在GTE Am组以40多秒的优势率先冲线，帮助阿斯顿·马丁在第88届勒芒大获全胜。

比赛结果：

Cla # Drivers Car Class Laps Gap Interval
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 387    
2 1 Brazil Bruno Senna
France Norman Nato
United States Gustavo Menezes		 Rebellion R13 LMP1 382    
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 381    
4 3 France Romain Dumas
France Nathanael Berthon
Switzerland Louis Deletraz		 Rebellion R13 LMP1 381    
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul di Resta		 Oreca 07 LMP2 370    
6 38 United Kingdom Anthony Davidson
Portugal Antonio Felix da Costa
Mexico Roberto Gonzalez		 Oreca 07 LMP2 370    
7 31 France Nico Jamin
France Julien Canal
France Matthieu Vaxiviere		 Oreca 07 LMP2 368    
8 36 Brazil Andre Negrao
France Pierre Ragues
France Thomas Laurent		 Alpine A470 LMP2 367    
9 26 Russian Federation Roman Rusinov
France Jean-Eric Vergne
Denmark Mikkel Jensen		 Aurus 01 LMP2 367    
10 28 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
United Kingdom Richard Bradley		 Oreca 07 LMP2 366    
11 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny		 Oreca 07 LMP2 365    
12 25 United States John Falb
Switzerland Simon Trummer
United States Matt McMurry		 Oreca 07 LMP2 365    
13 50 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Flörsch
Netherlands Beitske Visser		 Oreca 07 LMP2 364    
14 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto		 Dallara P217 LMP2 363    
15 17 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Jonathan Kennard		 Oreca 07 LMP2 363    
16 27 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
Netherlands Renger van der Zande		 Oreca 07 LMP2 361    
17 32 United States Will Owen
United Kingdom Alex Brundle
Netherlands Job Van Uitert		 Oreca 07 LMP2 359    
18 35 Japan Nobuya Yamanaka
Australia Nick Foster Jr.
Spain Roberto Merhi		 Ligier JSP 217 LMP2 351    
19 29 Netherlands Frits van Eerd
Netherlands Giedo van der Garde
Netherlands Nyck de Vries		 Oreca 07 LMP2 349    
20 97 Belgium Maxime Martin
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Harry Tincknell		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 346    
21 51 Italy Alessandro Pier Guidi
United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 346    
22 95 Denmark Nicki Thiim
Denmark Marco Sorensen
United Kingdom Richard Westbrook		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 343    
23 82 France Olivier Pla
France Sébastien Bourdais
France Jules Gounon		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 339    
24 90 Turkey Salih Yoluc
Ireland Charles Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 339    
25 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 339    
26 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 339    
27 56 Norway Egidio Perfetti
Netherlands Larry ten Voorde
Italy Matteo Cairoli		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 339    
28 24 Canada Garett Grist
United Kingdom Alex Kapadia
United Kingdom Tony Wells		 Oreca 07 LMP2 338    
29 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Benjamin Barker
United Kingdom Andrew Watson		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 337    
30 66 United States Richard Heistand
United States Maxwell Root
Denmark Jan Magnussen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 335    
31 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 335    
32 61 United States Francesco Piovanetti
Brazil Oswaldo Negri Jr.
France Côme Ledogar		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 335    
33 98 Canada Paul Dalla Lana
United Kingdom Ross Gunn
Brazil Augusto Farfus		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 333    
34 85 Italy Manuela Gostner
Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 332    
35 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Belgium Laurens Vanthoor		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 331    
36 99 Thailand Vutthikorn Inthrapuvasak
Switzerland Lucas Legeret
France Julien Andlauer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 331    
37 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Sergio Pianezzola
Italy Paolo Ruberti		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 331    
38 78 Austria Horst Felbermayr Jr.
Italy Michele Beretta
Netherlands Max van Splunteren		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 330    
39 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 330    
40 57 United States Ben Keating
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Jeroen Bleekemolen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 326    
41 34 Poland Jakub Smiechowski
Austria Rene Binder
Russian Federation Matevos Isaakyan		 Ligier JSP 217 LMP2 325    
42 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 325    
43 89 France Philippe Haezebrouck
France Julien Piguet
Greece Andreas Laskaratos		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 313    
44 39 Australia James Allen
France Vincent Capillaire
France Charles Milesi		 Oreca 07 LMP2 357    
45 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina
United Kingdom Sam Bird		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 340    
46 72 Taiwan Han-Chen Chen
United Kingdom Tom Blomqvist
Brazil Marcos Gomes		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 273    
47 88 Austria Thomas Preining
United States Dominique Bastien
Belgium Adrien de Leener		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 238    
48 75 Italy Rino Mastronardi
Italy Matteo Cressoni
Italy Andrea Piccini		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 211    
49 21 Colombia Juan Pablo Montoya
France Timothé Buret
Mexico Memo Rojas		 Oreca 07 LMP2 192    
50 63 United States Cooper MacNeil
Finland Toni Vilander
United States Jeff Segal		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 185    
51 70 Japan Takeshi Kimura
France Vincent Abril
Japan Kei Cozzolino		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 172    
52 16 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Nick Tandy		 Aurus 01 LMP2 105    
53 30 Switzerland Jonathan Hirschi
Russian Federation Konstantin Tereshchenko
France Tristan Gommendy		 Oreca 07 LMP2 100    
54 4 France Tom Dillmann
Canada Bruno Spengler
United Kingdom Oliver Webb		 ENSO CLM P1/01 LMP1 97    
55 33 Japan Kenta Yamashita
United States Mark Patterson
Denmark Anders Fjordbach		 Oreca 07 LMP2 88    
56 52 Switzerland Christoph Ulrich
Germany Steffen Gorig
Sweden Alexander West		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 80    
57 55 United Kingdom Duncan Cameron
United Kingdom Aaron Scott
Ireland Matthew Griffin		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 78    
58 11 France Adrien Tambay
France Erik Maris
Belgium Christophe d'Ansembourg		 Ligier JSP 217 LMP2 26    
59 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 141    
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