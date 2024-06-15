勒芒24小时1H：法拉利与保时捷形成争胜之势

执行6号保时捷赛车起跑任务的劳伦斯·范索尔领先进入第一个弯角，但50号法拉利499P赛车内的尼克拉斯·涅尔森势头强劲，发车后连续超越两辆凯迪拉克和范索尔，在第一圈结束时为卫冕冠军车队法拉利领跑比赛。

第4圈，坐镇卫冕冠军车组51号法拉利赛车里的安东尼奥·吉奥维纳兹经过与3号凯迪拉克V-Series.R赛车内的塞巴斯蒂安·博尔代的较量后，又超过6号保时捷，帮助法拉利早早地占据了前二名。不过，由于排位赛中进站违规，意大利人必须在第一次进站时执行10秒处罚。

此后两辆法拉利赛车短暂地交替位置后，还是50号赛车处于第一位。大约40分钟过后，Hypercar组靠后的赛车开始进站，而前四名赛车在完成了12圈后一起进站。停车点距维修区进口较近的6号保时捷率先重新启动，超过了位置较远的——但离出口相对更近的——两辆法拉利赛车。眼看，3号凯迪拉克几乎并排，涅尔森快速离开并强行挤在博尔代身前，两辆赛车几乎放生碰擦，但法国人紧急反应后避免事故。对于这次事件，赛会展开了调查。

当范索尔驾驶着6号保时捷赛车回到第一位不久，第一个小时还剩15分钟时，LMP2组23号United Autosport赛车在邓禄普弯陷入砂石带并且无法摆脱，导致了本届赛事第一次“慢速区”。

慢速区结束后不久，涅尔森快速追上范索尔并且再次夺走领先位置。然而就在第一个小时即将结束时，50号赛车收到了赛会开出的10秒罚单。此时，他的队友吉奥维纳兹在第一次进站时接受了处罚，因此落到了塞巴斯蒂安·布埃米驾驶的8号丰田GR010-Hybrid赛车之后。瑞士车手为卫冕冠军车组从第11位开始比赛，但作为第一批进站的Hypercar之一，前进了7个位置。此后，吉奥维纳兹又超过博尔代，回到了前三名行列。

中国车手叶一飞所在的83号AF Corse车组由老将罗伯特·库比卡负责“第一棒”。83号赛车从第12位开始比赛，波兰车手开局阶段表现惊人，最高时名列第五，但也因为排位赛里的进站违规，不得不在第一次进站时接受10秒罚时。

JOTA为12号车组完成了底盘重建，并在赛会特赦的试车中取得成功，顺利在赛前的预热阶段重返赛道。

反观宝马成为第一个遭遇挫折的Hypercar组制造商。驾驶15号宝马 M Hyprid赛车的两届DTM总冠军马克·惠特曼在S形连续弯打转后轻微蹭墙，不得不提前进站，让他的车组落到了同组最后一位。而99号宝腾保时捷赛车在2016年勒芒冠军尼尔·贾尼手中跑了45分钟后，回到维修区后被推入车库检查。

从同组最后开始比赛的7号丰田车组在第一个小时没有太大进展，事实上在预热阶段，尼克·德弗瑞斯与一辆GT赛车追尾，导致车前端部件受损。

本次勒芒对于多个参赛制造商和车手都有新的里程碑意义。法国品牌Alpine首次加入Hypercar组别，而梅赛德斯F1车队的替补车手米克·舒马赫和弗雷德里克·维斯第第一次征战勒芒，前者驾驶36号Alpine赛车参与Hypercar组，而后者代表47号Cool Racing车组。