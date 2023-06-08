勒芒24小时超级排位赛：弗奥科为50号车组夺下杆位，法拉利包揽头排
法拉利在2023年勒芒24小时里包揽第一排发车位置，安东尼奥·弗奥科为50号车组抢下勒芒百年庆祝比赛的杆位。
根据勒芒24小时赛制，每个组别在周三排位赛里的前八名进入周四的“超级杆位”争夺，法拉利50号和51号赛车就力压丰田对手占据前二。
周四晚间的30分钟排位赛一开始，两辆法拉利499P赛车立即在13公里的赛道上展现速度。亚历山德罗·皮埃尔·圭迪驾驶51号赛车做出3分23.987秒，领先50号赛车里的弗奥科。此后，皮埃尔·圭迪又进步到3分23.478秒，但这一圈因为违反赛道界限规则而被取消。不久之后，弗奥科成为本周末第一个打破3分23秒大关的车手，尽管他在出印第安纳波利斯弯时受到了一辆GTE Am组法拉利赛车的阻挡，但仍然做到3分22.982秒，以0.773秒超越姊妹赛车后上升到第一。
在距离本阶段结束还剩五分钟时，凯迪拉克车手塞巴斯蒂亚·博尔代在第一个减速弯停车后赛车起火后导致红旗。法国人在停车前排在时间榜第三，但因为引发红旗而被删除。阶段恢复之后，两辆丰田GR010 Hybrid赛车都提高了时间，但布兰登·哈特利和小林可梦伟都没能挑落法拉利对手，新西兰人的8号赛车落后弗奥科的杆位成绩1.469秒。
这意味着弗奥科与米盖尔·莫利纳、尼克拉斯·尼尔森组成的50号车组，将在勒芒24小时100周年的里程碑比赛中从杆位发车，法拉利则包揽头排。保时捷75号车组挤到了两辆丰田赛车中间，使得日本制造商无法占据第二排的位置，7号外车将与凯迪拉克的2号车组分享第三排。进入“超级杆位”阶段的保时捷5号赛车和凯迪拉克3号赛车分列第七八名。
中国车手叶一飞、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和威尔史蒂文斯所在的JOTA 38号赛车，因为混合动力系统问题，没有在周三排位赛里做出任何计时圈。
LMP2组杆位竞争在JOTA 28号赛车和IDEC Sport 48号赛车之间展开。Paul-Loup Chatin在红旗前做出3分32.923秒领先。最后时刻，虽然皮埃特罗·菲迪帕尔蒂驾驶JOTA赛车取得进步，但仍以0.1秒之差不敌对手。不过，巴西人将WRT 41号赛车的路易·德莱特拉兹挤到了第三。
GTE Am组杆位被克尔维特 33号赛车拿下。铜级车手Ben Keating负责驾驶赛车，他在红旗后提高到3分52.376秒，超过了ORT by TF的阿曼车手Ahmad Al Harthy驾驶的25号阿斯顿·马丁Vantage赛车。
作为勒芒一百周年的大赛，24小时的比赛将于北京时间6月10日（本周六）晚上9点起跑。
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