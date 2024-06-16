勒芒24小时：法拉利力克丰田实现二连胜

作为一年一度世界耐力锦标赛的重头戏，勒芒的比赛在当地时间6月15日下午4点开始。今年的赛事卫冕冠军法拉利尽管在超级杆位争夺中输给了凯迪拉克和保时捷，但两辆赛车从周六下午比赛一开场就表现出强劲势头。50号赛车和51号赛车在开场不久就上升到前二名。

但是就在前两个小时完成前，意料之外的阵雨给赛道上带来戏码。包括两辆法拉利在内位置靠前的赛车都进站更换雨胎，但中国车手叶一飞所在83号AF Corse法拉利车组赌博成功，以干胎留在赛道上，加上此前50号赛车因为进站期间非安全释放被罚进站时停10秒，罗伯特·库比卡就此驾车上升到了第一位。而且维持了几个小时。

然而前六个小时过后，波兰车手在超越较慢的15号宝马赛车时，引发了后者撞墙——护栏因此需要维修，为此受到了30秒的严重罚时。这张罚单使得他与叶一飞、罗伯特·施瓦茨曼的车组掉到了第六。

同样在阵雨期间，驾驶8号丰田赛车的塞巴斯蒂安·布埃米是最早换上雨胎的车手之一。在初期的戏码之后，丰田两辆赛车排名得到提升，8号赛车更是加入了与法拉利、保时捷的较量中。

午夜过后当赛道终于恢复绿旗，保时捷慢慢掉队，逐渐演变为两辆法拉利与一辆丰田的对抗。进入第七个小时，随着下雨和安全车的戏码结束，赛道变干，赛道上竞争突然变得激烈。先是安东尼奥·弗奥克驾驶50号法拉利与2号凯迪拉克里的厄尔·班博为第四名厮杀。更大的焦点在领先的8号丰田和6号保时捷，布埃米和安德鲁·洛特勒之间的差距一度只有1.2秒。

凌晨3点过后不久比赛出现了短暂的全赛道黄旗。而竞争一恢复，已经坐进保时捷赛车的埃斯特雷快速赶上接手8号丰田的布兰登·哈特利，俩人展开了激烈的追逐。就在两者的差距缩小到9秒时，还差15分钟时钟就要走完第一圈时，安全车因为雨势不断变大而回到赛道上。哈特列比埃斯特雷早一圈进站，但没有太大区别，新西兰人依然在安全车下领跑。

此后，虽然天空逐渐露出亮光，但雨势没有丝毫减弱，整个安全车时段最终持续了约四个小时，直到进入第17个小时后才结束。面对赛道逐渐出现干的赛车线，尼克·德弗瑞斯驾驶着7号丰田率先换上干胎，之后负责8号丰田这一时段的平川亮也进站。当两辆丰田赛车完成进站后不久，4号Penske保时捷——参加IMSA的赛车——第三辆赛车在菲利普·纳瑟尔使用干胎的情况下，在印第安纳波利斯尾部失控后发生事故。巴西人平安地离开赛车，但Penske参加IMSA的赛车无法继续比赛。

事故后最初的“慢速区”期间，范索尔趁机驾驶6号保时捷进站，出站后超过了先前在绿旗下进站的8号丰田。这意味着当安全车出发压阵时，保时捷再次领跑比赛。

前四分之三过后，胜利争夺的形势依然扑朔迷离，27号阿斯顿·马丁Vantage GT3赛车撞墙迫使安全车出动。距离比赛结束还剩5个半小时左右时，班博驾驶着2号凯迪拉克赛车处于全场领先位置，处于第二位的是5号保时捷，随后一次是83号AF Corse法拉利、50号法拉利和7号丰田。

弗奥克与施瓦茨曼展开缠斗，而小林可梦伟也一度加入战斗中，但两辆法拉利赛车设法保持在日本对手之前。意大利人最终在Mulsanne直道上超过姊妹赛车里的俄罗斯车手，随后继续冲锋陷阵地过掉了5号保时捷，并且只落后位于前方的2号凯迪拉克9秒。

进入最后三个小时之前，叶一飞所在的83号车组遭遇重大打击。施瓦茨曼驾驶的赛车被布埃米超过、落到第四后进站，但赛车冒出阵阵浓烟。俄罗斯人被车队要求下车，此后一直没有车手重返驾驶舱。最终AF Corse宣布83号赛车因混合动力系统问题，无法完成余下的比赛。

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Marc Fleury

进入最后的追逐阶段，法拉利和丰田都在两个车组之间做出了团队策略，以便把最大化获胜机会。詹姆斯·克拉多在50号赛车里让过负责51号赛车的米盖尔·莫里纳，而布埃米则让小林通过。7号赛车的最后一棒交给了临时回归的何塞·马利亚·洛佩兹——阿根廷人顶替了赛前受伤的麦克·康威，但赛车因慢漏气而损失了时间。

还剩最后三个小时，两辆法拉利都有机会赢得胜利，但当白热化的竞争进入最后两个小时，51号法拉利顶撞了7号丰田——后者掉转车头后奋起直追仍然超过对手。不久后，处于领跑位置的50号法拉利右侧车门无法关上，尼克拉斯·涅尔森不得不在前一次进站过后近跑了6圈的情况再次进站。虽然7号上升到第一，但50号在这次意外进站时改变策略加油，使其仍然握有先手。

完成最后一次进站加油后，50号法拉利领先7号丰田31秒。急于追赶的阿根廷人在邓禄普弯打转并且一度停下，意味着丰田彻底失去了第六次称雄勒芒的希望。

最终经过24小时的角逐，丹麦车手涅尔森驾驶着50号法拉利499P赛车第一个冲过终点线，当他载着队友弗奥克和莫里纳回到维修区车间区时 ，他的同胞、“勒芒先生”汤姆·克里斯滕森上前祝贺。这也宣告了法拉利回到勒芒24小时最高组别竞争后，连续两年拿下全场胜利。7号丰田车组以第二名完成比赛，而去年获胜的51号车组获得第三名。

LMP2组：United Autosports“黑马”胜出

奥利弗·贾维斯、比约伊·加格和诺兰·西格尔组成的 22 号 United Autosports车组l令人意外地获得LMP2组冠军。西格尔在第22小时超过驾驶28号IDEC Sport赛车的雷沙德·德·古鲁斯后取得领先，并且将优势保持到了终点。

在此之前，IDEC Sport赛车和34号InterEuropol赛车在周日展开了拉锯战，而10号Vector赛车也在最后4个小时加入了竞争行列，但一场大雨再次搅局。最终，去年的冠军车组 InterEuropol以第二名完赛，IDEC Sport三人组跌至第三。

LMGT3组：保时捷笑到最后

本次GT3组争夺异常激烈，而包括拥有瓦伦蒂诺·罗西的46号TEAM WRT赛车在内的竞争者因各种原因退赛后，冠军之争在最后阶段落入91号Manthey 保时捷赛车和31号WRT宝马赛车之间。

最后两个小时当大雨再次降临赛道时，肖恩·格莱尔驾驶着31号赛车抢到第一，但保时捷厂队车手里查德·列茨奋勇地在印第安纳波利斯之前夺回领先，并且率领91号车组赢得了LMGT3组规则诞生以来的第一个勒芒胜利。88号宝腾-福特车组收获第三名。