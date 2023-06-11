勒芒24小时：法拉利击败丰田，时隔58年首次全场夺冠
法拉利尽管在不同阶段遇到机械问题，仍由51号赛车击败8号丰田赛车，赢得勒芒24小时百年赛的全场胜利，自1965年以来第一次称雄萨尔特赛道。
六月出方才出台的BoP规则使得法拉利在赛车性能上占据了先机。两辆法拉利499P赛车在超级排位赛里包揽了前二，锁定了全场第一排发车的机会。尼克拉斯·尼尔森和詹姆斯·克拉多分别负责50号和51号赛车的发车，但第一圈里，塞巴斯蒂安·布耶米驾驶丰田8号赛车连超两辆法拉利赛车后领跑比赛，迈克·康威掌舵的丰田7号赛车眼看就能上升到第二，但杰克·埃肯丢失了对凯迪拉克3号赛车的控制，导致安全车早早出现。这也成为新安全车规则——由一辆安全车带领，从而缩小赛车之间的距离——第一次在勒芒使用，众多LMP2和GTAm组赛车进站加油。50号赛车也在第一圈结束时调整策略进站。
比赛恢复后，克拉多超过康威，使得51号赛车回到第二的位置，不过丰田7号赛车在第一个小时后处于领跑位置。但是受到BoP严重影响的丰田，在速度上受到了很大的限制，第一轮进站后只能排在前六名以外。
此后赛道上下起大雨，诸多赛车发生打滑、撞墙等险情，安全车再次出动。进入第五个小时，JOTA运作的38号保时捷客户赛车——因为混合动力系统故障没能在排位赛里做出时间——以惊人的速度追回到Hypercar组竞争行列，而在全场唯一的中国车手叶一飞的掌控下，不仅领跑比赛，而且建立了不小的优势。但就在他要常规进站前，在保时捷弯失控后撞墙，造成前后定风翼、引擎盖的脱落。叶一飞将赛车驶回维修区后，JOTA机械车组只用了20分钟就让38号赛车重返赛道，但这次意外让叶一飞、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和威尔·史蒂文斯的车组掉出了全场领奖台争夺。
在24小时比赛前三分之一时间将近时，法拉利和丰田先后遭遇重大挫折。50号赛车驾驶舱里的亚历山德罗·皮埃尔·圭迪在Mulsanne直道上闪避慢车时在第一个减速弯失控，不得不需要牵引车辆的协助来重返赛道。此时，领先位置交到了标致94号赛车的尼克·穆勒手里。不久之后，亲自驾驶赛车比赛的丰田领队小林可梦伟，在已经带领车组上升到第二的情况下，卷入了66号JMW 赛车和 35号Alpine赛车的事故。日本车手试图驶回维修区，但多次尝试未果后，在Mulsanne直道上停下赛车并且离开驾驶舱，宣告了7号车组的本次勒芒之旅走到了尽头。
经过午夜和清晨的鏖战之后，51号法拉利和8号丰田开始了拉锯战。来到最后6小时，51号赛车在进站加油换胎后，因为动力系统电力故障而多停留了一分钟，被同圈进站的8号赛车在维修区通道里超过。但是后者在BoP作用下，单圈速度无法与法拉利抗衡，很快被对手反超，但车队仍试图策略和运气能够在最后阶段起到作用。
然而，眼看距离24小时倒计时走完只剩90分钟，8号赛车在平川亮的驾驶下，在Arnage撞墙。日本车手此前刚刚替换布兰登·哈特利，与身前驾驶法拉利赛车的安东尼奥·吉奥维纳兹保持着15秒左右的差距。但是仅仅跑了三圈，平川亮在出印第安纳波利斯弯后遭遇后轮锁死，随后失控撞上护墙，并且导致赛车尾部受损。虽然他回到了维修区，但因为维修而浪费了宝贵的时间，唯一让丰田阵营感到安慰的是，先前对于第三名的2号凯迪拉克赛车有着巨大的优势，让8号赛车还留在第二。
接近最后半小时，法拉利又一次遇到了插曲：51号赛车在最后一次进站时赛车再次遇到故障，索性优势牢固，当皮埃尔·圭迪终于启动时，平川亮刚刚通过保时捷弯。在最后20分钟平安度过后，51号赛车带着1分21.793秒的巨大优势，在跑完342圈后第一个完成了这场24小时的耐力赛。这是法拉利作为制造商回归勒芒、世界耐力锦标赛最高级别竞争以来的第一个冠军，同时终结了丰田自2018年以来的连霸。
尽管没能取得胜利，但布耶米、哈特利和平川所在的8号丰田车组，但在姊妹车组退赛后，攀升到本赛季WEC车手积分榜第一，领先7号车组5分。
2号凯迪拉克赛车以第三完赛，落后领先的两辆赛车一圈，而美国制造商收获了第三四名，50号法拉利赛车最终追到第五。作为Hypercar组里没有混合动力的两辆Glickenhaus赛车，在保时捷的四辆赛车之前完赛，拿到第六七名。
叶一飞所在的38号JOTA赛制在深夜遇到更多问题，停站维修了近40分钟，在13辆完赛的Hypercar赛车中垫底。
34号 Inter Competition 赛车——阿尔伯特·科斯塔、法比奥·谢尔勒、雅库布·斯米尔乔沃斯基——在一场胶着的“波兰内战”中脱颖而出，获得LMP2组胜利。罗伯特·库比卡、路易·德莱特拉兹和鲁伊·安德雷德的41号WRT车组在24小时的比赛落幕时，仅落后对手21秒。而勒芒前全场冠军尼尔·贾尼、奥地利人雷内·宾德和智利车手尼克·皮诺的30号车组，在最后阶段里力压36号Alpine赛车，带回了第三名。
在GTE AM组争夺里，33号克尔维特赛车以一圈的领先优势获得胜利，第二名为25号ORT by TF的阿斯顿·马丁赛车，而第三则时86号GR Racing的保时捷赛车。包括车手在内由全女性成员组成的85号“铁娘子”车队，以5秒之差遗憾地错过领奖台。值得一提的是，“万磁王”扮演者迈克尔·法斯宾德所在的911号宝腾车组未能坚持到比赛结束。
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