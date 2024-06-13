勒芒24小时：保时捷压哨绝杀凯迪拉克抢下“超级杆位”

根据规则，周三排位赛里每个组别最快的八辆赛车进入周四晚间的超级杆位阶段，决定周六下午他们之间的发车顺序（其他赛车根据周三排位赛结果排序）。然而原定于周四晚上8点开始的争夺，因为垫赛里的事故导致Mulsanne直道和印第安纳波利斯路段之间的护栏严重受损后需要维修，被推迟了半小时开始。

去年在“勒芒百年”拿到全场杆位的50号法拉利车组在安东尼奥·弗奥克的手中，在阶段一开始占据着时间榜第一，领先亚历山德罗·皮埃尔·圭蒂驾驶的51号“卫冕冠军”车组。时间接近过半，法国前F1车手塞巴斯蒂安·博尔代跑出一圈3分24.816秒，使得凯迪拉克3号赛车上升到第一。

还剩7分41秒时，德瑞斯·范索尔驾驶着前一场排位赛中排名第一的15号宝马M车队WRT赛车，在印第安纳波利斯撞上轮胎墙，导致本阶段被红旗中断。

当阶段恢复之后，虽然博尔代没有再次出场，但他的时间看起来难以受到撼动。皮埃尔·圭蒂超过了弗奥克，但是距离法国人仍有0.34秒的差距。然而，最后阶段赛道上高潮迭起。

林恩驾驶着2号凯迪拉克 V-Series.R赛车做出了3分24.782秒，以0.034秒将博尔代的时间挤到身后。眼看两辆凯迪拉克赛车将要占据周六下午第一排的发车位置，最后一个做计时圈的埃斯特雷在13.626公里长赛道的第一计时段和第三计时段刷出最快时间，最终达到3分24.634秒，以0.148秒为信服的优势，帮助保时捷从凯迪拉克手里抢走杆位。

代表Alpine闯入前八名较量的35号车组在Hypercar组里名列第六。15号宝马赛车因为造成红旗，被取消了所有计时圈的时间，在整个阶段里落到最后。

实际上，本阶段Hypercar组只有七辆赛车参加竞争。排位赛Q2阶段，在小林可梦伟驾驶的7号丰田GR010-Hybrid赛车因导致红旗而失去所有单圈时间后，12号HERTZ JOTA保时捷963赛车递进到第八名。然而，卡勒姆·埃洛特在周三夜间的练习阶段发生的事故导致赛车无法被修复后，车队不得不紧急重新打造一具新底盘，所以无缘超级杆位阶段。

保时捷的备用单体横造结构在周四下午已经交给JOTA车队，其面临“不可能完成的任务”，目标在周五休息日的下午完成新底盘的组装。而赛会干事特许JOTA在周五晚间借就近的机场跑到对新底盘的赛车进行试跑。

LP2组方面，瑞士车手路易·德莱特拉兹驾驶14号AO by TF赛车以0.610秒力压其他赛车，获得了本组最靠前的发车位置，23号IDEC Sport赛车名列第二， 65号Panis Racing赛车位居第三。

LMGT3组第一名由70号迈凯伦Inception 赛车拿下，负责在本阶段里驾驶迈凯伦720 LMGT3 Evo赛车的Brendan Iribe早早地做出3分58.120秒的标杆时间，领先优势达到0.8秒之多。美国人曾在经过Motul弯时因轧路肩过多而打转，好在能够继续前进。红旗之后，70号赛车的时间没有受到挑战，迈凯伦就此成为本届赛事里发车位置最靠前的GT赛车。

由中国车手叶一飞、波兰前F1车手罗伯特·库卡比和法拉利年轻车手罗伯特·施瓦茨曼所在的83号AF Corse车组无缘“超级杆位”阶段，将从第12位开始这场24小时耐力赛的较量。

七届MotoGP世界冠军瓦伦蒂诺·罗西所在的46号TEAM WRT宝马车组在周三排位赛汇总名列LMGT3组第12名。