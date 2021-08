勒芒：丰田7号车组实现救赎，叶一飞痛失LMP2组胜利

此前的排位赛里,小林为7号车组拿下本场比赛的杆位。面对雨地发车,康威驾驶着7号丰田GR010 Hybrid赛车顺利领先进入一号弯,而由塞巴斯蒂安·布耶米负责起跑的8号丰田赛车则被708号Glickenhaus 007 LMH赛车从后顶到,导致了排名下滑。

这起意外,使得36号Alpine赛车则短暂地上升到第二名。今年,曾经多次在LMP2组胜出的Signatech Alpine车队加入了LMP1组,使用了去年Rebellion使用的R-13赛车。但是,当尼古拉斯·拉皮埃尔在印第安纳波利斯出现状况后,康威的7号赛车就取得牢固的领先优势。

当8号赛车慢慢追上时,领跑的7号车组度过了一个平安的夜晚,尽管LMP2组赛车引发了多起事故。在比赛进入最后三分之一路程之前,丰田已经占据了前二名,而8号赛车看起来也有望争夺胜利。

然而,燃油相关问题再次给布耶米、布兰登·哈特利、中岛一贵的车组带来打击,因为其不得不缩短进站加油的间隔。不仅如此,布耶米还曾在赛道边停车,花了一分钟左右才重新启动。虽然7号赛车也遇到了相似的燃油问题,但是丰田找到了对策,确保两辆都能顺利完赛。

Podium: overal winners #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, second place #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, third place #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Photo by: Marc Fleury