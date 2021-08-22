勒芒：丰田7号车组实现救赎，叶一飞痛失LMP2组胜利

此前的排位赛里，小林为7号车组拿下本场比赛的杆位。面对雨地发车，康威驾驶着7号丰田GR010 Hybrid赛车顺利领先进入一号弯，而由塞巴斯蒂安·布耶米负责起跑的8号丰田赛车则被708号Glickenhaus 007 LMH赛车从后顶到，导致了排名下滑。

这起意外，使得36号Alpine赛车则短暂地上升到第二名。今年，曾经多次在LMP2组胜出的Signatech Alpine车队加入了LMP1组，使用了去年Rebellion使用的R-13赛车。但是，当尼古拉斯·拉皮埃尔在印第安纳波利斯出现状况后，康威的7号赛车就取得牢固的领先优势。

当8号赛车慢慢追上时，领跑的7号车组度过了一个平安的夜晚，尽管LMP2组赛车引发了多起事故。在比赛进入最后三分之一路程之前，丰田已经占据了前二名，而8号赛车看起来也有望争夺胜利。

然而，燃油相关问题再次给布耶米、布兰登·哈特利、中岛一贵的车组带来打击，因为其不得不缩短进站加油的间隔。不仅如此，布耶米还曾在赛道边停车，花了一分钟左右才重新启动。虽然7号赛车也遇到了相似的燃油问题，但是丰田找到了对策，确保两辆都能顺利完赛。

Podium: overal winners #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, second place #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, third place #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Marc Fleury

7号车组的最后一棒由小林负责，使得他在2017年的悲剧之后，终于在拉萨特赛道获得救赎。四年前，小林、康威和当时的队友斯特凡·萨拉辛原本拥有巨大的领先优势，但在维修区的混乱中，小林误把LMP2车手Vincent Capillaire对他竖起的大拇指，当作了赛道抢险员发出的出发信号，结果导致赛车离合器出现了故障，错过了帮助丰田首次在勒芒获胜的机会。

从2018年开始，丰田连续三年在勒芒称雄，但7号车组前两次都输给了费尔南多·阿隆索坐镇的8号车组，而2020年更是只能第三名完赛，尽管同年他们获得了WEC世界冠军。

上周日，属于7号赛车的时刻终于到来。最后阶段，丰田让两辆处于不同圈的赛车进站短暂地加油，以便完成1-2名携手同行撞线的场面。小林、康威和洛佩兹就此成为Hypercar时代的第一个勒芒全场冠军车组。

拉皮埃尔、Andre Negrao 和 Matthieu Vaxiviere 组成的36号车组获得全场第三名，使得Alpine成为2011 年的标致之后，第一支登上拉萨特总领奖台的法国车队。

首次亮相的Glickenhaus Racing 车队，虽然在早期遇到过麻烦，并且从未威胁到最高组别的其他赛车，但708和709号赛车还是在总成绩榜上排名第四五位，完成了低调的首秀。

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

LMP2组：叶一飞领先时梦碎终点线前

相比之下，多达25辆赛车的LMP2组度过了戏剧化的24小时。原本第一次参赛的WRT车队有望包揽本组的前二名。

度过了事故不断的夜晚之后，周日天亮时分，31和41号赛车在LMP2组处于前二名。当时罗宾·弗林斯、费迪南德·哈布斯堡和Charles Milesi所在的31号赛车，领先罗伯特·库比卡、叶一飞、路易·德莱特拉兹的41赛车。不过在进入最后两个小时后，41号车组在一次进站后，超过了姊妹赛车。

然而，当叶一飞驾驶着41号赛车，眼看就能再次实现中国车手在勒芒赢得LMP2组胜利的壮举，在比赛还剩不到3分钟时，赛车突然在赛道上停了下来——WRT车队在赛后初步判断，可能是电子系统故障导致了动力丢失。

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delatraz, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

41号赛车惨遭厄运，而且因为没能通过终点，最终被归入未完赛的行列。而最后一圈里，WRT险些经“历煮熟的鸭子飞走了”，因为28号JOTA赛车已经猛追到31号赛车身后，但是后者有惊无险地仅以0.7秒的优势率先冲线。弗林斯为了闪过慢车，避免被JOTA赛车在终点前超过，险些撞到挥舞格子旗的赛事总监Patrick Morisseau。

首次联手在勒芒比赛的斯托弗·范多恩、汤姆·布罗姆奎斯特和肖恩·格莱尔遗憾地获得了第二名。深邃的夜幕下，28号赛车曾经领先，但因为在安全车下超过了车阵、进站时轧到白线，分别受到了罚停90秒和通过维修区两个处罚，下滑到了第五名。若非如此，范多恩、布罗姆奎斯特和格莱尔的组合有机会赢下比赛。

65号Panis Racing车组Will Stevens、Julien Canal 和 James Allen，领先23号United Autosports车组，名列第三。

不得不承认的是，WRT以黑马姿态胜出，受益于多支LMP2组热门车队在晚间陷入麻烦。先是由安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔摘下本组杆位，并在比赛开始后领先的38号JOTA赛车，在安东尼·戴维森的驾驶下在1号弯发生了事故，从此无缘胜利。

而G-Drive的26号车组的Franco Colapinto在保时捷弯之前的慢速区发生意外，撞上了索菲娅·弗罗尔舒的1号Richard Mille赛车。G-Drive的另一辆25号赛车，则在Rui Andrade 在 Dunlop 弯发生严重碰撞后退赛。

United Autosports的获胜希望，也在夜幕下消散。 32 号赛车在Manuel Maldonado 控制下在一号弯失控，而且撞到了驾驶着23号姊妹赛车的队友保罗·迪雷斯塔。反倒是车队的22号WEC常规车组一度较为顺利，直到赛车的交流发电机出现故障，不得不进行长时间的维修。不过，23号车组最后追到了第四名完赛。

本届勒芒的LMP2组充满了罕见的看点。哥伦比亚名宿胡安·帕布罗·蒙托亚、Ben Hanley和Henrik Hedman所在的21号DragonSpeed车组成为Pro-Am分组的优生者。

另外，作为父子档首次亮相的扬·马格努森和凯文·马格努森，与丹麦同胞Anders Fjordbach名列第18位。

LMGTE Pro winners Alessandro Pier Guidi, James Calado, Côme Ledogar, #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, LMGTE Am winners François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Photo by: Rainier Ehrhardt

GTE Pro组：法拉利战胜克尔维特

GTE Pro 组原本看起来由 AF Corse法拉利主导，但凭借出色的策略和表现63号克尔维特成为搅局者。山姆·伯德、米盖尔·莫利纳和Daniel Serra分享的52号AF Corse赛车因左后悬架故障而排名下滑，而周日上午，伯德又遭遇了爆胎，损失更加惨重。

最终，胜利变为了51号法拉利488 GTE Evo赛车和63号克尔维特C8.R赛车之间的争夺，Alessandro Pier Guidi、James Calado 和 Come Ledogar负责的51号法拉利赛车继 2019 年之后，三年内第二次夺得GTE Pro组冠军。其中，Pier Guidi 和 Calado 第二次在拉萨特赛道登上组别的最高领奖台，而Ledogar第一次经历这一特殊的时刻。

保时捷经历了一次失望的勒芒之旅，在超级排位争夺中遭遇事故后，92号保时捷911 RSR-19赛车虽然在周五得以重建。但是Kevin Estre、Neel Jani 和Michael Christensen在比赛中无法给竞争对手施加威胁，只是击败了91号姊妹车组获得第三名，落后获胜的51号车组一圈。

虽然私人参赛车队HubAuto意外地摘下本组杆位，但比赛开始后不久，Maxime Martin与一辆LMP2赛车相撞，导致了难以追回的时间损失。而传动系统的故障，最终迫使其退赛。

在 GTE Am 组中，83号AF Corse法拉利赛车笑到了最后。原本领先的33号TF Sport阿斯顿·马丁赛车，在夜晚冲出了一号弯，把领先位置让给了 Nicklas Nielsen、Alessio Rovera和Francois Perrodo的车组。伺候，83号赛车稳稳领跑，最终领先33号对手一圈率先完赛。而80号Iron Lynx 法拉利赛车名列第三。

LMGTE Am class winners François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Photo by: Rainier Ehrhardt