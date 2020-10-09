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F1车手谴责卡丁车手科贝里“不可接受”的行为

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上周末的国际汽联世界卡丁车锦标赛发生骚乱后，F1车手们纷纷对于卢卡·科贝里 “不可接受”的行为表达了谴责，而意大利当局在周四吊销了所有涉事人员的比赛驾照。

在Lonato赛道举行的比赛中，科贝里的一系列行为激起了人们的愤慨：他不仅在赛道上将一个卡丁车保险杠扔向对手，之后又在车检区对其发起攻击，并引发了一起多人参与的斗殴。

国际汽联已经开始对此事展开调查，其卡丁车委员会主席菲利普·马萨表示，相关涉案人员将面临“惩罚”。意大利赛车运动联合会（ACI）也已邀请其联邦检察官参与其中，并正在争取对肇事者处以最严厉的判罚。

周四，ACI宣布在调查结果出炉之前，已经吊销了科贝里、他的父亲马可的比赛驾照，以及其所拥有的Lonato卡丁车赛道的经营许可证。

一份声明中写道：“体育法官接受了体育检察官的请求，决定暂停卢卡·科贝里、马科·科贝里的比赛驾照，以及由后者担任首席执行官的卡丁车赛道执照作为安全防范措施。这一立即生效的预防措施将在整个调查期间有效。”

作为在卡丁车界颇有建树的车手，科贝里曾与多名现役F1明星车手同场竞技。但他们对于意大利人的行为也都没有“嘴下留情”。

马克斯·维斯塔潘表示：“我想很明显人们绝不想看到这样一幕发生。那样做相当危险。我的意思是，我认为在体育运动中发生争执是很正常的，但人们只是让它停留在言语上而已。”

“我认为所有人都认为这是不可接受的。我认为他自己也这么说了，而他决定不再比赛。让我们看看最终会怎么样，” 荷兰人补充道。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔对于维斯塔潘的观点表示认同，并认为科贝里的行为“毫无借口”。

“首先，他把自己置于巨大的危险之中，”威廉姆斯车手表示，“其次站在赛道上，最终你会把其他人置于巨大的危险之中，正如他在赛道上的举动一样。很明显，随后在维修区发生的事情在任何行业领域也都是无法被接受的。”

“尽管赛车运动充满了令人难以置信的激情，但任何人都没有理由以那种方式做出反应，所以我相信国际汽联会做出正确的判罚。”

科贝里的昔日对手兰斯·斯特罗尔补充道：“我认为他完全出格了。那样的行为在我们的运动中是不能容忍的。这给年轻一代树立了坏榜样。我们在赛道上是那么努力奋斗，根本没有必要在赛道外使用暴力。

“这就是我的看法。我相信国际汽联会处理好这件事，这是他们应该做的，而且像这样的事情需要认真处理。他的行为需要受到严厉的惩罚。”

翻译/小飞侠

 

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