巴顿、阿隆索、约翰逊有望参加Indy赛事

迄今为止，三人中唯一确认参赛的是两届F1世界冠军阿隆索。2017年，他曾代表Andretti Autosport车队上演了令人印象深刻的Indy 500“处子秀”。但去年代表迈凯伦二度参赛时，他却由于遭遇一系列的麻烦而遗憾未取得参赛资格。因此今年，38岁的西班牙人的目标将是再次取得Indy500正赛的参赛资格。

然而，在新冠肺炎疫情迫使美国赛车停止之前，Motorsport.com了解到阿隆索原本还计划搭档新星Patricio O’Ward和Oliver Askew驾驶第三辆迈凯伦SP赛车，参加印第安纳波利斯公路赛道举行的GMR大奖赛。尽管与Indy500并非背靠背，但这一安排被认为仍然有效。目前GP Indy计划于7月4日举行，而第104届Indy500则被安排在8月23日。

2020年本是约翰逊计划作为纳斯卡全职车手参赛的最后一年。这位对于参加Indy公路比赛颇有兴趣的美国人原定于4月在巴伯赛车运动公园测试迈凯伦SP赛车。然而，疫情使得所有比赛赛程被压缩之前，他极有可能在2021年迎来个人的首场比赛。

3月初Motorsport.com也获悉，Arrow McLaren SP车队的工作人员正在为2009年F1世界冠军巴顿准备第三辆车，并最快可能在6月21日参加Road America的比赛。

然而，在Motorsport.com播出的与詹姆斯·艾伦和乔纳森·诺博的播客中，布朗承认，约翰逊和巴顿的Indy雄心将被暂时搁置，因为修改后的2020年赛历中缺少测试。

“我和他们三个人都聊过，”布朗说道，“他们三个人都非常喜欢Indy赛车。三个人都想比赛。”

“他们三位都极具竞争力。我认为Indy赛车现在刚刚出台了一项测试限制，所以不幸的是，这可能会使今年的比赛变得更加困难，因为你知道，我不认为他们中的任何一个人会想要在周五的测试中，跳进一辆冷冰冰的赛车里。”

“我认为他们都太专业了，也知道这项运动的竞争太激烈，他们不会认为不经过适当的测试就可以参加比赛。”

“但我想说的是，这三位车手……如果我看到印地赛车里有他们中的一位或三位，我不会感到意外，我认为那将非常令人兴奋。”

补充报道/James Allen, Jon Noble

翻译/小飞侠