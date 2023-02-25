宝马如何在最新M项目中注入传奇精神

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这家德国制造商已经参加过从世界拉力锦标赛到F1几乎所有形式的赛车运动，经过长年的等待后，今年重返运动原型赛车的顶级行列，参加IMSA运动车锦标赛。

本赛季揭幕战戴通纳24小时标志着厂商引领的宝马耐力赛赛车，自1999年的宝马V12 LMR以后首次登上赛道，当时Joachim Winkelhock、Pierluigi Martini和Yannick Dalmas在勒芒获得了全场冠军。

这是宝马下赛季全面回归国际汽联世界耐力锦标赛并再次向勒芒发起冲击的第一步——新赛车激进的造型汲取了宝马过去所有车型的精华无可厚非。

这款赛车根据IMSA新的Grand Touring Prototype（GTP）级别规则设计。在去年9月的赛车全涂装发布会上，IMSA主席John Doohan表示：“GTP为设计和造型创造了机会，使得品牌能够做得更多。”

“虽然这是一辆原型车，但它模仿了GT车型，所以你可以走近M5或M4并认出这个品牌、这个家族。当我向设计师们解释，他们有机会设计一辆赛车时，他们就像艺术课上的孩子。”

“设计公路车的男女设计师们现在有机会设计终极（赛车），而宝马无疑有望成为这组赛车中最漂亮的一款——从照明、设计、造型特色、线条——它是宝马品牌的终极表现。”

#24 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Philipp Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann, Colton Herta Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

作为标志性企业形象的巨大双肾格栅前脸必不可少，同时在这场设计特色大集合中注入了其品牌特有的霍夫曼斯特拐角（Hofmeister kink），以咄咄逼人的角度沿着车窗出现，使其异常醒目。

但是，不仅仅是赛车的外形得到了精心照顾，而且作为BMW M Motorsport长期许可和车队合作伙伴，彪马（PUMA）设计了一个外观相同的运动鞋系列，其进取的新设计复制了与赛车相同的造型特色。

这款被命名为“BMW M Motorsport LGND”的运动鞋结合了来自BMW经典造型和彪马Speedcat系列的灵感，并具有受M系列启发的镀铬装饰、自适应反光材料，甚至还有与激进的引擎盖造型同款的T-Toe形状。

这款鞋甚至还采用了举世闻名的霍夫曼斯特拐角（Hofmeister Kink），它与宝马的双肾前格栅一样，是自宝马Neue Klasse问世以来每个车型必有的设计标志。

这双鞋可供车迷购买，而且因为所有领域都如此注重细节，彰显了宝马对耐力赛世界极其认真的态度，其最终目标是将其车手的赛车靴送上所有最伟大耐力赛的领奖台。

本赛季，IMSA锦标赛将成为宝马LMDh赛车及其车手的试验场，不成功则成仁。本次揭幕战周末标志了BMW M历史上又一个重要的里程碑，但这仅仅是个开始。

采用著名的“M”三色条纹的BMW M Motorsport独家涂装版本的新运动鞋，现在可以在指定的PUMA商店和puma.com网上购买。.