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IMSA / 戴通纳24小时 / 突发新闻

阿隆索：第二次参加戴通纳24小时“要获胜“

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阿隆索：第二次参加戴通纳24小时“要获胜“
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2019年1月7日 上午2:49

两届F1世界冠军及勒芒24小时冠军费尔南多·阿隆索表示，他对于本月举行的戴通纳24小时的目标就是和韦恩·泰勒车队一同赢得胜利。

​今年的戴通纳，阿隆索将与乔丹·泰勒、雷恩杰·范德赞德以及自己在丰田车队的队友小林可梦伟共同驾驶WTR赛车参赛。上周五上午，阿隆索在戴通纳测试中完成了凯迪拉克DPi-V.R赛车的首次驾驶，并在下午的第二节测试之前与媒体进行了交流。

“人们的预期更高了。但我们最终会看到结果，”阿隆索表示，“我认为我现在的情况比去年好得多。今年我将吸取去年的所有经验和教训——交通管理、燃油节约、美国安全车的工作方式——这些都将是有用的。假设这改变了备战比赛的方式。”

“去年的戴通纳是为勒芒做准备。而今年将关乎于获胜。（去年）是我人生中的第一次耐力赛，也是我第一次体验封闭的驾驶舱，现在我已经准备好享受更多了。到目前为止一切都很好，我今年的目标是在赛道上更有竞争力。我很高兴我们能处于有利的位置。”

“去年我对于这里的比赛充满信心，而这支车队的环境、他们过去的成功、他们的专业水平以及他们对待每一个环节的方式，都让我更有自信。”

“今年为这支车队比赛让我更有竞争力。我知道24小时的比赛是如何进行的，也知道预测接下来会发生什么有多难。所以我们需要保持冷静，以我们能做到的最好的方式完成比赛。”

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小林可梦伟、费尔南多·阿隆索、雷恩杰·范德赞德、乔丹·泰勒

小林可梦伟、费尔南多·阿隆索、雷恩杰·范德赞德、乔丹·泰勒
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Photo by: Brian Cleary

费尔南多·阿隆索，韦恩·泰勒车队

费尔南多·阿隆索，韦恩·泰勒车队
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Photo by: Michelin Sport

费尔南多·阿隆索，韦恩·泰勒车队

费尔南多·阿隆索，韦恩·泰勒车队
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Photo by: Michelin Sport

费尔南多·阿隆索与韦恩·泰勒

费尔南多·阿隆索与韦恩·泰勒
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Photo by: Brian Cleary

雷恩杰·范德赞德、费尔南多·阿隆索、小林可梦伟、乔丹·泰勒

雷恩杰·范德赞德、费尔南多·阿隆索、小林可梦伟、乔丹·泰勒
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Photo by: Brian Cleary

泰勒如何签下阿隆索和小林可梦伟

同时车队老板韦恩·泰勒也谈及了关于组建他的“梦之队”以参加这项美国经典跑车赛事的曲折过程。

他表示：“去年扎克·布朗向我引荐了费尔南多。很显然我知道他是谁，并且在那之后我们没有真正讨论过任何事情。但是几个星期后，我打电话问他是否有空。又花了大约三个月的时间，我们才得以再次交谈。因为他们正处于赛季中期。突然大家见了面，然后又各奔东西。”

“我必须找到第三位车手。所以车队工作人员查看了所有的WEC和运动车比赛，不仅仅是看看谁在一圈内跑得快，还要看长距离。但很显然，那个人就是小林可梦伟。”

“我以前从来没见过他，完全不认识他。但是我给他打了电话，突然意识到他那里是凌晨两点。所以我挂了电话。我原以为我会把他吵醒，但他直接回拨了电话。于是我说你有兴趣为我比赛吗？他说‘是的’。合同基本上是在一夜之间发生的！”

“然后通过迈凯伦和扎克，还有一些问题，看起来我们无法拥有他（阿隆索），非常令人失望。然后我收到了一个短信询问‘还有他的位置吗？’我回答，‘他总是有位置的。’我们很快就达成了协议。虽然是在扎克、迈凯伦和阿隆索之间。”

 

翻译/小飞侠

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Series IMSA
Event 戴通纳24小时
车手 费尔南多 阿隆索 Shop Now , Jordan Taylor
车队 维恩·泰勒车队
Author Charles Bradley

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