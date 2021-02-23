陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商

陈韦龙曾在2018-19年世界耐力锦标赛中，作为全马来西亚车组的成员之一，在富士6小时赢得LMP2组胜利，并在2018年勒芒24小时名列LMP2组第四。

日前，他与曾经担任过赛车队经理的Ron Reichert成立了MSAA，致力于扩大阿斯顿·马丁这一英国著名奢侈跑车品牌在中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾和东南亚地区的赛车运动足迹。

本次合作达成后的首要目标是出战2022年亚洲勒芒系列赛、GTWC Asia和中国GT锦标赛。为此，MSAA以其在马来西亚雪邦附近的现成车间为运作基地，同时在中国珠海开设主要面向中国客户的分中心，避免因为新冠肺炎疫情导致的供应链问题。

“我们很高兴MSAA与阿斯顿·马丁缔结合作伙伴关系，成为其在亚洲的正式代表和经销商，“MSAA总监陈韦龙表示。”由于新冠肺炎疫情，对赛车运动行业来说，这是充满挑战的一年，尤其是在亚洲地区。尽管如此，我们可以确定的是，这次合作宣布的时机和准备就绪的设施能够让我们为阿斯顿·马丁带来回报，通过为尊贵的客户提供高质量的服务和支持，扩大AMR GT在整个地区的赛车足迹。”

2018年中国GT冠军车队ZWEI（前身为BSEM Racing），作为阿斯顿·马丁赛车（AMR）的长期合作伙伴，确定成为第一支与MSAA在中国开展合作的车队，将以其阿斯顿·马丁Vantage GT4赛车出赛。届时，ZWEI将成长为MSAA在中国的赛事伙伴，目标在2021年赢得比赛和GT4总冠军。

对于同MASS的合作，阿斯顿·马丁赛车总裁大卫·金表示：“我们已经视中国和东南亚为赛车运动成长的关键战略领域有一段时间了。随着Vantage赛车在全球GT赛场的GT3组和GT4组的成功日益提高，我们拥有完美的平台来进行开拓。MSAA使我们能够在亚洲提供厂商水平的服务，协助我们的伙伴以阿斯顿·马丁赛车参赛。”

选择MSAA作为东南亚经销商，是阿斯顿·马丁赛车拓宽和支持其全球合作车队网络的最新举措。在可以排遣拥有国际汽联 GT世界耐力锦标赛制造商冠军经验的工程师和机师进行现场和远程支持的同时，MSAA成为第三个成型的区域中心，为本地赛事提供支持和技术援助。