2020年1月11日 下午6:44
在汽车运动里，寻找青年才俊是任何赛车队或厂商项目的命脉。在所有类别赛事的最高级别比赛中，车迷们往往乐于见到后起之秀向名将们发起挑战。
对兰博基尼来说，亦是如此。每一年，他们都会组织一场面向16至25岁车手的国际选拔赛，从中脱颖而出的佼佼者将得到支持去参加国际GT系列赛。
近两年，兰博基尼在GT赛事中屡获成功，在赢得戴通纳24小时、赛百灵12小时的同时，还在宝珀GT系列赛里实现了“三冠王”伟业。去年年轻车手选拔赛的优胜者、19岁的Giacomo Altoe度过了一个出色的2019赛季。他赢得了GT公开赛，也成为这项系列赛最年轻的获胜者。
本文由兰博基尼（Automobili Lamborghini S.p.A.）倾力为您呈现
兰博基尼世界总决赛在西班牙赫雷兹举行期间，我们来到幕后进行探访，观摩他们寻找Altoe的接班人，关注三位年轻挑战者Jack Bartholomew（英国）、Danny Kroes （荷兰） 和Jacob Eidson （美国）的命运。他们通过驾驶迅猛的Huracan Evo GT赛车，已经不断提高自己的技术。兰博基尼运动部门Squadra Corse的主管Giorgio Sanna亲自领衔裁判小组对他们进行考核。
“你从赛车得到的每一项反馈，都是一辆真正的赛车应该做到的，包括加速、刹车、操控，”Eidson说道。
“这个项目是为了支持年轻车手，帮助他们成为职业车手，” Squadra Corse主管Sanna表示，“不只是提高他们的驾驶技术，还要帮助他们改善思维模式：训练中的态度、沟通及所有职业车手需要具备的根本素质。”
那么，今年的优胜者究竟是谁？观看视频一探究竟。
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幕后故事：培养冠军的年轻车手选拔赛
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