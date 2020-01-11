幕后故事：培养冠军的年轻车手选拔赛

对兰博基尼来说，亦是如此。每一年，他们都会组织一场面向16至25岁车手的国际选拔赛，从中脱颖而出的佼佼者将得到支持去参加国际GT系列赛。

近两年，兰博基尼在GT赛事中屡获成功，在赢得戴通纳24小时、赛百灵12小时的同时，还在宝珀GT系列赛里实现了“三冠王”伟业。去年年轻车手选拔赛的优胜者、19岁的Giacomo Altoe度过了一个出色的2019赛季。他赢得了GT公开赛，也成为这项系列赛最年轻的获胜者。

本文由兰博基尼（Automobili Lamborghini S.p.A.）倾力为您呈现

兰博基尼世界总决赛在西班牙赫雷兹举行期间，我们来到幕后进行探访，观摩他们寻找Altoe的接班人，关注三位年轻挑战者Jack Bartholomew（英国）、Danny Kroes （荷兰） 和Jacob Eidson （美国）的命运。他们通过驾驶迅猛的Huracan Evo GT赛车，已经不断提高自己的技术。兰博基尼运动部门Squadra Corse的主管Giorgio Sanna亲自领衔裁判小组对他们进行考核。

“你从赛车得到的每一项反馈，都是一辆真正的赛车应该做到的，包括加速、刹车、操控，”Eidson说道。

“这个项目是为了支持年轻车手，帮助他们成为职业车手，” Squadra Corse主管Sanna表示，“不只是提高他们的驾驶技术，还要帮助他们改善思维模式：训练中的态度、沟通及所有职业车手需要具备的根本素质。”

那么，今年的优胜者究竟是谁？观看视频一探究竟。