WRC冠军得主里德：赛车运动不能只电动化发展

现任国际汽联主席让·托德也是以拉力赛副驾驶的身份开始他的职业生涯的，那么，是什么让读过路书的人有资格坐上 "滚烫的席位 "？

"作为一名副驾驶，我总是说，在赛段里作为乘客并不是愉快的体验。这挺有趣，但我真正享受的是处理多项任务，"里德说。 "阅读速度笔记、准备工作、同时管理一大堆不同的情景；你的气象小组、轮胎选择、维修时间、车内的燃油量、控制车手的速度。这让人在后赛车生涯里，面对许多不同的机会时起到帮助作用。对细节的关注度很高，能够同时管理很多不同的事情，一般都有不同的优先级和最后期限。我认为还有法规方面的知识——应该是从前留下的经验，如何应付规则！"

2001年，伯恩斯和里德在他们的主场比赛——英国拉力赛——夺得当年的年世界拉力锦标赛冠军，使这项运动成为头版新闻。那是一个拉力赛的黄金时代，科林·麦克雷（Colin McRae）和其他传奇车手以及多个制造商参赛。正如最近的全球F1车迷调查显示的那样，我们见识到了F1在全球范围内的受欢迎程度激增，里德是否认为拉力赛将重新迎来 "黄金时代"？

“我当然希望如此。穆罕默德和我都有拉力赛的背景，我们都对拉力赛充满热情，不仅仅是拉力赛，我们对赛车运动充满热情，"他说。"2001年，赛事的四天时间里有三天，《泰晤士报》的头版上有一张WRC赛车的照片。我记得事后和达蒙·希尔谈过此事。他说，'你们得到的版面比我赢得F1世界锦标赛时还多！'。”

"如果能看到最顶级的拉力赛回到那样的鼎盛时期，那就太好了。但我认为挑战更多的是在地区锦标赛和本土拉力赛上，这让我们回到了成本的问题上，而那让人望而却步。我们需要赋予各地区权力。但我们也需要确保这些地区的比赛形式适合这些地区的车辆类型和需求，因为我们需要激发这个水平上的兴趣。”

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy. Photo by: Motorsport Images

“我们必须认识到，就参加比赛而言，赛车运动永远比足球更昂贵。但我们也需要尽可能地把费用降低下来。我们发起了一项运动倡议，在四年任期内，'使赛车运动翻倍'。这可能看起来特别雄心勃勃，但我认为特别在发展中国家有巨大的机会。不过只有在低成本的情况下，这才可能实现，尤其对入门级的赛车运动是如此。”

两场国际汽联主席竞选的核心思想都是，赛车运动应认识到来自环境和其他因素的威胁，但也应大胆地始终坚持其在解决方案中的作用，作为技术的孵化器，帮助引领世界走向未来的正确轨道。

"我们做了大量的咨询，与世界各地的俱乐部交流了超过2000小时，"里德说。"其中谈到的一件大事，是有些变化正在影响社会和体育，如消费者的习惯、观众的注意广度、对多样性的态度变化，以及显然还有对环境和可持续性的关注。对我来说，赛车运动向来起到示范作用，一直具有影响力。我认为我们需要继续确保，我们在面对这些挑战时是主动的，而不是被动的。并且我们需要表明，赛车运动可以成为解决方案的一部分。这就是为什么我们的竞选愿景，是成为赛车运动和交通的全球声音。我们真的需要确保，未来我们在重要人士的会晤中拥有一席之地。”

Robert Reid and Kamui Kobayashi on stage. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"正如我们所做的那样，与世界各地的许多俱乐部交流时，欧洲之外非常明显的是，他们都对我们说，'不要让赛车运动只向着电动化发展，因为我们在未来20年内仍将使用内燃机'。在世界的某些地区，还没有那样的基础设施。因此，我们需要想出可以满足所有不同需求的解决方案。我们有一个很好的机会，因为我们有这么多不同级别的赛事，我们可以为不同的赛事提供不同的解决方案。

"未来的赛车运动？我想说的是：安全、有趣、刺激、包容。我们需要欢迎那些只是为了乐趣而想参与的人，但我们也需要提供一个途径，让那些想前进的人通往国际比赛。因此，我们需要完善这个成长金字塔，确保有相应的途径。我认为在全球范围内发展这项运动有巨大的潜力，以及有机会针对环境可持续发展提供解决方案。在我看来，赛车运动的未来是非常光明的。"