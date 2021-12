WRC冠军得主里德：赛车运动不能只电动化发展

现任国际汽联主席让·托德也是以拉力赛副驾驶的身份开始他的职业生涯的,那么,是什么让读过路书的人有资格坐上 "滚烫的席位 "?

"作为一名副驾驶,我总是说,在赛段里作为乘客并不是愉快的体验。这挺有趣,但我真正享受的是处理多项任务,"里德说。 "阅读速度笔记、准备工作、同时管理一大堆不同的情景;你的气象小组、轮胎选择、维修时间、车内的燃油量、控制车手的速度。这让人在后赛车生涯里,面对许多不同的机会时起到帮助作用。对细节的关注度很高,能够同时管理很多不同的事情,一般都有不同的优先级和最后期限。我认为还有法规方面的知识——应该是从前留下的经验,如何应付规则!"

2001年,伯恩斯和里德在他们的主场比赛——英国拉力赛——夺得当年的年世界拉力锦标赛冠军,使这项运动成为头版新闻。那是一个拉力赛的黄金时代,科林·麦克雷(Colin McRae)和其他传奇车手以及多个制造商参赛。正如最近的全球F1车迷调查显示的那样,我们见识到了F1在全球范围内的受欢迎程度激增,里德是否认为拉力赛将重新迎来 "黄金时代"?

“我当然希望如此。穆罕默德和我都有拉力赛的背景,我们都对拉力赛充满热情,不仅仅是拉力赛,我们对赛车运动充满热情,"他说。"2001年,赛事的四天时间里有三天,《泰晤士报》的头版上有一张WRC赛车的照片。我记得事后和达蒙·希尔谈过此事。他说,'你们得到的版面比我赢得F1世界锦标赛时还多!'。”

"如果能看到最顶级的拉力赛回到那样的鼎盛时期,那就太好了。但我认为挑战更多的是在地区锦标赛和本土拉力赛上,这让我们回到了成本的问题上,而那让人望而却步。我们需要赋予各地区权力。但我们也需要确保这些地区的比赛形式适合这些地区的车辆类型和需求,因为我们需要激发这个水平上的兴趣。”

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy.

Photo by: Motorsport Images