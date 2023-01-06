新年将迎来F1的又一个第一次

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不久之前，大卫·库特哈德与志同道合者联合发起了”More Than Equal“倡议行动，旨在全力协助女车手进入F1，而且用他的话来说，让她们得到赢得“锦标赛，而不仅仅是比赛”的可能。现在，他肯定在笑。

尽管现在赛车运动中出现了更多女性的面孔，也有更多倡议行动正在展开，但在取得进展的道路上仍有巨大的障碍。首当其冲在于身体上，在F1这种高压力、高注意力、高速运动中比赛，绝对需要体力、耐力和执着。

但是，这真的只是身体上吗，还是说它是一个潜在的障碍，就像女车手缺乏赞助、缺乏早期平等的机会等等。马克斯·维斯塔潘和他的妹妹维多利亚早期在卡丁车赛的成长和成功轨迹类似，但之后就朝着不同的方向发展。

从2023年起举行的F1旗下全新的全女子赛车锦标赛——F1学院——将要求车手贡献15万欧元。尽管大多数年轻车手都在为赞助而挣扎，特别是自新冠疫情以来，广泛认为女车手受此波及的影响更大。

冉冉升起的车手和W系列赛参赛者阿比·普林已经详细地谈论过她在经济上面临的问题，最终导致她退出了2021年英国F4锦标赛。当她专注于财务方面的同时，在她看来身体方面还不是很重要。今年早些时候，当她被《卫报》问及身体方面的问题时，她回答说："不只是我必须训练，男车手也必须训练才能驾驶赛车。“

Podium: third place Abbi Pulling, Racing X. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

普林的导师埃利斯·鲍威尔从前也谈起过她在赛车生涯中面临的困难。她在2012年成为第一个在GP3中获得积分的女车手，但2014年后因为缺乏资金而长期中断比赛。

今年早些时候，鲍威尔在接受Autosport采访时说，尽管W系列赛在帮助女性获得比赛席位方面做得很好，而且该赛事与国际汽联F3的合作也很有帮助，但资金方面仍然很困难。

”我认为作为女性，时不时会比较困难，因为人们仍然认为这是一项男性主导的运动，所以可能不愿意真正把钱放在女性身上，因为他们认为这是男性主导的。但我认为，从2012年我参加这种级别的锦标赛以来，肯定已经取得了比较大的进步。“

在身体方面，有一个领域被反复提及，那就是动力转向系统。

关于女车手在驾驶初级类别赛车时的困难，已经有很多讨论，重点是转向系统的重量和缺乏动力转向。

库特哈德表示，在F1的梯级系列赛中，没有动力转向系统使得那些赛车比F1赛车更难驾驶，并且“身体上有利于某些体型和身体发达的男车手"。

”当我在威廉姆斯担任试车手时，我无法像奈基尔·曼塞尔那样转动方向盘，”他说。“我不够强壮。所以我的限制是我能转动多少方向。“

随着F1学院的成立，以及国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶最近表示，他希望未来初级类别赛事使用的单座赛车可以让男女车手平等竞争。F1学院经理布鲁诺·米歇尔表示：“我们的目标是在未来两三年内看到女车手出现在F3的赛场上，并让她们迅速挑战积分和领奖台。目标是在不久的将来扩充参赛者数量，因为我们希望这一类别赛事将鼓励更多的年轻女孩加入最高水平的赛车运动。”

James Allen, Motorsport Network President with Mohammed bin Sulayem, FIA President.

这让我们看到了女性在赛车运动中面临的另一个潜在挑战——仅仅是没有生态系统，没有榜样，没有从小参与竞争的途径。

"我们需要更多女孩参加卡丁车赛，"身为律师和F1 Experiences前总监的凯特·比雯说到。目前她已经作为主要顾问加入了“More than Equal“倡议行动。”如果我们能够让更多女孩参加卡丁车比赛并走上通往方程式系列的道路，我们就更有可能发现更多人才，让她们在顶级赛事中得到磨练。“

国际汽联正在致力于多元化发展，他们的态度也将改变整个链条体系的态度。没有像维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿这样伟岸的榜样，可能影响年轻女孩“我可以”的能力，如果只有她一个人与一群男孩比赛。

尽管这样的讨论已经在进行，但是到目前为止，针对哪些障碍对女性在赛车运动中发展影响最大的研究仍然很少。

我们需要对这些问题有更多了解，包括赛车运动各个阶层与女车手相关的传闻轶事，由此了解她们的挑战，并采取以数据为导向的方法来确定解决方案并且/或消除那些障碍。同时，也需要从男性利益相关者那里了解相应的信息，以便了解（非）一致性，并与赛车运动各个阶段的利益相关者和车迷进行对话，以了解切切实实可以感受到的障碍，从而发起改变。