腾讯联手Motorsport网络平台为中国车迷提供数据支持

2020年6月2日（伦敦讯），Motorsport网络平台自豪地宣布与腾讯（OTC: TCEHY达成一项为期两年的数据支持协议。该协议包括通过Motorsport Stats数据库，向腾讯体育用户提供当下赛季、历史赛季战果在内的多达11项赛事的丰富比赛数据。用户可通过访问腾讯网站、APP、社交媒体以及电视图文信息等渠道，获得最广泛和深入的赛车运动数据集。

Motorsport Stats是建立在赛车运动的黄金标准数据库Forix之上的全球赛车信息“领军人物”。每个赛季，Motorsport Stats的数据收集团队和分析师们都会在多个时区，从每个周末举办的50多项赛事中获取丰富的数据流和结果。

作为赛车运动管理机构国际汽联的官方统计数据供应商，Motorsport Stats还通过其结果网站和数据驱动产品（如自动化社交媒体发布工具）向赛事推广者、车队、赞助商和媒体提供统计数据，并通过其API服务提供结果和数据分析服务。以上服务的开展也得益于Motorsport网络平台作为整个行业的合作伙伴、顾问和解决方案提供商在业务方面的不断拓展。

腾讯体育总经理赵国臣表示：“赛车运动是技术最先进的运动之一，对数据能力有很强的需求。只有通过各种专业的数据分析，我们才能真正进入赛车运动的世界。Motorsport Stats是全球知名的赛车运动数据分析公司。通过与Motorsport Stats建立合作，腾讯体育将为中国粉丝提供更深入、更全面的优质内容服务，充分展示赛车运动的魅力。”

Motorsport网络平台高级副总裁兼Motorsport Stats总经理Gustavo A Roche表示：“中国车迷现在可以更接近这项运动，享受更丰富的体验。能够为腾讯体育提供世界级的数据和统计服务，我们深感自豪。我们的技术捕获并记录了大部分的信息，其余的则来自于我们的团队。他们在赛车运动中生存和呼吸，在赛道上度过周末。这就是为什么我们在垂直领域里是所向披靡的。”