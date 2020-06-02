登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
General / Motorsport.com 新闻

腾讯联手Motorsport网络平台为中国车迷提供数据支持

shares
comments
腾讯联手Motorsport网络平台为中国车迷提供数据支持
2020年6月2日 下午1:00

Motorsport Stats数据库将为腾讯体育用户提供最广泛和最深度的赛车运动数据集。

2020年6月2日（伦敦讯），Motorsport网络平台自豪地宣布与腾讯（OTC: TCEHY达成一项为期两年的数据支持协议。该协议包括通过Motorsport Stats数据库，向腾讯体育用户提供当下赛季、历史赛季战果在内的多达11项赛事的丰富比赛数据。用户可通过访问腾讯网站、APP、社交媒体以及电视图文信息等渠道，获得最广泛和深入的赛车运动数据集。

Motorsport Stats建立在赛车运动的黄金标准数据库Forix之上全球赛车信息“领军人物”。每个赛季，Motorsport Stats的数据收集团队和分析师们都会在多个时区从每个周末举办的50多项赛事中获取丰富的数据流和结果。

作为赛车运动管理机构国际汽联的官方统计数据供应商，Motorsport Stats还通过结果网站和数据驱动产品（如自动化社交媒体发布工具）向赛事推广者、车队、赞助商和媒体提供统计数据，并通过其API服务提供结果和数据分析服务。以上服务的开展也得益于Motorsport网络平台作为整个行业的合作伙伴、顾问和解决方案提供商在业务方面的不断拓展。

腾讯体育总经理赵国臣表示：“赛车运动是技术最先进的运动之一，对数据能力有很强的需求。只有通过各种专业的数据分析，我们才能真正进入赛车运动的世界。Motorsport Stats全球知名的赛车运动数据分析公司。通过与Motorsport Stats建立合作，腾讯体育将为中国粉丝提供更深入、更全面的优质内容服务，充分展示赛车运动的魅力。”

Motorsport网络平台高级副总裁兼Motorsport Stats总经理Gustavo A Roche表示：“中国车迷现在可以更接近这项运动，享受更丰富的体验。能够为腾讯体育提供世界级的数据和统计服务，我们深感自豪。我们的技术捕获并记录了大部分的信息，其余的则来自于我们的团队。他们在赛车运动中生存和呼吸，在赛道上度过周末。这就是为什么我们在垂直领域里所向披靡的。”

 

Next article
Motorsport票务歌颂“英雄”车迷

Previous article

Motorsport票务歌颂“英雄”车迷
Load comments

About this article

Series General

Trending

1
Formula 1

阿斯顿·马丁不会把Racing Point变成一支“怪兽”F1车队

Latest videos

《英雄》：召唤，菲利普·马萨 01:24
General

《英雄》：召唤，菲利普·马萨

为你揭晓Motorsport.tv飞速成长的故事 08:51
General

为你揭晓Motorsport.tv飞速成长的故事

《英雄》：脆弱，米卡·哈基宁 01:44
General

《英雄》：脆弱，米卡·哈基宁

《英雄》：介绍 01:39
General

《英雄》：介绍

Motorsport.tv飞速成长的故事 08:51
General

Motorsport.tv飞速成长的故事

Latest news

腾讯联手Motorsport网络平台为中国车迷提供数据支持
Misc

腾讯联手Motorsport网络平台为中国车迷提供数据支持

Motorsport票务歌颂“英雄”车迷
Misc

Motorsport票务歌颂“英雄”车迷

多梅尼卡利：我们必须借疫情“重塑”赛车运动
Misc

多梅尼卡利：我们必须借疫情“重塑”赛车运动

所有Extreme E车队将实现男女配对
Misc

所有Extreme E车队将实现男女配对

Motorsport.tv如何引领观赏精彩赛事方式的改变
Misc

Motorsport.tv如何引领观赏精彩赛事方式的改变

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权