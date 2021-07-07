赛车运动的未来是什么？汽车谷嘉年华告诉你答案

赛车运动一直是汽车和摩托车制造商开发新技术的技术试验田，而这些新技术迟早会出现在消费产品上。近年来，随着电气化和通用混合动力的加强，我们见证了相关竞赛的成熟，作为尖端技术发展领域。

在 2021 年汽车谷嘉年华期间举行的这场会议上，一些代表主要公司和团队参与到不同级别两轮和四轮赛事的领先参与者，加入了这场由 Motorsport.com 主持的圆桌会议。

“在多年的超级摩托车（Superbikes）比赛之后， 2000 年代初，我们通过进入 MotoGP 进行了一项重要的投资，”Ducati Corse 的技术总监 Davide Barana 表示。“技术影响是立竿见影的：MotoGP 是一项注定属于原型车的锦标赛，我们在那里拥有最大的试验自由。未来，我们在SBK学到的知识，会被转化为到消费产品。高性能标准电动摩托车比汽车更接近两轮车。”

Davide Barana, Technical Director Ducati Corse Photo by: Motorsport.com

“电气化是一个不可逆转的过程，它以精确的方式向前发展。在赛车运动方面，这意味着必须发展一种情绪。但是，什么导致了这种情绪联结？如果一方面我们想要剧烈加速带来的感觉，那么电动汽车就是最好的例子。

“相反，如果情感来自内燃机的振动，我们已经有了答案。现场观赛的大众希望看到超车和他们知道如何产生情绪的赛车。我们需要开发出可以取悦观众的技术。没有声音可以打破一切。”

说到声音， 一项最顶级的赛事在2014 年向混合动力过渡时，成为了焦点。AlphaTauri车队领队弗朗兹·托斯特表示：“法拉利 V10 的轰鸣声是赛车运动音乐的黄金时代：我们现在拥有的是展示了环境可持续发展能力的混合动力 V6。从明年开始，我们将在单座赛事中使用不断增加比重的合成添加剂和天然纤维。我们都在努力使用 100% 生物燃料，我们的目标是在不久的将来使用清洁燃料。”

Franz Tost, team principal scuderia alphatauri Photo by: Motorsport.com

另一方面，那些立即创造出旗帜电动化产品的是 Energica。这家公司花了三年时间创建了与MotoGP、MotoE（全电动两轮比赛） 相结合的摩托车赛事。

“我们与 MotoGP 一起在阿森进行了最后一场比赛，”Energica 总裁 Franco Cevolini 说。 “但是参加这个类别比赛没有剥夺我们对公众的拥抱，即使”女王类”已经结束，他们也想留在看台上。我们与Dorna和Irta 想做的是创立一项锦标赛，能与其他赛事联合，而不用害怕被比较：在比赛中，计时器说了算。如果你跑得更快，你就赢了。”

“电动摩托车在静止时不会发出噪音，但当它移动时，它听起来像涡轮机！这是一种特有的、独特的和典型的噪音。这让人们在街上听到声响时，会转身去看，”Cevolini补充道。

说到道路，最近我们在大城市的中心地带看到了电动滑板车的真正普及。正如 Ycom 创始人 Nicola Scimeca 所解释的那样，我们想要创建一项专设的赛事。他说：“我们有创建微型移动工具世界锦标赛的想法——踏板车里的F1，我们正从零开始创立。重点在于设立一项从前不存在的赛事，就像卡丁车对于赛车来说那样。”

“现在，我们拥有的车辆非常接近消费级别，高车把、小轮子和站立式驾驶。我们感受到的反应非常好、兴趣非常高涨。甚至来自一些测试过整个系列的 MotoGP 车手。 ”