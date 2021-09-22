Pininfarina为Motorsport Network的Autosport Awards重新设计标志性奖杯

2021年9月21日，伦敦——专注于赛车运动和汽车行业的领先的独立媒体、互动娱乐和电子商务公司Motorsport Network已委托著名的国际设计公司Pininfarina，重新设计其著名的Autosport Awards 奖杯，将其独特的意大利汽车遗产带到这个定义了三十多年的行业符号中。重新设计的奖杯将于2021年12月19日在伦敦格罗夫纳宫举行的第38届Autosport Awards 活动中颁发。

Pininfarina首席执行官Silvio Angori评论说："我们很荣幸被邀请帮助实现这样一个传奇的赛车运动标志的现代化。我们在汽车行业扎根超过90年，我们对新奖杯的设计理念体现了我们所热衷的历史和传统，并以未来主义的形式提醒我们要不断向前看。与Motorsport Network在这样一个深远的机会上合作是我们的荣幸，我们希望在未来与他们卓越的团队合作。"

美国Pininfarina公司的设计副总裁Paolo Trevisan和他的团队，在监督该奖项标志性的萨摩斯之翼胜利奖杯的概念更新时，力求增强奖杯的飞翼轮廓的永恒之美。通过对形状的修改，同样反映了现代赛车运动的技术和运动的卓越性，以及对俨然Pininfarina 91年遗产的的线条的优美使用。该团队把重点放在重新定位天使的翅膀，以勾勒出一个强有力的动作时刻，让人想起随时准备出击的鹰。流线型的新造型包含了对凸显赛车体验的动作和速度的激动人心的欢庆。

这一最新合作的结果进一步体现了Pininfarina 的独特性，即它有能力在设计的交叉融合中塑造不同行业的最佳实践，从汽车、产品和用户体验设计、建筑和其他运输工具的学科，创造出标志性的设计。

Motorsport Network总裁James Allen补充说："与Pininfarina 在这个激动人心的项目上合作绝对是一种乐趣和荣幸。Pininfarina 团队的现代和创新方法充分尊重了Autosport Awards奖的传统，同时也给奖杯带来了设计上的革新，反映了现代赛车运动极高的技术和运动标准。过去40年中，大多数伟大的车手和车队老板在其职业生涯的某个阶段都曾获得过Autosport Awards奖。Pininfarina 的这一最新设计，必将增强该奖项的威望。"

近38年来，Autosport Awards 已经接待了赛车界最重要的人才和最杰出的人物，包括阿亚顿·塞纳、刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔、费尔南多·阿隆索、斯特林·莫斯爵士、马里奥·安德雷蒂、埃默森·菲蒂帕尔迪、理查德·佩蒂、杰基·斯图尔特爵士、戴尔·厄恩哈特和伯尼·埃克莱斯顿，等等。这一高规格盛会在国际赛车年历中占据牢固的地位，汇集了这项运动中的领袖级人物，他们聚集在一起庆祝过去一年的获胜者和总冠军，同时与该行业的传奇人物和权力经纪人打交道。

了解更多Autosport Awards奖项，请访问： 2021 Autosport Awards.

欲知详情，请联系：

Carla C. Conde, Motorsport Network通讯主管 – carla.conde@motorsportnetwork.com

关于PININFARINA

作为意大利时尚的一想全球标志，Pininfarina以其无与伦比的能力，通过其优雅、纯洁和创新的价值观，创造了永恒的美。成立于1930年，Pininfarina 已经从一个工匠的私事演变为一个国际服务集团，是汽车造型的最高体现，也在工业和体验设计、建筑、航海和汽车以外的移动领域享有盛誉。一个拥有600名员工的集团，在意大利、德国、中国和美国设有办事处，自1986年起在意大利证券交易所上市。在90年的时间里，Pininfarina 设计了1200多辆汽车和600多个不同领域的项目，获得了众多的国际奖项。

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本新闻稿中包含的任何不属于历史事实的陈述可能被视为前瞻性陈述。诸如 "继续"、"将"、"可能"、"可能"、"应该"、"预期"、"计划"、"打算"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在 "等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性声明。所有前瞻性声明都涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果大相径庭，其中许多风险和不确定性通常不在Motorsport Network, LLC（"公司"）的控制范围内，并且难以预测。因此，公司不对任何前瞻性声明的准确性或完整性负责，读者不应依赖任何前瞻性声明作为对未来事件的预测。公司的实际结果可能由于一些原因而与这些前瞻性声明有实质性的差异。公司预计，后续事件和发展可能会导致其计划、意图和预期发生变化。公司不承担任何义务，也不打算或有义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律明确要求。前瞻性声明仅在其发表之日有效，不应依赖其代表公司在任何后续日期的计划和预期。此外，本公司网站上或通过本新闻稿引用或链接的任何其他网站提供的业务和财务材料以及任何其他声明或披露，不应作为本新闻稿的参考。