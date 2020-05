无论是赢下了115场MotoGP比赛或更多的瓦伦蒂诺·罗西、1976年在纽伯格林遭遇了几乎致命的撞车却火速回归F1的尼基·劳达,还是在赛场内外都怀着永不言败的体育精神和伟大态度的斯特林·莫斯爵士,无疑都是赛车运动历史上的英雄人物。

但在如今的特殊时期,那些冒着生命危险,把食物送给那些自己无法获取的人们的货运司机;那些在一线拯救生命的NHS(英国国家医疗服务)工作人员;那些照顾无法待在家中的脆弱孩子们的教师们,同样是我们心中的英雄。

如果说新冠肺炎疫情教会了我们一件事,那就是“英雄”的角色可以形形色色、不尽相同。如果有一件事是我们对于体育已经有所了解的,那就是它关乎整个社区。在比赛中,我们一起欢笑,一起哭泣,一起不断地重新定义人类极限的界限。

现在,Motorsport票务期待在整个社区一起歌颂这些来自不同领域、不同年龄、不同职业的“无名英雄”们。

Who From Your Crew

Photo by: Motorsport.com