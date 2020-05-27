无论是赢下了115场MotoGP比赛或更多的瓦伦蒂诺·罗西、1976年在纽伯格林遭遇了几乎致命的撞车却火速回归F1的尼基·劳达，还是在赛场内外都怀着永不言败的体育精神和伟大态度的斯特林·莫斯爵士，无疑都是赛车运动历史上的英雄人物。

但在如今的特殊时期，那些冒着生命危险，把食物送给那些自己无法获取的人们的货运司机；那些在一线拯救生命的NHS（英国国家医疗服务）工作人员；那些照顾无法待在家中的脆弱孩子们的教师们，同样是我们心中的英雄。

如果说新冠肺炎疫情教会了我们一件事，那就是“英雄”的角色可以形形色色、不尽相同。如果有一件事是我们对于体育已经有所了解的，那就是它关乎整个社区。在比赛中，我们一起欢笑，一起哭泣，一起不断地重新定义人类极限的界限。

现在，Motorsport票务期待在整个社区一起歌颂这些来自不同领域、不同年龄、不同职业的“无名英雄”们。

Who From Your Crew Photo by: Motorsport.com

那么你是否认识这样一位“隔离时期”的英雄？Motrsport票务推出了一项全新的月度活动，旨在照亮那些在困难时期仍奋战在岗位上的人们，并将每月提供一张价值500英镑的礼券！

从前线奋战，到那些令我们开怀大笑，以及帮助我们度过艰难时光的英雄人物的故事，都可以与我们分享。如果你想在活动中被选中，只需要访问Motorsport票务的脸书、Instagram或推特，在“谁是你的团队成员？”（Who From Your Crew?）栏目下方的评论栏里写上你的“英雄”的姓名，并分享原因即可参与。欲了解更多详情，请访问Heroes Competition!。

Champagne Photo by: Motorsport.com

对于那些同样至关重要的小小胜利，Motorsport票务每周也会用香槟时刻来庆祝，鼓励车迷们用虚拟的香槟来感谢他们的同事、团队以及自己的日常成功，以此来提醒我们向前迈进的时候，也别忘记关注我们所留下的轨迹。

Key worker discount Photo by: Motorsport.com

最后，我们呼吁大家共同通过一些小小的善举，来协助建立整个社会。Motorsport票务已经以身作则地迈出了第一步，为所有主要工作人员在未来12个月里提供免费的服务和送货。当关注的焦点从拯救生命转向留下记忆，Motorsport票务希望能够在起跑线上做好准备，用我们可以做到的最好的方式来表达感谢，并且我们想知道，你可以在其中扮演什么小角色？

Worry Free Photo by: Motorsport.com

面临隔离和赛季延迟的沮丧窘境，Motorsport票务希望歌颂所有那些在这一困难时期给予车迷们广泛支持的英雄人物。

同时，为鼓舞士气、保持思维活跃以及鼓励员工居家办公，Motorsport票务始终与Motorsport网络平台旗下的《Autosport》、Motorsport.com、Motorsport TV和Motorsport Games保持广泛的合作，每周通过邮件提供丰富的免费订阅、免费文章以及电子竞赛活动等一系列内容供车迷享受，以填补比赛的空白。

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