Motorsport Stats携新功能及更快数据重装上线

2021年9月22日，伦敦——作为Motorsport Network的一部分，motorsportstats.com已经迅速确立了自己作为赛车统计的卓越网站的地位，为2500多项赛事提供数据和结果，从F1和Formula E到IndyCar和世界拉力锦标赛。

今天推出的新网站提供了一个大大改进的用户体验，简化了导航，并增加了一些功能，使访问者能够轻松访问他们最感兴趣的数据。每个周末从多达50场比赛中收集全面的比赛结果、职业生涯概况、时间表和赛车分析，跨越多个时区。

在保留Motorsport Stats现在熟悉的标志的同时，引入了一个新的、更具视觉吸引力的布局，旨在将及时的、趋势性的内容放在用户体验的最前面。

为高度参与的赛车运动爱好者服务，Motorsport Stats在向广播、赞助和媒体领域的专业人士提供行业数据方面也发挥了重要作用。

除了维护涵盖100多年比赛的全面结果档案外，Motorsport Stats还通过其广泛的赛车数据和分析解决方案组合，成为赛车运动的世界管理机构FIA、腾讯 (TCEHY)和整个Motorsport Network 赛车生态系统的官方供应商。

电动方程式（Formula E）是世界上第一个全电动赛车系列，加上领先的赛车出版物，如《GP Racing》杂志和《Speed Week》，也使用Motorsport Stats的行业领先的API 来提高他们自己的用户体验。

Motorsport Stats的总经理Gustavo A. Roche说道："这次全新的网站重新设计使Motorsport Stats能够为我们高度参与的赛车爱好者和专业人士提供无与伦比的服务。通过增加更多的特点、功能和更好的导航，并使其更容易和更快地访问，我们正在为我们认为是独特和全面的产品提供更多的价值，并且还有令人兴奋的增长计划。“

关于 Motorsport Network

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