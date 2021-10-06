Motorsport Network任命Oliver Ciesla出任首席执行官

弗罗里达迈阿密，2021年10月6日 – Ciesla在他25年的体育和媒体行业的职业生涯中，拥有领导和成功建立企业的各种管理职位上有着良好的记录。如今作为首席执行官，Ciesla负责监督Motorsport Network的全球战略。

"Oliver 是业界公认的资深人士，拥有领导赛车运动品牌的经验，包括担任WRC Promoter GmbH的首席执行官，他是执掌赛车运动网络的理想人选，"Motorsport Network总裁James Allen说。"我们相信他将继续在数字媒体和商业、游戏和驱动生活方式等垂直领域为所有的赛车和汽车建立Motorsport Network的品牌生态系统。 “

Ciesla于2020年开始在Motorsport Network工作，领导其赛车部门，包括Motorsport.com和Autosport.com等受欢迎品牌，以及活动部门，与MotorsportTickets.com一起为赛车迷提供大量的门票，以及欧洲最大的赛车展Autosport International。自2021年以来，Ciesla一直担任Motorsport Network的首席执行官，领导其战略的执行，并优化其众多部门和办事处之间的整合与合作，以进一步发挥该网络不断增长的生态系统的协同作用。

"我们在Motorsport Network的使命是成为全球赛车和汽车行业及其支持者的领先媒体和技术平台，"Ciesla说，"我很感激有机会带领我们800多名敬业的团队成员打造Motorsport Network品牌，并与每月参与我们数字财产的6000多万关注者分享我们共同的激情。"

在被任命为Motorsport Network的首席执行官之前，Oliver曾担任该公司的首席运营官。在加入该公司之前，Ciesla是红牛合资企业--WRC Promoter GmbH的首席执行官，他负责国际汽联世界拉力锦标赛的所有商业方面。 此外，他在Sportsman Media Group（现在的Sportradar）担任了近三年的总经理，并在Sportfive担任了超过12年的高级职务，包括意大利总经理和电视版权副总裁。

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