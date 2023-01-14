Motorsport Network发布研究报告：《2023年精英赛车运动》
领先数字平台Motorsport Network利用无可比拟的影响力发起调查，以记录车迷对赛车运动不断改变的态度。
每月独立用户超过6200万的汽车和赛车运动全球数字平台Motorsport Network，在今天发布了一份调研报告——《2023年精英赛车运动》，从其近期与F1、INDYCAR和MotoGP开展的全球车迷调查中找出了一些关键趋势和结论。
这份报告在Autosport International赛车展上发布。作为欧洲领先的B2B和B2C赛车展，Autosport International目前正在伯明翰的NEC展览馆举行，日期为1月12至15日。
自Motorsport Network开始其全球车迷调查项目以来，已有来自全球197个国家和地区的100多万名车迷作出了响应，仅在最近三次针对F1、MotoGP和INDYCAR的调查，就有33万名受访者参与。F1的调查吸引了167,302名受访者，不仅是赛车运动中最大型的调查，也是任何运动中最大型的调查。
这次的全球车迷调查项目从一些关键领域研究了车迷的态度。其中包括车迷对系列赛的看法，他们希望有哪些规则变化、不希望有哪些变化。这次调查详细分析了车迷喜欢的赛车运动报道媒体和社交平台，以及比赛出勤率、电竞和游戏。所有这些都被分解成按年龄、性别、国家和地区划分的数据图表。
对于权利所有者来说，这是非常重要且具有价值的信息，帮助他们对全球车迷的态度有全面的了解，并且可以根据车迷对成本控制、可持续发展和多样性等有挑战性话题的反应来制定各自的战略。随后，权利所有者可以利用这些数据和发现来塑造他们的系列赛、媒体战略和未来的规则修改。
《2023年精英赛车运动》以综合角度来看待领先赛事，从F1、INDYCAR和MotoGP的调查中得出了一些关键趋势和发现。
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报告显示，所有三项赛事吸引了更多年轻车迷，同时女性车迷也产生了兴趣。与2017年的F1调查相比，这次的参与人数翻了一番。
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当前专门的赛车运动网站是车迷最常用的媒体来源，超过了电视。Twitter是最受欢迎的社交媒体平台，超过了Facebook和Instagram。
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INDYCAR和MotoGP车迷的比赛出勤率很高；48%的INDYCAR车迷在过去五年中去现场看过比赛，MotoGP车迷则达到41%。
INDYCAR、MotoGP和F1的大多数车迷认为，他们所关注赛事采取的安全措施有利于整个社会，而66%的F1车迷认为，F1应该在开发完全可持续燃油方面发挥领导作用。这些燃油将在2026年启用。
作为此次全球车迷调查项目的引领者，Motorsport Network总裁James Allen表示：“利用Motorsport Network每月6200万独立用户和15种语言平台的独特力量，我们已经能够开展研究，就车迷对赛车运动不断变化的态度做出最清晰的总结。总体来看，这是一幅积极的图景，表明了精英赛车运动得到了大力支持，正在不断发展，并且与当今时间息息相关。“
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