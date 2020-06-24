Motorsport Network任命Motorsport Jobs新负责人

2020年6月23日，英国伦敦 - Motorsport Network作为数百万汽车和赛车爱好者的共同选择，很高兴地宣Richard Brown出任Motorsport Jobs就业平台的新负责人。

Motorsport Jobs 目前有超过800个赛车领域的客户，遍布全球赛车队、行业和候选数据库，现在放眼于迈入汽车和电动移动市场。

67年来，Motorsport Jobs 一直在《Autosport》杂志上为相关产业公司招贤纳士，并在2016年Motorsport Network收购Autosport之后通过网站同步进行。它致力于提供一个全球平台，帮助行业内的公司找到他们完美的候选人，网罗行业所需的专业人才，确保招聘人员只接收高质量的候选人。

Richard以他在汽车、赛车以及近期在游戏招聘行业的专业经验加入Motorsport Network。 在领先招聘企业工作了9年的他与一系列领先的全球OEM供应商、赛车团队、咨询公司和供应商建立了长期的关系，同时创建了量身定制的招聘解决方案，以适应这些企业的不同需求。

Richard在招聘技术方面有着丰富的背景，他坚信利用技术和数据来改善客户体验、服务质量和聘用时间。 他将利用最新的技术，推动招聘工作的多样性和公平性。

Richard Brown表示： “我很高兴能加入Motorsport Network，进一步发展我们的Motorsport Jobs就业平台。 除了我们全球化的Motorsport平台，我将开发我们的汽车和电动汽车产品，以支持全球移动市场的复杂需求和增长，完善Motorsport Network的一系列业务。

“我期待着开发我们的平台，为我们的用户提供持续的职业支持和指导，并使用创新的解决方案来帮助企业解决持续的技能短缺、平等性，提高其全球影响力，并推广其雇主品牌主张。”

Mehul Kapadia（Motorsport Network COO）表示： “在Motorsport Network, 我们的目标是不断创新和寻找服务产品，服务于我们在赛车和汽车行业数百万读者和观众的需要。通过Motorsport Jobs，我们可以发挥关键作用，将赛车队、汽车制造商和生态系统其他成员的招聘需求扩散到多元化的全球社会。Richard带来了关键的跨行业经验，这将有助于我们扩大业务规模。”