Motorsport Network收购赛道日专家

伦敦，2021年6月3日： Motorsport Network 网络平台，作为处于赛车运动和汽车产业核心位置的综合性数字平台，在成功收购 MotorsportDays.com和MotorsportDays.live后，旗下活动项目版图得以扩大。

为助力新兴车手及保障其赛道时间， MotorsportDays.com为业余和专业赛车手提供全方位的赛道日活动项目列表，内容涵盖全欧洲超过70个活动组织者提供的超过2500个赛道和测试活动。赛道日对年轻车手的职业生涯至关重要，在英国，60%的赛车执照拥有者是在赛道日上进行首秀，很多人在这之后继续追寻自己的赛车生涯。

MotorsportDays.com LIVE则将这一理念发扬光大：这是一场在银石赛道举办的为期两天的现场活动，服务于有潜质参加锦标赛的车手，同时也在赛道上对有潜质的比赛车辆进行测试。

作为收购的一部分，活动专家、MotorsportDays.com 创始人Ben Whibley将加入Motorsport Network，担任“活动总监”一职。在这个职位上，Ben也会负责管理 Motorsport Network多项广受欢迎的活动，

如Autosport Awards, Autosport International,后者每年会吸引大约9万名B2B和B2C参观者，以及线上活动ASI Connect。

与拥有5600万月高度活跃用户的Motorsport Network强强联合后，MotorsportDays.com平台将拥有更广大的赛车爱好车受众群，它的加入也将填补Motorsport Network在活动项目更广泛领域上的空白。

随着赛车世界在疫情后强势回归，MotorsportDays.comLIVE会加入Motorsport Network日益壮大的活动项目版图，以及其业已成熟的演出和商业论坛。Motorsport Network产业为车手、汽车爱好者、制造商、供应商、展商所组织举办的众多跑车、经典汽车活动，也将因MotorsportDays.com LIVE的加入而更趋完美。

Motorsport Network首席运营官Oliver Ciesla说：“我非常荣幸地宣布，MotorsportDays.com和Ben Whibley先生将加入Motorsport Network。在未来几年中，Ben的网站和他在运营多个项目和演出方面超过15年的经验，将有力地支持我们在相关领域国际发展计划方面的雄心。”

Motorsport Network活动总监Ben Whibley说：“我很荣幸能够加入这个赛车运动和汽车领域在活动和电子平台方面的全球业界领导者。此次收购为Motorsport Network提供了非凡的机遇，网站获益良多。MotorsportDays.comLIVE拥有在银石赛道举办的商业活动， 而MotorsportDays.com网站则每年独家提供涵盖超过3000项活动的赛道日活动列表。我期待着与Motorsport Network团队紧密合作，完善这些市场领先产品，并将它们带给全球更多观众。”

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